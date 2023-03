Horoskop: Diese 3 Sternzeichen haben extrem hohe Ansprüche

Dir kann es einfach nicht gut genug sein? Du willst immer mehr und gibst dich nie mit weniger zufrieden? Dann hast du wohl deutlich zu hohe Ansprüche. In der Astrologie gibt es 3 Sternzeichen, auf die das eindeutig zutrifft. Ist deins dabei?

Jungfrau: Immer auf der Jagd

Deine intelligente, logische und praktische Art zeichnet dich aus, allerdings kommt auch gelegentlich deine äußerst anspruchsvolle Seite zum Vorschein. Besonders in der Liebe zeigt sie sich immer wieder deutlich. Ein Leben lang mit einem Menschen zusammen zu sein? Dieser Gedanke kommt dir gerade gar nicht in den Sinn. Bei der Partnerwahl bist du sehr wählerisch. Kaum jemand kommt an deine Ideale heran und kann dich zufriedenstellen. Dir fallen immer wieder Charaktereigenschaften auf, die dich stören. Oder du denkst, es kommt noch jemand um die Ecke, der oder die besser zu dir passt. Du bist stets auf der Suche nach dem Besten vom Besten und würdest dich selbst als Hauptgewinn bezeichnen. Gehörst du etwa zu den Sternzeichen, die als narzisstisch gelten?



So verabschiedest du dich immer wieder von potenziellen Partner:innen und schaust dich weiter um. Wenn du dich auf jemanden eingelassen hast, forderst du viel und erwartest kreative und romantische Gesten. Unser Rat an dich, liebe Jungfrau: Achte darauf, dass du nicht nur forderst, sondern auch gibst. Pass auf, das deine Beziehungen nicht toxisch werden. Eine Beziehung sollte ausgeglichen sein und nicht nur auf einseitigem Bemühen beruhen. Außerdem solltest du dringend deine Erwartungen senken. Sonst verpasst du womöglich noch deinen Traummann oder deine Traumfrau.

Skorpion: Zwischen Glitzer und Glam

Wenn du zwischen dem 24.10. und 22.11. geboren wurdest, wurde dir der hohe Anspruch quasi in die Wiege gelegt. Man könnte dich, lieber Skorpion, auch als den Inbegriff von anspruchsvoll betiteln. Dein Leben lebst du in vollen Zügen und genießt jede Sekunde. In deiner Freizeit machst du es dir gerne schön, erlebst ausgefallene Trips und deine Wochenenden sehen nie gleich aus. Glitzer und Glam ziehen dich magisch an und Partys können dir nicht schillernd genug sein. Du verlangst nach immer mehr Action. Bei deinem abenteuerlichen Lifestyle musst du nur aufpassen, dass du nicht völlig abhebst. Es gibt auch Freund:innen in deinem Umfeld, die dir sehr wichtig sind, die mit deinem Tempo aber nicht immer mithalten können und wollen. Achte darauf, dass du diese für dich wichtigen Menschen nicht vergisst. Verurteile sie nicht und versuche nicht, sie zu verändern. Du bist und bleibst einfach ein Party-Skorpion und auf dem Niveau will einfach nicht jede:r performen.

Stier: Kämpft für seine Ziele

Ausdauernd, stur und engstirnig. Das beschreibt das Sternzeichen Stier sehr gut. Der Stier ist immer voll bei der Sache. Du hältst stets an deinen Zielen fest, ohne dich aufhalten zu lassen. Egal ob im Beruf oder anderen Projekten – du stürzt dich mit Haut und Haar rein. Dein Anspruch an dich selbst übersteigt alle Grenzen. Deine Ziele verfolgst du so lange, bis du sie erreicht hast. Aufgeben ist keine Option. Dein Ehrgeiz in allen Ehren, aber du vergisst vor lauter Motivation deine Liebsten. Das meinst du nicht böse, du bist einfach so vertieft und investierst viel. In deiner Welt müsste der Tag doppelt so viele Stunden haben, um all deine To-dos zu erledigen. Vergiss nicht die Welt um dich herum und konzentriere dich auf das Wesentliche. Deine Arbeit ist auch mit halb so viel Aufwand mehr als perfekt. Versuch mal, dir deine Ziele nicht mehr zu hoch zu stecken und gib dich auch mit kleineren Erfolgserlebnissen zufrieden.