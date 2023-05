Horoskop: Diese Sternzeichen erleben im Mai richtiges Pech in der Liebe

Kein Glück in der Liebe? Dann check dein Sternzeichen – denn bei manchen unter euch ziehen gerade statt Frühlingsgefühlen eher Gewitterwolken auf. Ob du zu den Sternzeichen gehörst, erfährst du hier.

Die Vögel fangen langsam wieder an zu zwitschern und die Sonnenstunden erhöhen sich von Woche zu Woche. Du sehnst dich danach, den Frühling gemeinsam mit deinem Herzensmenschen zu verbringen und gemeinsam in die neue Jahreszeit zu starten. Das funktioniert in diesen Monaten nicht bei allen Sternzeichen. Wie dein Liebesleben wohl die nächsten Wochen aussiehst, erfährst du hier.

Diese 4 Sternzeichen haben im Frühling Pech in der Liebe:

Wassermann

Zwillinge

Jungfrau

Fische

Wassermann: Du bist im Date-Marathon

Ein Date im Zoo, in einer Bar, romantisch im Café, ... In den vergangenen Wochen hast du, lieber Wassermann, einen regelrechten Date-Marathon hingelegt. Allmählich verlierst du allerdings die Geduld. Denn du hast das Gefühl, es ist niemand für dich dabei. Von Treffen zu Treffen wird es anstrengender für dich. Es gab auch ein paar Lichtblicke und du hast dich mit jemanden zu einem zweiten Date verabredet. Am Ende hat sich aber schnell rausgestellt, dass ihr einfach nicht auf einer Wellenlänge seid. Du verlierst langsam den Glauben an die Liebe und denkst, es gibt niemanden mehr auf der Welt, der deine Interessen und Wertvorstellungen teilt. Womöglich ist gerade einfach nicht die passende Zeit für dich zum Daten. Es kann auch daran liegen, dass diese Date-Form nicht zu dir passt. Genehmige dir eine Auszeit. Vielleicht hast du die ganze Sache auch etwas zu verkrampft gesehen. Wenn etwas Ruhe eingekehrt ist und die Lust auf Dates in dir wieder geweckt ist, kannst du es mit einer neuen Dating-App ausprobieren.

Zwillinge: Du kassierst einen Korb

Seit Monaten schwärmst du lieber Zwilling für eine bestimmte Person und gehst auf Wolke 7 durch den Tag, wenn du deinem Schwarm begegnest. Die Verliebtheit ist dir deutlich anzumerken. Betritt die Person den Raum, fängt alles in die an zu kribbeln und dein Herzschlag verdreifacht sich. Seit Wochen wartest du auf den richtigen Zeitpunkt, um es deiner:m heimlichen Verehrer:in zu zeigen. Dann fasst du endlich den Mut und sendest eindeutige Signale, nur leider reagiert dein Schwarm so gar nicht darauf und zeigt leider auch kein Interesse an dir. In dir bricht eine Welt zusammen und die Enttäuschung in dir nimmt überhand. Verletzte Gefühle und Traurigkeit zeichnen sich deutlich ab. Die nächsten Wochen könnten deswegen etwas hart für dich werden. Versuche dich abzulenken und vor allem verliere nicht den Mut, denn deine Initiative wird irgendwann belohnt werden. Denn es gibt diese eine Person, die dein Herz höherschlagen lässt. Meistens kommt es dann, wenn du es nicht erwartest.

Jungfrau: Deine vermeintliche große Liebe zeigt sein wahres Ich

Du hattest wunderschöne Wochen voller Romantik und verliebter Zweisamkeit vor dir. Doch dann wendet sich das Blatt. Deine vermeintlich große Liebe stellt sich als riesengroßes Arschloch dar und entpuppt sich nicht als die Person, wofür du liebe Jungfrau, ihn oder sie gehalten hast. Unehrlichkeit und falsche Versprechen führen zum Bruch. Diese Charaktereigenschaften sind dir durch deine rosarote Brille anfangs gar nicht aufgefallen. In dir bricht vorerst eine Welt zusammen. Du dachtest, dass du deine:n Seelenverwandte:n gefunden hast. Nachdem du den ersten Schock überwunden hast, wird dir mit der Zeit aber bewusst, dass du ohne diesen Menschen besser dran bist. Du kannst auch froh sein, dass es sich jetzt am Anfang herausgestellt hat, bevor sich deine Gefühle noch intensiviert haben. Nehme dir genügend Zeit, um die Enttäuschung zu verarbeiten.

Fische: Liebe ohne Zukunft

Liebe Fische, ihr habt euch wieder einmal in ein kompliziertes Liebesabenteuer gestürzt. Bei deinem Crush handelt sich um jemanden in deinem Umfeld, der durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Gründen unerreichbar für dich ist. Und hast den Hang, dich in komplizierte Abenteuer zu stürzen. Versuche, dich davon zu lösen, denn das Verbotene ist zwar voller Spannung und Aufregung wird dich aber am Ende nicht glücklich machen. Fokussier dich mehr auf Liebschaften, die weniger kompliziert sind und die deinem Alltag Ruhe bringen. Irgendwo da draußen wartet dein Perfect Match auf dich.