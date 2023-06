Horoskop Sommer 2023: Diese 4 Sternzeichen müssen eine schlimme Liebeskummer-Krise überstehen

In deinem Liebesleben läuft es gerade so gar nicht? Dann stehen die Sterne in diesem Sommer womöglich ungünstig für dich. Welches Sternzeichen in den nächsten Monaten mit Turbulenzen rechnen muss und was dann helfen kann, verraten wir in unserem Liebeshoroskop.

Im Clip: Diese Sternzeichen erwartet im Sommer Liebeskummer

Wir haben uns schon so gefreut. Auf romantische Stunden in lauen Sommernächten, entspannte Wochenenden zu zweit und Honeymoon-Feelings im Urlaub. Allerdings ist die Jahreszeit kein Garant, die Liebe deines Lebens zu finden - und das funktioniert leider auch nicht bei allen Sternzeichen im Sommer 2023. Wer leider Single bleibt? Verraten wir jetzt!

Diese 4 Sternzeichen haben im Sommer Pech in der Liebe:

Stier

Zwilling

Jungfrau

Waage

Stier: Alles steht auf Zeichen Me-Time

Lieber Stier, der Sommer wird eine Herausforderung für dein Liebesleben sein. Denn du bist aktuell sehr gestresst und die Arbeit häuft sich. Zwischen Job und Freund:innen noch Dates unterzubringen, steht auf deiner Prioritätenliste aktuell nicht an oberster Stelle. Das ist vollkommen in Ordnung, solange du mit allem zufrieden bist. Aktuell wirkst du ausgesprochen ausgeglichen und glücklich. Statt dich auf langweiligen Dates rumzutreiben, verbringst du lieber Zeit mit deinen Liebsten, genießt ausgedehnte Me-Time oder stürzt dich während deiner Solo-Trips in aufregende Abenteuer. Du lebst ganz nach dem Motto: "Wenn es passt, dann passt es." Momentan ist das eben noch nicht der Fall. Außerdem vertraust du darauf, früher oder später deinem Traummann oder deiner Traumfrau zu begegnen. Mit deinem Mindset bist du anderen Singles ein wahres Vorbild. Also genieße deinen Sommer voller Leichtigkeit und Spaß!

Zwilling: Sehnsucht macht sich breit

Lieber Zwilling, dein Sommer startet leider ganz anders als du es dir vorgestellt hast. Denn dir und deiner großen Liebe steht eine räumliche Trennung bevor, die eure Verbindung vorübergehend unmöglich macht. Verliert nicht die Hoffnung, vielleicht verändern sich eure Lebensumstände in der Zukunft wieder und ihr findet erneut zueinander. Obwohl es momentan schwierig ist, solltest du die Zeit nutzen, um dich selbst zu stärken und an der Herausforderung zu wachsen. Vertraut darauf, dass die Sterne einen Plan haben und dass eure Wege sich eines Tages wieder kreuzen. Der Sommer mag euch räumlich trennen, aber das muss nicht das Ende für eure Beziehung sein.

Jungfrau: Flammende Gefühle für die falsche Person

Liebenswerte Jungfrau, der Sommer birgt eine emotionale Herausforderung für dich. Deine Gefühle lodern für eine Person, die deine Liebe leider niemals erwidern wird. Versuche, dich über den Sommer hinweg zu distanzieren. Sonst wirst du nie endgültig von diesem Menschen wegkommen. Überlege dir stattdessen, weshalb du dich gern in Liebesabenteuer stürzt, die auf kurze oder lange Zeit keine Zukunft haben. Wenn du das ergründet hast, stehen dir aufregende Flirts bevor. Aus einem kann eine liebevolle und ausgeglichene Partnerschaft werden. Du musst es nur zulassen.

Waage: Deine Wunden müssen heilen

Liebe Waage, der Frühling hat turbulente Tage mit sich gebracht. Du hattest eine stürmische Liebelei, doch leider hat sich die Person gegen dich entschieden. Dein Herz ist aktuell schwer und braucht Zeit, um über den Sommer hinweg zu heilen. Es ist völlig normal, traurig zu sein. Lass deine Emotionen zu und gib dir selbst Raum, um den Schmerz zu verarbeiten. Trost findest du jetzt bei Freund:innen, Familie, auf Reisen und in neuen Abenteuern. Die Erfahrungen, die du solo im Sommer machst, stärken dein Selbstbewusstsein und im Herbst bist du dann bereit für eine neue Liebe!

