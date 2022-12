Horoskop 2022: Das verrät das Liebeshoroskop über dein Liebesleben

Für einige Sternzeichen stehen die Chancen erstaunlich gut, sich zum Ende des Jahres nochmal Hals über Kopf zu verlieben. Was verrät das Liebeshoroskop über deine Zukunft?

Keine Träumereien mehr von großen Liebesgeschichten – sei einfach selbst Teil der größten Lovestory 2022! Sechs Sternzeichen haben jetzt noch die Aussicht auf ein echtes Liebes-Glück. Denn für sie stehen dank der richtigen Konstellation der Sterne die Chancen optimal, den oder die Richtige zu finden. Finde heraus, ob du zu den Glücklichen gehörst…

Waage

Stier

Fische

Zwillinge

Skorpion

Wassermann

Im Partner-Horoskop für Dezember verraten wir dir, bei welchen Sternzeichen es kriseln könnte und welche diesen Monat total in Love sind.

Fische: Glaub an dich selbst

In den letzten Wochen des Jahres bekommt das Sternzeichen Fische ordentlich Herzklopfen. Von Liebe auf den ersten Blick kann man allerdings nicht sprechen. Du bewegst dich erstmal langsam voran, bis du weißt, in welchen "Gewässern" du dich befindest. Das ist auch gut so! Es wird seine Zeit brauchen, bis es endlich bei dir Klick macht. Es kann sogar sein, dass dieser Mensch sogar jetzt schon in deinem Leben ist. Für Fische wird es in dieser Situation wichtig sein, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn du das tust, wirst du den oder die Richtige garantiert erkennen. Es kann sein, dass du dich eine Zeit lang ein wenig zurückziehen musst, um für dich selbst herauszufinden, was du wirklich willst. Solange du zu deinem Gegenüber ehrlich bist und das offen kommunizierst, wird er/sie sicherlich Verständnis zeigen. Außerdem sollten Fische ihre Angst vor einer Beziehung ablegen. Lass dich auf deine Gefühle ein und mach es dir selbst nicht so kompliziert!

Waage: Wartet dein "Perfect Match'' auf dich?

Du hast dich vielleicht in den letzten Wochen eher zurückgezogen und bist weniger aus dem Haus gegangen, weil du dich nicht hundertprozentig wohl gefühlt hast? Jetzt wird das anders, ein frischer Wind weht für das Sternzeichen Waage. Geh öfter raus, treffe dich mit Freunden in Bars und sag nicht ständig nein zu Einladungen. Dann lernst du garantiert jemanden kennen, der/die dich verzaubern wird. Du wirst sehr wahrscheinlich jemanden treffen, der oder die dein Herz sofort höher schlagen lässt. Trau dich, den ersten Schritt zu machen, flirte drauf los. Es wird funktionieren. Diese neue aufblühende Beziehung verspricht sehr leidenschaftlich und intensiv zu werden – all die berauschenden Glücksgefühle, die du so lange vermisst hast, prasseln auf einmal auf dich ein. Dieser Jemand wird wie Yin und Yang dein perfekter Ausgleich zu deinem sonst stressigen Alltag sein.

Stier: Ist es Liebe auf den ersten Blick?

Du hattest vermutlich in der letzten Zeit eine ziemlich anstrengende und stressige Phase. Lass dich davon nicht runterziehen. Jetzt stehen die Chancen für das Sternzeichen Stier richtig gut, dass die "Liebe auf den ersten Blick" anklopft und dich umhaut. Wo du ihr oder ihm begegnen wirst? Tatsächlich könnte es über Tinder oder eine andere Dating-App passieren. Du wirst vermutlich bereits beim Schreiben merken, dass ihr gleich tickt, also trau dich ruhig, ein Date zu vereinbaren! Vielleicht fühlst du dich dann tatsächlich wie in einem Liebesfilm, denn es scheint alles zu perfekt, um wahr zu sein. Lass dich darauf ein und hab keine Angst, Gefühle zu zeigen. Wenn du ehrlich bist und deine Emotionen rauslässt, wird dir das beim Erobern deines/r Seelenverwandten helfen. Lieber Stier, du siehst zwar das Ziel vor deinen Augen und möchtest am liebsten gleich voll durchstarten, aber lass dir bitte Zeit! Wenn ihr eure Beziehung langsam aufbaut, dann entwickelt sich eine viel intensivere Bindung und du wirst am Ende glücklicher sein. Hab keine Scheu davor, deine Gefühle offen auszusprechen!

Skorpion: Zurück zum Ex?

Es wird vermutlich jemand in dein Leben treten (dein/e Ex oder eine alte Flamme), der/die alles auf den Kopf stellt. Gut möglich, dass du einen Menschen wieder triffst, den du seit Jahren nicht gesehen hast. Nun macht es überraschenderweise zwischen euch "Klick''. Es könnte aber auch passieren, dass sich dein/deine Ex wieder meldet und ihr beide einen neuen Versuch starten werdet. Vielleicht habt ihr euch weiterentwickelt und seid jetzt bereit, euch wieder neu zu verlieben. Du wirst unsicher sein, ob du ihm/ihr eine Chance geben solltest. Herz sagt ja, Kopf sagt nein. Es hatte zwar seine Gründe, warum es damals nicht geklappt hat – aber manchmal ändern sich Menschen auch. Solltest du also zurück zum/zur Ex? Stelle klar, was du von ihm/ihr erwartest und achte darauf, dass er/sie deine Wünsche auch erfüllt. Dann kann es sehr gut sein, dass ihr endlich zusammen glücklich sein werdet. Ihr solltet aber auf jeden Fall mit Vorsicht an die Sache rangehen und nicht dieselben Fehler zweimal machen. Nicht vergessen: Kommunikation ist wichtig in einer Beziehung – besonders mit dem Sternzeichen Skorpion!

Zwilling: Eine schicksalhafte Begegnung

Auf das Sternzeichen Zwillinge wartet Ende des Jahres eine schicksalhafte Begegnung, die alles auf den Kopf stellen könnte. Es wird wahrscheinlich einer dieser Momente sein, in denen du mit überhaupt nichts rechnest – und auf einmal macht es "Boom''. Ihr trefft euch vermutlich in einer unerwarteten Situation und wisst vielleicht am Anfang nicht so richtig, wie ihr damit umgehen sollt. Dieses "Boom" könnte tatsächlich auch auf Zwillinge zukommen, die bereits in einer festen, glücklichen Beziehung sind und nach der neuen Begegnung anfangen, ihre Partnerschaft zu überdenken. Sie sind ihrer Natur entsprechend hin- und hergerissen und wissen nicht, was sie tun sollen. Dafür sollten vergebene Zwillinge sich unbedingt reichlich Zeit nehmen und nicht unüberlegt und voreilig handeln. Also Zwilling, triff keine überstürzten Entscheidungen, die du später bereuen könntest!

Wassermann: Ist er/sie dein Soulmate?

Es kann bei einem Tinder Date oder bei einem zufälligen Flirt in einer Bar passieren. Endlich wird der Wassermann einen neuen, spannenden Menschen treffen. Allerdings wird dich das erst einmal überfordern. Du wirst die Person auf jeden Fall interessant finden, sie verunsichert dich aber auch. Hm, finde ich sie oder ihn wirklich gut? Kann das mit uns überhaupt funktionieren? Es werden nach diesem Treffen viele Fragen in deinem Kopf toben. Schieb die Zweifel erst einmal zur Seite, denn sie sind vermutlich total unbegründet! Die Antworten auf all deine Fragen wirst du schon bald nach dem ersten richtigen Kennenlernen bekommen: Ja, du wirst dich vermutlich verlieben. Und ja, es kann sogar funktionieren. Diese ungewöhnliche Begegnung kann der Start einer ganz besonderen und schönen Bindung zu einem Menschen sein. Es fühlt sich vielleicht sogar so an, als wärt ihr Seelenverwandte!

