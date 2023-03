Horoskop 2023: Unglaublicher Erfolg im Beruf bei diesen Sternzeichen

Das Jahr 2023 verspricht für viele Menschen ein Jahr voller Veränderungen zu werden. Laut Astrologin Conny Nagel stehen die Sterne beim Thema Erfolg im Job und in der Liebe nämlich für einige besonders gut. Welche Sternzeichen das sind, verraten wir hier.

Anzeige

Zu Beginn eines neuen Jahres machen sich viele Menschen Gedanken darüber, was sie sich vornehmen, worauf sie im neuen Jahr Wert legen und welche Ziele sie erreichen möchten. Die Liebe zu finden oder beruflich erfolgreich zu sein, steht bei den meisten dabei ganz oben auf der Wunschliste. Auch wenn natürlich alle Sternzeichen glückliche und traurige Momente erleben werden, gibt es laut Astrologie 2023 bestimmte Sternzeichen, denen ein Jahr voller positiver Veränderungen bevorstehen soll.

Kleine Romanze, große Liebe oder aufregendes Abenteuer? Checke hier dein Liebeshoroskop für 2023.

Horoskop 2023: Im Clip siehst du, welche Sternzeichen echte Glückpilze sind

Anzeige

Anzeige

Diese Sternzeichen sind 2023 beruflich besonders erfolgreich

Im Jahr 2023 wird Mars der vorherrschende Planet sein. Er steht für Kraft, Dynamik und Veränderung, das heißt 2023 könnte ein turbulentes Jahr voller Abenteuer und Herausforderungen werden. Die fühlen sich aber durch die sprudelnde Energie leicht an und gelingen wie von selbst. Je nach Sternzeichen und Charakter kann das motivieren und vielversprechenden Wandel mit sich bringen. Die Glückskinder im Jahr 2023 dürften diese Sternzeichen sein:

Widder

Stier

Krebs

Jungfrau

Steinbock

Wassermann

Fische

Für diese Sternzeichen könnte es im Job und in der Liebe im Jahr 2023 wunderbar laufen. Wer den Fokus auf seine Karriere legen, den Job wechseln, sein eigenes Unternehmen gründen, expandieren, studieren oder in Weiterbildung investieren möchte, sollte sich nicht aufhalten lassen und seine Träume endlich in die Realität umsetzen. Oft muss man nur den ersten Schritt wagen und dann laufen die Dinge meist ganz von allein.

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, um durchzustarten?

Beginnt eines neues Jahr und lässt der Frühling neues Leben entstehen, stehen die Zeichen meist schon automatisch auf Veränderung, und man hat Lust, Dinge anzupacken. Nutze die Zeit bis dahin, um dir Gedanken zu machen und deine Pläne vorzubereiten. Vor allem Mitte Mai und Mitte Juni 2023 stehen die Chancen dann extrem günstig, beruflich voranzukommen.

Aber auch in der zweiten Jahreshälfte lohnt es sich Gas zu geben, um die Karriere zu pushen oder dein Business voranzubringen. Vor allem im August, in der ersten Septemberhälfte und Mitte Oktober stehen die Sterne gut, deine Ambitionen können erfolgreich sein. Und vor allem: um auch gut Geld zu verdienen.

Wie steht es für die Sternzeichen 2023 in der Liebe?

Auch im privaten Umfeld könnte sich im Jahr 2023 bei vielen Sternzeichen einiges zum Positiven verändern. Denn die Kraft des Planten Mars kann auch Gefühle befeuern. Er unterstützt dabei, mit Vergangenem abzuschließen und offen für neue Bekanntschaften zu sein. Diejenigen unter den Widdern, Stieren, Krebsen, Jungfrauen, Steinböcken, Wassermännern und Fischen, die sich im Jahr 2023 vor allem auf die Liebe konzentrieren möchten, kommen voll auf ihre Kosten. Sie schweben regelrecht auf Wolke sieben. Wer sich im Frühjahr Hals über Kopf verliebt, könnte schon im Herbst die Hochzeitsglocken läuten hören. Diese schicksalshaften Begegnungen sind kennzeichnend für das Jahr 2023.

Anzeige

Diese Sternzeichen verlieben sich Hals über Kopf im Winter News Liebes-Horoskop: Intensive Dates und schicksalshafte Begegnungen warten Von intensiven Dates, bis zu schicksalhaften Begegnungen. Der Liebeszauber schwappt in diesem Winter auf einige Sternzeichen über und sie sehen die Welt durch eine rosarote Brille. Ob du zu den Glücklichen gehörst? Das erfährst du hier... 20.12.2022

15:52 Uhr

Wann sind die größten Chancen, von Amors Pfeil getroffen zu werden?

Anfang Januar, Anfang März, Anfang Mai, Mitte September, Mitte bis Ende Oktober sowie in der ersten Dezemberhälfte.

Was sind Sternzeichen und was sagen sie über den Charakter aus?

Nach der westlichen Astrologie ist das Jahr in zwölf Sternzeichen unterteilt. Sie gelten jeweils für etwa vier Wochen, entsprechen aber nicht genau dem Monatsrhythmus und wiederholen sich immer in den gleichen Zeiträumen eines Jahres. Zu welchem Sternzeichen du gehörst, hängt davon ab, an welchem Datum du geboren bist und wo die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt im Himmel stand.

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Sie prägen den Charakter und das Verhalten des jeweils in einem bestimmten Zeitraum geborenen Menschen. Dein Geburtsdatum kann also Aufschluss über deinen Charakter geben und darüber, worauf du im Beruf, deinem Privatleben oder in der Liebe wert legst. Jedem Sternzeichen werden dabei sowohl positive, als auch negative Eigenschaften zugeschrieben. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt auch noch andere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweise lassen sich trotzdem für jedes Sternzeichen festlegen. Du suchst nach der Liebe? Wir verraten im großen Partnerhoroskop, welche Sternzeichen perfekt harmonieren. Vorsicht vor diesen Sternzeichen: Sie neigen zu Narzissmus.