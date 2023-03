In diesen 4 Sternzeichen stecken oft Narzissten

Die Suche nach Bestätigung steht für Narzissten an oberster Stelle. Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung sind ausgeprägte Charaktereigenschaften. Trägt dein Sternzeichen etwa narzisstische Züge in sich? Und wie wirken sich die auf Beziehungen und Freundschaften aus?

1. Stier: König der Narzissten

Das Tierkreiszeichen Stier gilt unter den Sternzeichen als König der Narzissten. Du erfreust dich manchmal regelrecht daran, andere zu ärgern und zu tyrannisieren. Um deine Ziele zu erreichen, überschreitest du auch Grenzen und nimmst in Kauf, dass Menschen, die dir wichtig sind, verletzt werden. Erst wenn du deine Ziele erreicht hast, lässt du locker und gibst deinen positiven Eigenschaften wieder den Vorrang. Durch diese impulsiven Ausbrüche hast du schon für ordentlich Wirbel in deinem Freundeskreis und in deinem Liebesleben gesorgt. Wenn du diese Charaktereigenschaften weiterhin so unverblümt zeigst, werden sich einige deiner Freund:innen von dir abwenden. Bevor es so weit kommt, solltest du dir also ernsthaft Gedanken über dein Verhalten machen. Auch in anderen Bereichen wie der Schul- oder Arbeitswelt kommst du mit diesen Charaktereigenschaften nicht weiter, du wirst anecken und dich unbeliebt machen. Also, lieber Stier, versuche deine Ziele von jetzt an anders zu erreichen, ohne deinen Mitmenschen zu schaden.

2. Löwe: Genießt das Rampenlicht

Dem Sternzeichen Löwe gehört die Bühne. Du genießt es, im Rampenlicht zu stehen und die ganze Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Durch deine offene Art und dein übergroßes Selbstbewusstsein scharen sich immer viele Bekannte um dich, die dich um dein Leben beneiden. Wenn dir aber einmal nicht die volle Aufmerksamkeit gehört, kommt schnell eine Charaktereigenschaft des Löwen zum Vorschein – Neid macht sich in dir breit. Lieber Löwe, es dreht sich nicht die ganze Welt um dich, du kannst nicht immer der Mittelpunkt jeder Party sein. Lerne damit umzugehen und es zu akzeptieren. Fokussiere dich stattdessen lieber auf deine engen Freund:innen, die dir wirklich etwas bedeuten und dich schon immer unterstützt haben. Denn die vielen oberflächlichen Bekanntschaften, die du auf Partys und Co. gesammelt hast, werden, wenn es drauf ankommt, nicht für dich da sein.

3. Skorpion: Zwei Seiten kommen zum Vorschein

Der sonst so einfühlsame Skorpion kann auch anders und zeigt gelegentlich narzisstische Züge. Deine dunkle Seite kommt vor allem ans Licht, wenn du nicht das bekommst, was du willst. Dann offenbarst du dein einschüchterndes, stures und rachsüchtiges Wesen. Die Gefühle anderer sind dir schnell egal und du bereitest deinen Mitmenschen immer wieder Kummer. Das ist sehr schade, denn dadurch hast du schon einige liebe Menschen, die dir viel bedeuten, von dir weggestoßen. Auch Fremde werden von diesem Verhalten abgeschreckt. Durch diesen ersten Eindruck haben neue Menschen in deinem Leben oftmals gar nicht die Möglichkeit, deine äußerst loyale freundschaftliche und leidenschaftliche Seite in Beziehungen kennenzulernen. Deshalb solltest du, lieber Skorpion, dringend lernen damit umzugehen, wenn Situationen nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Zeig den Leuten wie du noch sein kannst und lass die narzisstischen Züge deines Charakters nicht deine Beziehungen zerstören.

4. Jungfrau: Verstrickt sich in Lügen

Wenn du jemals eine Jungfrau auf ihre narzisstische Seite ansprechen würdest, wäre sie völlig schockiert und zutiefst enttäuscht von deiner Bemerkung. Auch wenn sie diese Eigenschaften abstreitet, kommen sie dennoch immer wieder zum Vorschein. Die Jungfrau verstrickt sich immer wieder in kleineren Lügen, um ihre Ziele zu erreichen. Kritik anderer kann das Sternzeichen gar nicht leiden. Denn die Jungfrau ist so von sich überzeugt, dass sie keine anderen Meinungen zulässt. Der typisch narzisstische Charakterzug des zwanghaften Ehrgeizes macht dich, liebe Jungfrau, zu einem schwierigen Mitmenschen. In den letzten Monaten verlieren deine Freund:innen langsam die Geduld mit dir und dein Verhalten stößt auf Gegenwind. Verärgere deine Liebsten nicht noch mehr und versuche, deine Freundschaften wieder in die richtige Richtung zu lenken. Zeige deinen Lieben, dass du deinen Ehrgeiz zum Wohl eurer Freundschaft auch hinten anstellen kannst. Auch in puncto Beziehung hat es dein Schatz nicht immer leicht mit dir und muss sich in Geduld üben. Versuche, dich etwas zurückzunehmen.