In nur einer Minute: Finde mit dem "Bird Test" heraus, ob eure Liebe eine Zukunft hat!

Wir kennen es doch alle: In der Kennlernphase spielen unsere Gedanken und Gefühle verrückt. Oft begleitet uns in dieser Zeit ein Gefühl der Unsicherheit, ob diese Beziehung halten wird. Die Antwort darauf liefert dir der "Bird Test", der gerade auf TikTok angesagt ist. Wir verraten dir, wie er funktioniert, damit du deine Beziehung auf den Prüfstand stellen kannst.

Das ist der "Bird Test"

Wer Trends zum Thema Psychologie auf TikTok verfolgt, kommt aktuell nicht am "Bird Test" vorbei. Dieser Test soll dabei helfen, herauszufinden, ob dein Gegenüber es wirklich ernst mit dir meint. Wie ist es um ihre oder seine Aufmerksamkeit wirklich bestellt? Lass den Vogel fliegen!

Darauf beruht der "Bird Test"

Keine Sorge: Der Test ist nicht nur ein dahergelaufener TikTok-Trend, der schnell vergessen ist. Er beruht auf einer Überlegung des Paartherapeuten John Gottman, der sich in seiner Forschungsarbeit "bids for connection" (deutsch: "Beziehungsangebote") auf Interaktionen mit der Partnerin oder dem Partner fokussiert. Werden körperliche Nähe, Fragen oder Gespräche abgewehrt oder sogar ignoriert, heißt das für eure Beziehung wohl nichts Gutes. Paare, die auf diese Interaktionen eingehen, bleiben oft länger zusammen.

"Guck mal ein Vogel!" So funktioniert der Test

Weil der "Bird Test" in jeder Alltagssituation unauffällig angewendet werden kann, scheint er anfangs banal. Egal ob bei einem Spaziergang, beim Essen oder in der Bahn - überall kannst du den entscheidenden Satz des Tests sagen: "Guck mal ein Vogel!"

Die Reaktion deines Gegenübers entscheidet, wie es um eure Beziehung steht. Reagiert deine Partnerin oder dein Partner auf deinen aufgeregten Satz oder Ausruf interessiert, hat eure Beziehung gute Chancen. Antwortet dein Schatz eher gelangweilt und uninteressiert, ist eure Verbindung schwach und wahrscheinlich nur vorübergehend. Anstatt eines Vogels kannst du auch auf andere belanglose Themen oder Gegenstände zurückgreifen. Am Ende liegt der Fokus im Test darauf, wie interessiert dein:e Partner:in reagiert.

Hier kannst du den "Bird Test" anwenden

In erster Linie kannst du den "Bird Test" beim Dating anwenden, um so herauszufinden, ob eine Beziehung mit deinem Date denkbar ist. Aber auch unter Freund:innen, Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen kann der "Bird Test" Klarheit verschaffen, mit wem du dich auch in Zukunft noch sehr gut verstehen wirst.

Du hast den "Bird Test" gemacht: Und nun?

Das Ergebnis des Tests kann innerhalb von wenigen Sekunden zeigen, wie gut du mit jemandem zusammen passt. Auch für die Zukunft spielt dieser psychologische Test eine wichtige Rolle. Trotzdem solltest du eine langjährige Beziehung oder Freundschaft nicht von einer uninteressierten Reaktion abhängig machen und im härtesten Fall die Beziehung beenden. Nutze in diesem Fall den Test, um die Dynamik eurer Beziehung zu überdenken oder zu verändern.