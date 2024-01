Jahreshoroskop 2024: Diese 3 Sternzeichen erwarten Erfolg, Liebe und Harmonie im Sonnenjahr

Das Wichtigste in Kürze Diese drei Sternzeichen erwartet ein absolutes Glücksjahr in Liebe und Job.

Mit diesen Tipps werden die Sternzeichen ihr Glück auf keinen Fall verpassen.

Im Jahr 2024 gibt es drei Sternzeichen, die wahre Glückspilze sind. Sie haben Erfolg im Job UND in der Liebe. Welche Sternzeichen das sind, erfährst du hier!

Neues Jahr, neues Glück. Für welche drei Sternzeichen 2024 ein absolutes Glücksjahr ist, verrät das "Harper’s Bazaar"-Horoskop. Laut dieser astrologischen Vorhersagen warten jede Menge Glück und Erfolg in Liebe und Job auf diese Zeichen!

Im Clip: Diese 3 Sternzeichen haben 2024 das Glück gepachtet

Jahreshoroskop Steinbock (22.12. - 20.01.)

Was für tolle Neuigkeiten für das Jahr 2024: Steinbock-Geborene erreichen endlich lang angestrebte Ziele. Zu den absoluten Glücksmonaten zählen April und Mai, die besonders viel Erfolg versprechen. In diesen Monaten pushen Jupiter und Uranus die Steinböcke, um sie bei ihren ambitionierten Plänen zu unterstützen. Eine bessere astrologische Unterstützung ist kaum möglich. Für Steinböcke öffnen sich im Jahr 2024 ganz neue Türen und das Leben bietet neue Chancen und Gelegenheiten. Auch solche, die man zuvor noch gar nicht im Blick hatte. Einfach wunderbar!

Tipp: Steinböcke sollten von altbekannten Wegen und Gewohnheiten abweichen und sich überraschen lassen. Dann wird sich alles andere ganz automatisch ergeben.

Jahreshoroskop Zwillinge (21.6. - 20.07.)

Auch die Zwillinge haben ein enorm erfolgversprechendes Jahr vor sich. Das Sommerzeichen sollte alle Chancen und Möglichkeiten ausnutzen, die sich ergeben. Jupiter sorgt ab Ende Mai für jede Menge Energie und Glück. Jetzt ist Intuition gefragt! Zwillinge dürfen sich auf ihr Bauchgefühl verlassen und den Dingen ihren Lauf lassen. Manchmal findet das Glück von ganz alleine den Weg zu einem. Im Juli stehen die Chancen, das persönliche Liebesglück zu finden und für immer festzuhalten, besonders gut.

Tipp: Unser Bauchgefühl trügt uns in der Regel nicht, also dürfen Zwillinge in diesem Jahr komplett darauf vertrauen und danach handeln, dann wird sich alles zum Guten wenden.

Jahreshoroskop Stier (21.4. - 21.5.)

Ein abwechslungsreiches Jahr erwartet Stiere. Ihr dürft vieles ausprobieren, auch Risiken eingehen und neue Erfahrungen sammeln. Etwas ganz Neues für das erdverbundene und bodenständige Sternzeichen Stier. Vor allem in der Stier-Saison von April bis Mai kann sich auf Erfolge gefreut werden. Im Mai stehen dank Venus alle Zeichen auf Liebe, die Romantik hat Hochkonjunktur. Beruflich steht im Juli und August Herzensprojekte an, die sie in ungeahnte Erfolgshöhen führen. Doch Achtung: Neben der Arbeit an seinen Zielen sollte das Sternzeichen auch einmal eine Pause einlegen. Dann wird es gestärkt zurückkehren.

Tipp: Stiere sollten auf ihre innere Stimme vertrauen, wenn diese eine Pause fordert, nehmt sie euch. Dann könnt ihr euch stärken und alles wird gut!

