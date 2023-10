Job-Horoskop Oktober 2023: Dieses Sternzeichen klettert auf der Karriereleiter nach oben

Der Oktober bringt Veränderungen im Berufsleben: Steht bei dir eine Gehaltserhöhung, eine neue Position oder sogar ein Jobwechsel an? Unser Jobhoroskop für den Oktober 2023 verrät's!

Anzeige

Ist der Oktober nicht der perfekte Monat für eine Beförderung? Mal sehen, was die Sterne sagen! Für einige Sternzeichen könnte sich in diesem Monat die Dynamik im Team verändern, während andere möglicherweise auf eine Gehaltserhöhung zusteuern. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Sterne wagen und sehen, welche Chancen der Oktober für deine Karriere bereithält.

Was bringt wohl dein chinesisches Sternzeichen im Oktober 2023? Liebe, Karriere und Gesundheit stehen im Fokus unseres chinesischen Monatshoroskops - hier findest du alle Infos und Details.

Im Clip: Erfolg im Job und in der Liebe? Das sagt dein Jahreshoroskop 2023

Anzeige

Anzeige

Widder (21.März-19.April): Geduld und Zurückhaltung

Nutze den Oktober, um deine beruflichen Schritte strategisch zu planen. Es kann zu Beginn des Monats einige Herausforderungen für Widder geben, aber versuch mal, sie als Chancen zur persönlichen Entwicklung zu sehen. Dein Ehrgeiz könnte am Monatsende belohnt werden, sei es durch beruflichen Erfolg, Anerkennung oder finanzielle Vorteile. Bleibe fokussiert, geduldig und nutze die Gelegenheiten, die sich bieten.

Stier (20.April-20.Mai): Deine Entschlossenheit zahlt sich aus

Im Oktober verspricht die strahlende Venus dem Stier finanzielle Sicherheit und Erfolg. Eine Gehaltserhöhung ist durchaus möglich, und deine harte Arbeit wird definitiv anerkannt. Deine Entschlossenheit wird sich als beruflicher Vorteil erweisen, was sich in diesem Monat erneut zeigen wird.

Anzeige

Zwillinge (21.Mai-20.Juni): Kreativität und Kommunikationsfähigkeit

Die Kombination des abnehmenden Mondes und der Präsenz von Venus in diesem Monat bringt dir einen Kreativitätsschub und verbesserte Kommunikationsfähigkeiten in deinem beruflichen Umfeld. Nutze diese Energie, lieber Zwilling, um deine Projekte erfolgreich voranzutreiben, und betrachte Aufgaben aus einem neuen Blickwinkel, wenn du auf Schwierigkeiten stößt.

Krebs (21. Juni - 22. Juli): Emotionale Intelligenz und beruflicher Erfolg

Deine Empathiefähigkeit wird dir beruflich im Oktober weiterhin großartige Möglichkeiten eröffnen. Du wirst wahrscheinlich in Diskussionen und Meetings als die Person wahrgenommen, die vermittelt und stets Lösungen findet. Diese besondere Fähigkeit der Krebse wird durch Venus im Oktober verstärkt, und es besteht eine gute Chance, dass du eine Position als Teamleiter:in oder Koordinator:in angeboten bekommst.

Anzeige

Anzeige

Löwe (23. Juli - 22. August): Führung und Selbstvertrauen

Liebe:r Löwe-Geborene, im Oktober lohnt es sich, deine leidenschaftliche und energiegeladene Art sinnvoll einzusetzen! Da Jupiter fast die ganze Nacht lang sichtbar ist, stehen die Sterne günstig für beruflichen Erfolg in diesem Monat. Nutze diese Gelegenheit, um deine Führungskompetenzen zu demonstrieren und auf deine Intuition zu vertrauen.

Jungfrau (23. August - 22. September): Effizienz und Struktur in der Karriere

Mit Saturn im Wassermann ist es im Oktober für die Jungfrau entscheidend, das Thema Organisation an erste Stelle zu setzen. Beruflich solltest du dich jetzt gründlich vorbereiten. Dies erfordert sorgfältige Planung und sollte nicht unterschätzt werden. Ähnlich wie die Natur sich im Oktober allmählich auf den Winter vorbereitet, solltest du dich auf eine neue Phase in deinem beruflichen Leben einstellen. Dieser Prozess kann gelegentlich mühsam sein, aber er wird sich langfristig lohnen!

Waage (23. September - 22. Oktober): Diplomatie und Beziehungen im Fokus

Liebe Waage, du strebst immer nach Gerechtigkeit, sei es im Alltag oder im Job. Im Oktober wird deine natürliche Neigung zur Fairness durch Venus als Morgenstern verstärkt. Das könnte bedeuten, dass Verhandlungen und Absprachen auf dem beruflichen Parkett anstehen. Nutze deine charmanten diplomatischen Fähigkeiten, um diese beruflichen Gespräche mit Leichtigkeit zu meistern.

Skorpion (23. Oktober - 21. November): Fokus auf Intuition und Kreativität

Als Skorpion wird deine Intuition unter dem Einfluss von Neptun in diesem Monat besonders gefragt sein. In beruflichen Angelegenheiten könnte es ratsam sein, deinen Stachel zurückzufahren und dich in manchen Situationen etwas zurückzunehmen. Setze den Fokus auf kreative Tätigkeiten, in denen du im Oktober herausragende Fähigkeiten zeigen wirst!

Schütze (22. November - 21. Dezember): Berufliche Expansion und Chancen

Lieber Schütze, es ist an der Zeit, deine Ambitionen zu erweitern. Scheue dich nicht davor, in diesem Monat nach den Sternen zu greifen. Die kosmischen Einflüsse unterstützen dich, und deine Intuition ist dein treuer Begleiter. Denke groß und nutze die Chancen, die sich dir bieten. Deine Träume können Wirklichkeit werden.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar): Langfristige Planung und Zielsetzung

Lieber Steinbock, du bist harte Arbeit gewohnt und setzt dich Tag für Tag voll ein. Im Oktober wird es wichtig sein, dir Zeit zum Planen zu nehmen und dich gelegentlich zurückzulehnen, um deine bisherigen Erfolge zu reflektieren. Du hast bereits so viel erreicht. Nimm dir einen Moment, um dir dessen bewusst zu werden. Dies wird dir helfen, langfristig erfolgreich zu sein.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar): Teamgeist ist gefragt!

Du, lieber Wassermann, du bist es gewohnt, deine Arbeit im Stillen zu erledigen und dich auf deine Aufgaben voll zu konzentrieren. Doch manchmal ist ein starkes Team im Hintergrund notwendig, um dein volles Potenzial auszuschöpfen. Nur so kannst du auch mal durchatmen und gemeinsam mit anderen Großes erreichen. Versuche deinem Team zu vertrauen und dich in diesem Monat darauf einzulassen!

Du willst deine persönliche Seelenzahl herausfinden? Auch dein Mondzeichen kannst du ganz einfach selbst berechnen. Und so beeinflussen die vier Elemente dein Leben!

Fische (19. Februar - 20. März): Künstlerische Inspiration und Erfolg

Lieber Fisch, normalerweise schwimmst du mit dem Strom, aber hin und wieder ist es wichtig, sich den Herausforderungen der Situation zu stellen und bestehende Konzepte zu überdenken. Wenn du bereits viel Energie in ein Projekt investiert hast und es nicht wie geplant verläuft, kann es ratsam sein, einen neuen Weg einzuschlagen. Manchmal ist das der einzige Weg, und du wirst sehen, dass dieser Wandel letztendlich zu Erfolg führt!