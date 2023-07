Job-Horoskop 2023: Diese 5 Sternzeichen machen jetzt Karriere

Du hast deinen Traumjob einfach noch nicht gefunden? Oder hast es noch nicht geschafft, in deinem Lieblingsberuf so richtig durchzustarten? 5 Sternzeichen erleben in diesem Sommer einen absoluten Karrierebooster! Du auch?

Im Clip: Diese Sternzeichen haben im Sommer Erfolg im Job

Die Sterne stehen auf Erfolgskurs: Einige Sternzeichen klettern die Karriereleiter in diesem Sommer rasant hoch. Ob du auch von dieser Energie befeuert wirst, die dich deine Träume verwirklichen lässt? Wir verraten, wer in diesem Sommer (beruflich) ungeahnte Superkräfte entwickelt!

Diese 5 Sternzeichen haben im Sommer großen Erfolg im Job:

Stier

Waage

Skorpion

Löwe

Fisch

Stier: Kämpferisch bis ans Ziel

Lieber Stier, dein Ehrgeiz und dein Drang, für die Sachen zu kämpfen, die du dir vorgenommen hast, hat sich ausgezahlt. Denn das Universum meint es sehr gut mit dir und das wirst du auch bald zu spüren bekommen. Ende Juli könntest du eine neue Stufe in deinem Arbeitsleben erreichen. Es ist Zeit für eine wohlverdiente Beförderung! Deine harte Arbeit und dein Engagement werden nämlich endlich anerkannt. Du kannst stolz auf dich sein! Dein Erfolg im Beruf ist natürlich nicht allein auf die wohlwollende Konstellation der Sterne zurückzuführen. Sondern auf dein feines Gespür und deine mutigen Entscheidungen. Es war in der Vergangenheit nicht einfach, aber du bist über dich hinausgewachsen. Deine Entschlossenheit und Risikobereitschaft haben sich ausgezahlt. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, außerhalb deiner Komfortzone zu agieren. Dadurch hast du dich nicht nur persönlich weiterentwickelt, sondern auch beruflich enormes Wachstum erlangt.

Waage: Du punktest mit deiner ausgeglichenen Art

Dein entspannter Charakter kommt nicht nur in deinem Privatleben gut an, sondern auch im Job. Du leistest tolle Arbeit und gehst total in deinem Beruf auf. Dein Ideenreichtum, deine gesellige und offene Art bereichert das ganze Team. Glückwunsch liebe Waage, denn deine Leistungen bleiben nicht unerkannt. Dein:e Chef:in ist total begeistert. Es regnet Lob und Anerkennung. Das soll nicht alles bleiben, denn um den 22. Juli erwartet dich noch eine schöne Überraschung, die deine großartige Arbeit nochmals betont und anerkennt. Freue dich darauf und genieße die Bewunderung, die dir gerade von allen Seiten entgegengebracht wird.

Skorpion: Du findest deinen Traumjob

Momentane Ratlosigkeit macht sich bei dir breit, lieber Skorpion, denn du bist in deinem aktuellen Beruf einfach nicht glücklich. Du schaust dich schon seit einer Weile um, findest aber keine bessere Alternative. Vielleicht weißt du gerade einfach nicht, was du willst? Cool bleiben, die Phase der Ungewissheit endet bald: Mitte August löst sich dein Problem. Du findest endlich deinen absoluten Traumjob. Jetzt ist es an der Zeit, den Moment des Neustarts zu genießen und stolz auf dich zu sein. Du hast gezeigt, dass du Herausforderungen meisterst und nicht aufgibst, bevor du dein berufliches Ziel erreicht hast. Nutze diese positive Energie, um deine beruflichen Vorstellungen weiterhin zu verwirklichen. Denn um unglücklich im Job zu sein, sind deine Ansprüche viel zu hoch!

Löwe: Du brennst für deinen Job

An alle Löwen da draußen: Seid ihr bereit? Euer etwas eingeschlafenes Berufsleben wird sich bald krass verändern. Denn ab dem 30. Juni haben die Sterne einiges mit euch vor. Eine spannende Begegnung wird deine komplette berufliche Zukunft neu ordnen. Diese Perspektive zündet deine Motivation, deine Begeisterung für den Job wird grenzenlos sein. Endlich sind dein Feuer und deine Leidenschaft wieder zurück! Nutze diese Phase des beruflichen Glücks: Die Sterne sind auf deiner Seite, und du hast das Zeug dazu, noch größere Erfolge zu erzielen.

Fisch: Dein Erfolgsmarathon beginnt

Lieber Fisch, die harte Arbeit der letzten Monate zahlt sich jetzt endlich aus. Dein Herzensprojekt hat sich genauso entwickelt, wie du es dir gewünscht hast. Von dir fällt wahrlich eine Last ab, und du kannst wieder etwas zur Ruhe kommen. Das Projekt hat ein für alle mal gezeigt, dass du verstehst, was du tust. Dein Team sieht das genauso. Zu Recht, denn das hast du dir nach den anstrengenden Wochen voller langer, zäher Arbeitstage und vieler Entscheidungen auch verdient. Dein Erfolg setzt sich fort, lieber Fisch, denn die Sterne stehen günstig für dich. Vertraue weiterhin deinem inneren Kompass und bleibe mutig. Du hast bewiesen, dass du alle Hürden überwinden kannst, die dir im Weg stehen.