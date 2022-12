Kibbe Body Type Romantic: Die besten Styles für deinen curvy Körpertyp

Du willst wissen, welche Styles dir besonders schmeicheln? Bestimmt hast du schon etwas von den Kibbe Body Types gehört und vielleicht auch schon unseren Kibbe-Body-Type-Test gemacht? Wenn du nun herausgefunden hast, dass du einen klassischen Körpertyp hast, dann erfährst du hier, wie du dich als "Romantic" am besten stylst.

Egal ob groß, klein, curvy oder gerade - unabhängig vom Körperbau oder der ethnischen Zugehörigkeit hat Kibbe das Konzept der Wertschätzung und des Akzeptierens der eigenen Körpermerkmale hervorgehoben. Anstatt kleine Frauen zu beraten, wie sie größer wirken können und schlanke Frauen, wie sie eine Sanduhrfigur vortäuschen können, setzt der Kibbe Body-Type-Test darauf, den eigenen Körperbau besser zu betonen. Kibbe fordert dazu auf, sich selbst so zu lieben und hilft, den individuellen Style zu finden.

Mach hier den Test:

Merkmale des romantischen Body-Type

Der romantische Körpertyp hat die meisten "Yin"-Eigenschaften. Er ist an den richtigen Stellen kurvig und hat weiche Rundungen. Romantiker sind in der Regel klein und können ein wenig üppiger erscheinen. Du hast vermutlich die beliebte Sanduhr-Figur. Sowohl deine Silhouette, als auch dein Gesicht sind eher voll. Deine Beine und Arme sind normalerweise kürzer und sie sehen insgesamt eher klein aus. Die Romantics haben eine sehr feminine, anziehende Ausstrahlung, die viele Facetten mit sich bringt. Man fühlt sich in deiner Nähe geborgen und du versuchst deinen Mitmenschen, Liebe und positive Vibes zu vermitteln.

Romantic Body-Type: Diese Stars zählen dazu

Die Ikone Marilyn Monroe ist wohl bis zu diesem Tag die bekannteste Frau des Romantic Types und ein regelrechtes Paradebeispiel. Sie strotzte nur so vor Weiblichkeit und hatte eine tolle Ausstrahlung. Du kennst bestimmt auch die Sängerinnen Beyoncé und Madonna. Sie sind Weltstars und gehören laut der Kibbe-Theorie ebenfalls zu den Romantiker:innen.

Auch das Supermodel Ashley Graham gehört den Romantics an und hat eine feminine Powerfrau-Ausstrahlung.

Schnitte und Muster

Versteck dich bitte auf keinen Fall in zu großer Kleidung. Betone deine Weiblichkeit und feminine Ausstrahlung stattdessen mit Stoffen, die sich an deine Rundungen anschmiegen und sie betonen. Sei stolz auf deine Kurven und zeig sie! Es fällt dir vielleicht in manchen Momenten schwer, deinen Körpertyp zu akzeptieren. Traue dich und lerne, dich zu lieben, so wie du bist. Pastellfarben und verspielte Kleider mit den verschiedensten Mustern können deine feminine Ausstrahlung betonen. Auch Schleifen, Rüschen und zarte Spitze stehen dir. Lieber meiden solltest du dagegen vertikale Linien, die deine Taille verdecken. Versuche stets den Fokus auf deine Körpermitte zu bringen. Das geht beispielsweise mit einem Taillengürtel.

Je verrückter, desto besser!

Anders als die klassischen Kibbe-Typen solltest du dein verspieltes Aussehen unbedingt auch durch Farben und Muster unterstreichen. Dir sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Von rosafarbenen Prinzessinnen-Looks, bis zu Blumen- oder Leoprints - je außergewöhnlicher, desto besser!

Fashion No-Go’s: Classic Body-Type

Vermeiden solltest du:

scharfe Linien

geometrische Muster

V-Ausschnitt

matte Farben

sehr eng geschnittene Kleidung

sehr weit geschnittene Kleidung

Theatrical Romantic Type - so stylst du ihn richtig

Solltest du in dem Quiz als Haupttyp den Typ Romantic haben und auf dem zweiten Platz Classic oder Natural, dann gehörst du zu dem Kibbe Body Type Theatrical Romantic. Der theatralische Romantiker ist, so wie der ursprüngliche Romantiker, auch von Yin geprägt - jedoch mit einer gewissen Yang-Eckigkeit. Mit anderen Worten: weiblich und zierlich, aber mit ein bisschen Kante.

Genau in dem Stil solltest du dich auch kleiden. Behalte die weichen Texturen und fließenden Stoffe des romantischen Typs bei, aber kombiniere sie mit kantigen Details an Schultern wie beispielsweise Shoulderpads oder Accessoires sowie Nieten an deinen Boots.

Taff Trend: Cowboy Boots & Flower Prints in Erdtönen

Style-Tipp Romantic Body-Type: Die perfekte Jacke

Jacken sollten eng an der Taille sitzen und eine weiche und geschmeidige Form haben. Gerade im Herbst sind lange Mäntel mit Taillengürtel toll - es gibt 2022 viele Varianten mit Leder und Teddyfell-Optik. Auch kurze Bomberjacken, vorzugsweise mit einem engen Bund an der Taille, sind perfekt für den Herbst!

Shopping-Tipp: Schaue mal, ob du im Vintage-Laden vielleicht seltene Fundstücke findest. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern schont auch deinen Geldbeutel. Die Jacken der 80er haben für dich den perfekten Schnitt und der alte Charme macht deinen Look besonders - je antiker, desto besser!

Das perfekte Kleid und der perfekte Rock

Deine Version eines "Basic-Rocks" sollte nicht einfach nur gerade und schwarz sein. Greife zu einem verspielten Teil mit Raffung oder Spitze, gerne auch in Farbe. Du kennst bestimmt das berühmte Bild von Marylin Monroe, die über einem U-Bahn-Schacht steht und ihr weißes Kleid dabei nach unten hält - ein Filmstar-Moment vom Feinsten. Marilyn Monroe und du habt den gleichen Kibbe-Typ. Mach es der Ikone also nach und wage dich in ein aufregendes weißes Kleid. Du wirst dich für einen Abend fühlen, als wärst du selber in Hollywood!

Die perfekten Accessoires

Hauptsache Glitzer und Glamour! Zu viel gibt es bei deinem Kibbe-Körpertyp nicht. Von Glitzersteinen bis zu auffälligem Make-up, für die Romantics ist alles erlaubt. Trau dich also auch einmal, zu übertreiben und deine tolle Ausstrahlung mit deinem Stil nach außen zu tragen!

Deinen einzigartigen Stil zu finden, sollte Spaß machen! Ziehe das an, was dich glücklich macht und sich gut anfühlt. Der Kibbe-Körpertyp und die passenden Styling-Tipps sollen dabei lediglich deine Style-Auswahl erleichtern und dein Körpergefühl verbessern.