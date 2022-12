Kibbe Body Type Test 2022: Welche Winter-Looks unterstreichen deinen Natural Body Type?

Du willst wissen, welche Styles dir besonders schmeicheln? Bestimmt hast du schon etwas von den Kibbe Body-Types gehört und vielleicht auch schon unseren Kibbe Body-Type Test gemacht. Wenn du herausgefunden hast, dass du einen natürlichen Körpertyp hast, erfährst du hier, wie du dich als "Natural” in diesem Herbst am besten stylst…

Egal ob groß, klein, curvy oder gerade – unabhängig vom Körperbau oder der ethnischen Zugehörigkeit hat Kibbe das Konzept der Wertschätzung und Akzeptanz der eigenen Körpermerkmale hervorgehoben. Anstatt kleine Frauen zu beraten, wie sie größer wirken können und schlanke Frauen, wie sie eine Sanduhrfigur vortäuschen können, setzt Kibbe darauf, den eigenen Körperbau optimal zu betonen. Seine Message: sich selbst so lieben wie man ist und den ganz individuellen Style finden.

Du hast herausgefunden, dass dein Kibbe Körpertyp natürlich ist? Wir geben dir Tipps, wie du deinen Typ am besten zur Geltung bringen kannst.

Merkmale des natürlichen Body-Type

David Kibbes Definition eines natürlichen Körpertyps charakterisiert eine breite, eckige Knochenstruktur und stumpfe, kantige Züge. Der natürliche Typ ist dem Element Yang zuzuordnen und verbindet Dramatik und Klassik. Gekennzeichnet durch einen geraden und leicht muskulösen Körperbau und breitere Schultern. Eine Gesamtkombination aus weichem Yang, einem leicht breiten und kantigen Körper und einem frischen und offenen Geist. Dein Look ist super ansprechend!

Viele Leute versuchen ihre breiten Schultern zu verstecken, weil sie befürchten, dass sie zu männlich wirken. Aber der Schlüssel zu einem extravaganten und natürlichen Stil ist es, seine Merkmale zu betonen und stolz darauf zu sein.

Stars, die dem natürlichen Body-Type angehören

Vanessa Hudgens hat zum Beispiel den Natural-Körpertyp. Die Schauspielerin strahlt geradezu und überzeugt auf Events mit coolen und glamourösen Looks. Auch Angelina Jolie und Liv Tyler gehören dem natürlichen Körpertypen an und können, wie der Name schon sagt, durch ihre natürliche Schönheit punkten!

Style-Tipp natürlicher Body-Type: Betone deine natürliche Schönheit

'Weniger ist mehr' sollte dein Motto lauten. Du kannst durch extravagante Details dein natürliches und frisches Auftreten unterstreichen und benötigst dafür keine aufregenden Looks oder extravaganten Schnitte. Das passt zu dir:

Setze auf entspannte Silhouetten, gerade geschnittene Kleider und lässige Sneaker.

High Heels sind hingegen nichts für dich.

Layering (das Schichten von stylischen Klamotten) passt super zum natürlichen Typ, genau wie matte Stoffe und kleine Spitzen- oder Stick-Elemente.

Quadratische Accessoires wie Ohrringe und Halsketten mit weichen Kanten eignen sich für deinen Typ ebenfalls perfekt.

Unser Style-Tipp für den Herbst: Diesen Herbst ist Strick in allen Ausführungen sehr beliebt. Dir stehen besonders Schnitte im lässigen oversized Look. Auch Lederlooks sind in diesem Jahr total beliebt und geben deinem Look einen edgy Vibe. Kombiniere eine gerade geschnittene Lederhose mit einem Teddy Pullover mit Rundhalsausschnitt und schwarzen Boots. Dazu einen gerade geschnittenen Mantel und dein Herbstlook ist perfekt.

Style-Tipp Natural Body-Type: Two-Piece-Looks sollten dein Go-to sein

Du stehst morgens vor dem Spiegel und musterst dich nun schon seit einer halben Ewigkeit. Irgendwie passen Ober- und Unterteil deines Outfits nicht so ganz zusammen. Mit einem Zweiteiler-Outfit hast du dieses Problem nicht. Two-Piece-Looks passen perfekt zusammen und du sparst morgens Zeit. Bei deinem sonst ruhigen und natürlichen Look kannst du ruhig zu Zweiteilern mit Tierprint oder buntem Muster greifen. Auch Hosenanzüge mit Pinstripes sind super lässig und sehen auch im Office chic aus!

Die Schauspielerin Liv Tyler glänzt in einem lässigen Zweiteiler, den wir genauso im Herbst 2022 auch tragen würden!

Fashion No-Go’s Natural Body-Type

Vermeiden solltest du:

maßgeschneiderte Klamotten

extrem scharfe oder eckige Details

Rüschen oder andere Verzierungen

hochgeschlossene Kleidung

Natürlich, aber mit etwas kantigeren Zügen? Dein Typ: Flamboyant Natural – so stylst du ihn richtig

Wenn bei dir auf dem zweiten Platz Dramatics oder Gamine rausgekommen ist, dann bist du ein Flamboyant Natural. Dich zeichnet ebenfalls eine starke, gerade Knochenstruktur aus, die länglich und breit ist. Der Typ neigt zu sehnigen Muskeln und die Gesichtsknochen sind stark und prominent.

Deine Gesichtszüge sind unverblümt und offen und deine Bambi-Augen können einem ganz schön den Kopf verdrehen. Deine Lippen sind eher gerade und leicht schmal. Betone sie am besten mit einem knalligen Lippenstift in Rot oder Pink. Hier zeigen wir dir die Lippenstift-Trends 2022, mit denen du garantiert richtig liegst.

Tipp: Trau dich! Du kannst bunte Farben tragen und dich an asymmetrische Muster und wilde Tierprints trauen. Lass dich von unseren Fashion-Trends 2022 und den dazu passenden Schuhtrends 2022 inspirieren!

Natürlich, aber mit weichen Rundungen? Dein Typ: Soft Natural – so stylst du ihn richtig

Wenn bei dir nach dem Haupttyp Natural noch der Kibbe Body-Type Classic oder Romantic herausgekommen ist, dann gehörst du zu den Soft Natural Typen. Der Soft Natural ist die weichere und etwas zierliche Version des Flamboyant Natural. Kibbe beschreibt sie als "weiches Yang mit einer Yin-Unterströmung". Soft Naturals sind etwas kleiner und etwas runder.

Für den Soft Natural Kibbe-Typ sind asymmetrische, abgerundete und fließende Kleidungsstücke am besten geeignet. Wilde Muster und klobige Kleidung solltest du meiden. Deine Outfits sollten deine Rundungen umschmeicheln und auf keinen Fall versuchen, irgendetwas zu verstecken.

Style-Tipp Natural Body-Type: Die perfekte Jacke

Greife zu fließenden und entspannten Jacken. Im Herbst ist ein locker sitzender Mantel ein idealer Begleiter und betont deine charmante Ausstrahlung. Mach es wie Vanessa Hudgens und kombiniere im Herbst 2022 einen beigen Mantel Ton-in-Ton mit einem Overall und Taillengürtel. So cool!

Style-Tipp natürlicher Body-Type: Das perfekte Kleid und der perfekte Rock

Bei Kleidern und Röcken kannst du eigentlich (fast) nichts falsch machen. Von gerade geschnittenen Styles in einem Basic Ton bis zu langen "flowy" Kleidern. Am besten stehen dir aber auf jeden Fall lockere Schnitte und Kleider und Röcke, die alltagstauglich sind. Super trendy sind im Herbst 2022 auch lange Lowrise-Röcke aus Strick, kombiniert mit Boots und einem eng anliegenden Pullover.

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekten Accessoires

Deine Accessoires sollten schlicht sein: Längere Ketten mit einem geometrischen Anhänger passen beispielsweise perfekt zu deinem Style und schmeicheln deinem frischen Look. Bei Ohrringen solltest du auf Loops eher verzichten und stattdessen längere Hängeohrringe auswählen. Schlichte Farben stehen dir ebenso gut wie knallige Farben – tob dich aus!

Deinen einzigartigen Stil zu finden, sollte Spaß machen! Ziehe das an, was dich glücklich macht und sich gut anfühlt. Der Kibbe Körpertyp und die passenden Styling-Tipps sollen dabei lediglich deine Style-Auswahl erleichtern und dein Körpergefühl verbessern.