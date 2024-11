Kinderwunsch: Welche Instagram-Accounts dich jetzt unterstützen

Auf der Suche nach Unterstützung und hilfreichen Tipps? Diese Influencerinnen teilen ihre persönlichen Geschichten zum Thema schwanger werden und machen anderen Mut!

Kinderwunsch: So können Instagram und Co. helfen

Ganz gleich, worum es im Leben geht, das Gefühl von Gemeinschaft und Verständnis gibt sehr viel Energie und Motivation. Auch beim Kinderwunsch-Thema ist es wichtig, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen - insbesondere dann, wenn es anders läuft, als zunächst erhofft. Die sozialen Medien mögen in gewisser Hinsicht umstritten sein. Dennoch gelangen wir durch sie an jede Menge hilfreicher Informationen und wir können Menschen finden, die sich in der gleichen oder einer zumindest ähnlichen Situation befinden.

Eine eigene Familie mit Kindern zu gründen ist womöglich einer der größten Schritte, die wir im Leben machen können. Und wie das Ganze funktioniert, wissen wir eigentlich erst, wenn wir mittendrin stecken. Da tut es gut, einen Einblick in das Leben anderer zu bekommen und sich das ein oder andere abzuschauen. Gibt es Probleme damit, schwanger zu werden? Hattest du andere Erwartungen an das Elternsein? Fragst du dich, wie du die vielen Herausforderungen meistern kannst? Wir haben uns auf die Suche nach den besten Instagram-Accounts begeben, die Mut machen und dank den vielen persönlichen Einblicke andere auf ihrem eigenen persönlichen Weg unterstützen.

Kinderwunsch auf Instagram: Diese Influencerinnen inspirieren!

@einkoernchen

Die Influencerin von "einkoernchen" berichtet von zwei Fehlgeburten, diversen Kinderwunschbehandlungen und davon, wie es nach sechs kräftezehrenden Jahren letztendlich doch mit dem Kinderwunsch geklappt hat. Dieser Account begeistert uns mit vielen hilfreichen Informationen und sehr persönlichen Einblicken, die vielen anderen dabei helfen, die Hoffnung nicht aufzugeben.

@die.meusis

Daria und Elisa sind seit August 2021 verheiratet und haben ihre Followerschaft daran teilhaben lassen wie es ist, sich in Deutschland als gleichgeschlechtliches Paar den Traum vom eigenen Kind zu erfüllen. Sie berichten von zwei erfolglosen intrauterinen Inseminationen sowie der darauffolgenden In-Vitro-Fertilisation (IVF) und wie sie es am Ende geschafft haben, schwanger zu werden. Damit machen sie nicht nur anderen lesbischen Paaren Mut, sondern auch all denen, die ebenfalls nicht ohne Weiteres Kinder bekommen können. Ihr Content ist persönlich und sehr informativ.

@piepmadame

Wiebke Schenter befasst sich zwar mit Themen, die wichtig werden, wenn der Kinderwunsch schon erfüllt ist, dennoch mussten wir sie trotzdem in diese Liste aufnehmen. Sie zeigt den unbeschönigten Alltag einer Mutter und lässt anderen an ihren wahren Gefühlen teilhaben. Was vor allem bedeutet, auch Gefühlen von schlechtem Gewissen und Überforderung gegenüber dem eigenen Kind Raum zu geben und dies mit anderen zu teilen. Sie steht für eine feministische Mutterschaft und ist für viele andere Mütter ein riesiges Vorbild.