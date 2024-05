Laut Astrologie: Hinter diesen Sternzeichen verbergen sich die größten Fieslinge

Eigenwillig und leicht reizbar: Laut Astrolog:innen soll es Tierkreiszeichen geben, die richtig gemein werden können. Welchen Sternzeichen wir an schlechten Tagen mit Vorsicht begegnen sollten.

Diese 5 Sternzeichen können Fieslinge sein

Unverschämte Äußerungen, freche Kommentare, unsensibles Verhalten - einige Menschen stoßen mit ihrem Benehmen nicht gerade auf Begeisterung, verständlicherweise. Schließlich umgibt sich in aller Regel niemand gerne mit gemeinen Menschen. Nichtsdestotrotz haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal fies verhalten, aus einem Moment oder einer Situation heraus oder weil wir gestresst waren. Anderen Menschen fehlt gänzlich das Bewusstsein dafür, sich freundlich und respektvoll anderen gegenüber zu verhalten. Doch was könnten, abgesehen davon, außerdem noch Gründe für so ein Verhalten sein?

Laut Astrolog:innen kann das Sternzeichen darauf Einfluss nehmen, wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Das hat weniger damit zu tun, dass diese Tierkreiszeichen schlechte Menschen sind, sondern eher mit Persönlichkeitsmerkmalen, die das Ganze begünstigen: beispielsweise Perfektionismus, Ungeduld oder Dickköpfigkeit.

Stier

Stiere neigen dazu, besitzergreifend zu sein und ihren Willen unbedingt durchzusetzen, koste es, was es wolle. Sollten sie mal nicht bekommen, was sie wollen oder gestaltet es sich überraschend schwierig, kann es ungemütlich werden. Sachliche Diskussionen und Einfühlungsvermögen? Nicht selten Fehlanzeige.

Zwilling

Unberechenbare Entscheidungen sind die Paradedisziplin von Zwillingen. Heute so, morgen so. Die Bedürfnisse anderer geraten da gerne mal in den Hintergrund. Upsi! Das scheint das Sternzeichen nur wenig zu stören. Sollten Zwillinge jedoch ein wenig zu lange auf etwas warten müssen oder sich ihre Laune schlagartig ändern, ist mit ihnen nicht zu spaßen.

Krebs

Mit ihren Launen und ihrer sensiblen Art reagieren Krebse auf so ziemlich alles etwas überempfindlich, was sich häufig in bissigen Kommentaren und schnippischen Antworten äußert. Daher verscherzen wir es uns lieber nicht mit ihnen, ansonsten halten sie uns das womöglich für immer vor.

Jungfrau

Ihr Perfektionismus und ihr kritischer Blick bereiten anderen Angst und Schrecken. Zurecht! Jungfrauen wollen für sich selbst und andere zwar nur das Beste, doch führen sie so eher eine Art Schreckensherrschaft. Leider vergreifen sie sich an schlechten Tagen manchmal auch im Ton.

Steinbock

Die willensstarken Steinböcke sind kaum aufzuhalten, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben. Um ihr Ziel zu erreichen, sind ihnen alle Mittel recht. Die Schwäche anderer nutzen sie aus und so fällt auch gern mal eine gemeine Bemerkung.