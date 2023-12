Leben im Luxusrausch: Forbes Magazin stellt die 10 jüngsten Milliardäre der Welt vor

Immer wieder krass: 1 % der Weltbevölkerung besitzt 46 % des gesamten weltweiten Vermögens. Und diese junge Elite gehört dazu. Das Forbes-Magazin hat die 10 jüngsten Superreichen vorgestellt. Auf der Liste stehen vertraute Namen, aber auch Newcomer. Wer hat sich mit welchem Business einen Platz unter den 10 jüngsten Topverdiener:innen der Welt erobert - und wer hat am Ende die Nase vorn?

Anzeige

Platz 10: Ryan Breslow

Der 29-jährige Ryan studierte 2014 an der Elite-Uni Stanford und gründete danach seine erste Firma "Bolt". Schnell folgte das Wellness-Start-up "Love" und eine digitale Kryptowährungsplattform namens "Eco". Dieses Jahr soll noch eine weitere Plattform für Kryptowährung kommen. Mit diesen Geschäftsideen verdient sich der junge Amerikaner eine goldene Nase. Sein Nettovermögen soll sich auf 1,1 Milliarden Dollar belaufen. Auf Instagram gibt Ryan seinen Follower:innen Tipps, wie sie erfolgreich ein Business führen können, und teilt Quotes, die ihn motivieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Top 5 der Milliardäre: Das sind die reichsten Menschen in Bayern

Platz 09: Leonardo Maria Del Vecchio

Zugegeben, Leonardo Maria Del Vecchio wurde in eine reiche Familie geboren. Sein Vater war der Mailänder Leonardo Del Vecchio, Gründer von "EssilorLuxottica". Unternehmen wie Ray-Ban, Prada, Dolce & Gabbana und Bulgari gehören zum weltweit größten Brillenhersteller. Leonardo Maria Del Vecchio Jr. arbeitet als Strategieleiter bei Essilor-Luxottica. Auf diesem Posten soll der 28-jährige ein Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar verdienen.

Anzeige

Platz 08: Katharina Andresen

Die 28-jährige Norwegerin Katharina Andresen ist die Tochter von Johan H. Andresen, Investor und Industrieller. Andresen hinterließ seinen Töchtern sein Unternehmen: Mit ca. 42,2 Prozent Anteilen an Ferd AS katapultiert sich Katharina auf die Liste der jüngsten Milliardäre. Forbes schätzt das Vermögen von Katharina Andresen auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.

Anzeige

Platz 07: Wang Zelong

Mit seiner Erbschaft an der CNNC Hua Yuan Titanum Dioxide & Co. zählt auch Wang Zelong zu den 10 jüngsten Milliardären. Das Unternehmen ist ein chinesischer Titandioxid-Hersteller. Damit verdient Wang Zelong etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.

Platz 06: Alexandra Andresen

Der Nachname Andresen kommt gleich zweimal auf der Forbes-Liste vor. Denn die 27-jährige Alexandra Andresen ist die Schwester von Katharina Andresen. Auch sie erbte von ihrem Vater einen Anteil von 42,2 Prozent an Ferd AS. Das Vermögen von Alexandra belief sich 2020 noch auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Dieses Jahr schätzt Forbes ihr Vermögen auf satte 1, 5 Millionen US-Dollar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Interessierst du dich für Luxus, die Welt der Stars und Superreichen? Dann könnten diese Themen interessant für dich sein: Die teuersten Handtaschen der Welt - Geldanlage mit Zukunft? Das sind die 10 teuersten Städte der Welt und diese Deutschen sind im Forbes-Ranking "30 Under 30" vertreten. Und: Rolex, Hublot & Co.: Das sind die berühmtesten Luxusuhren der Welt. Außerdem verraten wir dir, das Geheimnis erfolgreicher Menschen und welche Dinge sie vor dem Schlafengehen machen.

Anzeige

Platz 05: Luca Del Vecchio

Auch aus der Familie Del Vecchio haben wir gleich zwei junge Milliardäre im Ranking. Mit gerade mal 21 Jahren besitzt Luca bereits 4,1 Milliarden US-Dollar und ist wie sein Bruder im Brillenunternehmen seines Vaters aktiv.

Platz 04: Kim Jung-min

Als der Vater von Kim Jung-min 2022 starb, hinterließ er Jung-min und der jüngeren Schwester ein Drittel des Familienvermögens. Die Firma wurde 1994 vom Vater gegründet und ist vor allem für Online-Spiele wie "Kingdom of the Winds" und "MapleStory" bekannt. Kim Jung-min ist 21 Jahre alt und sein Vermägen beläuft sich auf etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.

Platz 03: Kevin David Lehmann

Der dritte Platz in diesem Ranking geht an einen Deutschen, nämlich Kevin David Lehmann. Mit gerade mal 14 Jahren erbte er die Hälfte der Anteile seines Vaters an der deutschen Drogeriekette dm. Damit hat er eigentlich schon für sein Leben ausgesorgt. Mit gerade mal 21 Jahren wird sein Vermögen nämlich auf satte 2,7 Milliarden US-Dollar beziffert und das, obwohl er nicht mal aktiv im Unternehmen eingebunden ist. Nicht schlecht, oder?

Platz 02: Kim Jung-youn

Wie die ältere Schwester, so auch die jüngere Schwester. Auch sie erbte ein Vermögen vom Vater. Kim Jung-joun hat mit gerade einmal 19 Jahren mehr Geld auf dem Konto als sie ausgeben könnte. Mit etwa 1,7 Milliarden US-Dollar erobert sie den 2. Platz und ist damit Platz 1 dicht auf den Fersen.

Platz 01: Clemente Del Vecchio

Die Familie Del Vecchio hat es sich nicht nehmen lassen, in diesem Ranking gleich 3 Plätze zu belegen. Clemente Del Vecchio ist mit 18 Jahren der jüngste und gleichzeitig der reichste auf dieser Liste. Sein Vermögen schätzt das Forbes Magazin auf sage und schreibe 4,1 Milliarden US-Dollar. Somit macht die Familie Del Vecchio das Rennen auf der Forbes Liste!