Leonardo DiCaprio: Damit verdient der Hollywood-Star neben der Schauspielerei Millionen

Den Grundstein für Leonardo DiCaprios Vermögen legten seine Filmgagen. Ein cleveres Händchen für Investments vergrößerten den Reichtum des Hollywood-Superstars.

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio

Schauspieler, Produzent, Unternehmer - Leonardo DiCaprio weiß, seine Talente gewinnbringend einzusetzen. Der Oscar-Preisträger blickt auf zahlreiche hoch dotierte Filmrollen zurück. Seinen Durchbruch erzielte der 49-Jährige mit der Rolle des Romeo in "William Shakespears Romeo + Juliet" (1997), der den Grundstein für seinen späteren Erfolg und sein heutiges Vermögen legte.

Bald darauf folgten Rollen mit deutlich höheren Gagen. So musste James Cameron den jungen DiCaprio zur Hauptrolle in "Titanic" (1998) überreden. Ein Argument war unter anderem die 2,5 Millionen US-Dollar Gage für die Rolle des Jack Dawson, Kollegin Kate Winslet bekam eine halbe Million US-Dollar weniger. Durch den Kassenschlager erhöhte sich DiCaprios Vermögen auf damals geschätzte 40 Millionen US-Dollar.

77 Millionen Jahresverdienst (2011)

Für Christopher Nolans "Inception" (2010) und Martin Scorseses "Shutter Island" (2010) strich DiCaprio jeweils 15 Millionen US-Dollar ein und wurde darüber hinaus zusätzlich an den Einnahmen beteiligt. Die Folge: DiCaprio landete 2011 in der "Forbes"-Liste mit einem Jahresverdienst von 77 Millionen US-Dollar, gemessen von Mai 2010 bis Mai 2011, auf dem ersten Platz der bestverdienenden Schauspieler.

Seit 2005 ist er auch als Produzent aktiv. Für Martin Scorseses "The Wolf of Wall Street" (2014) wurden DiCaprio als Schauspieler und Co-Produzent laut "The Hollywood Reporter" 25 Millionen US-Dollar überwiesen. Sein gesamter Verdienst an diesem Film entsprach somit einem Viertel der 100 Millionen US-Dollar Produktionskosten.

Leonardo DiCaprios Immobilien und Unternehmertum

2015 kaufte sich Leonardo DiCaprio auch von der "Wolf of Wall Street"-Gage eine 42 Hektar große Insel an der Küste von Belize. Sein Ziel: ein Öko-Ressort mit knapp 70 Privatvillen zu errichten und danach für fünf bis 15 Millionen Dollar zu verkaufen. Aufgrund des Protests von einheimischen Fliegenfischern war das Projekt jedoch umstritten.

2023 verkaufte DiCaprio eine Villa aus den 1950ern in Malibu mit direktem Strandzugang für zehn Millionen US-Dollar. Laut "Forbes" zahlte er für den Kauf 25 Jahre zuvor nur 1,6 Millionen US-Dollar. Für sein neues Anwesen griff er deutlich tiefer in die Tasche und gab 13,8 Millionen US-Dollar aus. Außerdem soll DiCaprio ein Grundstück im Wert von 23 Millionen US-Dollar in Paradise Cove besitzen, einige Wohnungen in New York und eine Villa in der Nähe von Palm Springs.

2020 wurde die Schweizer Luxus-Uhrenfirma ID Genève gegründet, DiCaprio stieg 2023 als Teilhaber ein. Das Investment könnte sich auszahlen, denn die mit Carbon gefertigten Uhren kosten zwischen 3.800 und 6.600 US-Dollar.

Nötig hätte der Superstar weitere Nebenverdienste nicht wirklich. So verdiente er allein 2023 laut "Forbes"-Liste 39 Millionen US-Dollar nur an Gage. Das gesamte Vermögen des Oscar-Preisträgers schätzt das Magazin auf 255 Millionen US-Dollar.

