Liebes-Horoskop im Frühling: Diese Sternzeichen könnten sich jetzt verlieben

Der Frühling steht für Neubeginn - auch in der Liebe. Die Flirt-Bereitschaft steigt im April parallel zu den Temperaturen. Für welche Sternzeichen die Chancen jetzt besonders gut stehen und wer noch auf die Liebe warten muss!

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Spürst du schon, dass sich die Stimmung da draußen verändert? Höchste Zeit für Singles, bei einem Frühlingsspaziergang im Park oder bei deinem täglichen Coffee-Run zum Lieblingscafé die Augen offenzuhalten. Vielleicht findest du ja "The One"?

Im Clip: Liebe, Job, Gesundheit, Finanzen - welche Sternzeichen erwartet ein Traumjahr 2024?

Widder: Mutige Herzen

21. März - 19. April

Die Sonne in deinem Zeichen sorgt dafür, dass du zur Frühlingszeit in Topform bist. Mars verleiht dem Widder zusätzliche Energie, um auf die Liebe aktiv zuzugehen. Es ist Zeit, die Initiative zu ergreifen. Ob du es mit einer Dating-App probierst oder dich in nächster Umgebung auf die Suche machst, ist gerade vollkommen egal, denn deine Ausstrahlung ist einfach unwiderstehlich. Nutze sie, um Herzen zu erobern!

Mit Uranus in deinem Zeichen spürst du allerdings auch einen Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. Insbesondere die Sichtung von Merkur am Westhorizont, symbolisiert den Wunsch nach Kommunikation. Du solltest deine Gefühle offen ansprechen und dich nicht vor Zurückweisung fürchten. Tipp: Mit diesen Flirt-Tipps kannst du bei deinem Date auf Anhieb punkten!

Stier: Romantische Überraschungen

20. April - 20. Mai

Mit Venus, die Mitte April in dein Zeichen tritt, steht dir eine Zeit voller Liebe und sinnlicher Freude bevor, lieber Stier. Sei offen für neue Erfahrungen, denn die Sterne versprechen unerwartete romantische Begegnungen. Die Frühlingszeit kann schön, aber sehr intensiv werden - du solltest also in der nächsten Zeit ganz besonders auf dein Bauchgefühl und deine Bedürfnisse achten. Wahre Liebe braucht Zeit, um sich zu entwickeln, doch dann erwartet dich eine Beziehung, die auf Beständigkeit gründet.

Zwillinge: Flirten, bis die Funken sprühen

21. Mai - 20. Juni

Jupiter fördert deine sozialen Fähigkeiten und macht dich in diesem Frühling zum Flirtprofi. Nutze die Konstellationen, um dich zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen. Sei es, indem du dich mehr in die weite Welt begibst, oder dich online auf die Suche nach neuen Begegnungen machst - dem Charme der Zwillinge kann gerade niemand widerstehen.

Mit Merkur, deinem Schutzplaneten, der sich gut sichtbar am Himmel zeigt, steht die Kommunikation in diesem Frühling im Vordergrund. Löse dich von belastenden (Ex-)Beziehungen und sei offen für klärende Gespräche. Die Chancen, jemanden im April zu treffen, den oder die du nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell attraktiv findest, sind jetzt besonders hoch.

Krebs: Emotionale Tiefe

21. Juni - 22. Juli

Öffne dein Herz und lass dich in diesem Frühling auf Menschen ein, die deine emotionale Tiefe wertschätzen und teilen. Ohne die Präsenz von Neptun, der am 17. März in Konjunktion mit der Sonne steht und daher nicht sichtbar ist, könntest du dich etwas entwurzelt fühlen. Er fördert aber auch deine intuitive Seite, was zu tiefgründigen Begegnungen führen kann. Nutze die Frühlings-Zeit also besonders für innere Reflexion, lieber Krebs.

Die Liebe findet oft dann ihren Weg zu uns, wenn wir uns selbst am besten verstehen und schätzen. Also versuche, dir Zeit zu nehmen, dich selbst so richtig kennenzulernen - sei es mit Journaling oder Yoga. Selbstliebe steht im Frühling in deinem Fokus. Der Rest wird sich von ganz allein ergeben!

Löwe: Total verliebt

23. Juli - 22. August

Sonne und Mars sorgen für eine energiegeladene Frühlingszeit, in der du vermutlich überall im Mittelpunkt stehst. Nutze deine Ausstrahlung für leidenschaftliche Begegnungen, lieber Löwe. Wieso muss immer die andere Person den ersten Schritt machen? Wenn es sich richtig anfühlt, go for it! Dein Mut wird belohnt werden und es kann passieren, dass du dich im April Hals über Kopf verliebst.

Da Mars sich von der Sonne entfernt, aber noch nicht am Morgenhimmel erscheint, könnte es sein, dass du dich nach mehr Action in deinem Liebesleben sehnst. Geduld ist gefragt, aber keine Sorge, die richtigen Gelegenheiten werden bestimmt zur richtigen Zeit kommen. Deine natürliche Ausstrahlung zieht Aufmerksamkeit auf sich. Du musst also nichts anderes tun, als du selbst zu sein.

Jungfrau: Neue Wege

23. August - 22. September

Merkur, dein Herrscherplanet, fördert im Frühling klare Kommunikation und tiefes Verstehen. Es ist eine gute Zeit für die Jungfrau, um negative Muster zu durchbrechen und dich auf Menschen einzulassen, die deine Weltanschauung teilen oder sogar bereichern. Versuche, dich von Menschen zu lösen, die dir schon lange nicht mehr guttun. Es gilt: Hör auf dein Bauchgefühl!

Die Sichtbarkeit von Merkur bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in Liebesangelegenheiten Klarheit zu finden. Zeit, um über deine Beziehungswünsche und -bedürfnisse nachzudenken. Eine gut durchdachte Kommunikation könnte der Schlüssel sein, um im Frühling die Liebe zu finden.

Waage: Harmonie & Einklang

23. September - 22. Oktober

Nutze die Energien des Frühlings, um gleichgesinnte Seelen zu treffen und tiefe Verbindungen zu knüpfen. Mit Venus, deinem Herrscherplaneten, der in der Morgendämmerung verblasst und eine enge Begegnung mit Saturn hat, wird es für die Waage ernster in der Liebe.

Die Frühlingszeit, insbesondere der April verstärkt deine Sehnsucht nach Harmonie und Ausgewogenheit. Das ermutigt dich, nach einer Bindung zu suchen, die sowohl geistig als auch emotional erfüllend ist. Die Liebe, die jetzt entsteht, könnte von langer Dauer sein.

Skorpion: Intensive Begegnungen

23. Oktober - 21. November

Typisch Skorpion! In diesem Frühling strahlst du - wie sonst auch - eine unheimliche Anziehungskraft auf deine Mitmenschen aus. Du könntest dich allerdings im März und April dazu inspiriert fühlen, deine innere Welt stärker zu erkunden. Vielleicht merkst du dabei, dass dir platonische Freundschaften und lockere Beziehungen nicht mehr reichen, um glücklich zu sein.

Diese Selbstreflexion kann überraschende Erkenntnisse über deine wahren Wünsche in der Liebe offenbaren. Vielleicht führen dich diese Entwicklungen sogar noch in diesem Frühling zu einer ernsthaften Bindung.

Schütze: Abenteuer und Romantik

22. November - 21. Dezember

Jupiter im Sternzeichen Schütze motiviert dich im April und Mai, deine Perspektive zu erweitern und die Liebe neu zu entdecken. Es könnte sein, dass du dich in einer Zwickmühle befindest, hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen nach Abenteuer und dem Wunsch nach Romantik. Doch diese Wahrnehmung trifft nicht ganz zu. Bleib in der kommenden Zeit offen für neue Erlebnisse, denn es besteht eine gute Chance, dass du jemanden triffst, bei dem du sowohl Abenteuer als auch Romantik findest.

Nutze die bevorstehende Zeit, um die gewonnenen Einsichten und das persönliche Wachstum in deine Beziehungen einfließen zu lassen. Sei optimistisch und bereit, dein Herz für neue Menschen zu öffnen.

Steinbock: Liebe baut auf festen Grundlagen

22. Dezember - 19. Januar

Saturn fördert Beständigkeit und Ernsthaftigkeit im Liebesleben des Steinbocks. Nutze die Frühlingszeit, um zunächst einmal eine stabile und dauerhafte Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Das ist der erste Schritt, um deine Liebe in der Zukunft mit jemandem teilen zu können.

Im April steht dir eine Zeit der inneren Einkehr bevor, die persönliches Wachstum mit sich bringt. Liebe, auch die zu dir selbst, findet oft in Momenten der Ruhe statt. Konzentriere dich auf deine Ziele und Werte und sei bereit, jemanden in dein Leben zu lassen, der sie mit dir teilt.

Wassermann: Neue Begegnung

20. Januar - 18. Februar

Mit Uranus in deinem Zeichen könntest du dich nach Unabhängigkeit und Freiheit sehnen, lieber Wassermann. Der Frühling kann allerdings auch überraschende Wendungen und spannende neue Bekanntschaften mit sich bringen. Sei offen für das Unerwartete, und du könntest in der nächsten Zeit jemanden treffen, der deine Welt auf den Kopf stellt.

Die abendliche Sichtbarkeit von Uranus regt zu Individualität und unkonventionellen Beziehungen an. Bleib offen für Begegnungen, die außerhalb deines Beuteschemas liegen, denn hier könntest du eine überraschende Tiefe der Verbundenheit spüren. Also mit anderen Worten: Lass dich ruhig einmal auf etwas Neues ein!

Fische: Romantische Träume

19. Februar - 20. März

Fische könnten jetzt die Liebe finden, die sie sich immer gewünscht haben. Neptun verstärkt deine Träumereien und Sehnsüchte. Folge deinem Herzen! Sei bereit, dich im Frühling vollkommen einer neuen Liebe hinzugeben. Trau dich, flirte und date! Du könntest mit Herzklopfen belohnt werden. Die Liebe, die jetzt in dein Leben tritt, könnte magisch sein.

Auch interessant: Frühlings-Horoskop - Diese Sternzeichen haben Pech in der Liebe. Zusätzlich verrät dir das chinesische Horoskop im April, welche Tierkreiszeichen mutige Schritte nach vorne machen.