Dein Liebesleben macht gerade Pause? Womöglich stehen die Sterne für dich nach dem Sommer eher schlecht. In unserem Liebeshoroskop erfährst du, welche Sternzeichen im Herbst kein Glück in der Liebe haben.

Gerade war es noch so schön. Im Sommer erleben viele Sternzeichen ein Hoch in Sachen Liebe und Beziehungen. Doch kaum werden die Tage wieder kürzer und die Sonne lässt sich seltener blicken, schlägt sich das auch auf unsere Stimmung nieder: Launen und Liebesdramen sind vorprogrammiert. Aber: Es gibt auch Sternzeichen, die im Herbst die großen Gefühle entdecken. Welche Sternzeichen im Herbst allerdings eine Pechsträhne in der Liebe erwartet, verraten wir dir jetzt!

Diese vier Sternzeichen haben im Herbst Pech in der Liebe:

Löwe

Krebs

Wassermann

Zwillinge

Löwe: Beziehungstief im September

Lieber Löwe, nachdem Löwe-Singles im Sommer 2023 einen August mit magischen Begegnungen genießen konnten, müssen sich vergebene Löwinnen und Löwen auf ein Beziehungstief im Monat September gefasst machen. Gründe dafür können die angehäuften Termine und fehlende Zeit sein. Auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ist eben nicht förderlich für eine ausgeglichene und glückliche Beziehung. Also nehmt euch doch mal lieber hin und wieder die Zeit für ein paar gemeinsame Stunden und räumt Spannungen und Unstimmigkeiten aus dem Weg. Wenn ihr dann aber merken solltet, dass die Beziehung nicht mehr zu retten ist, dann ist vielleicht eine Trennung nicht zu vermeiden. Wir haben 7 Anzeichen aufgelistet, die dir helfen, zu erkennen, ob eine Trennung möglicherweise der einzige Ausweg ist.

Für die Singles kann der Monat auch nicht gewinnen. Die Datingflaute hat aber ihre Gründe! Also vielleicht einfach mal wieder proaktiv auf den Schwarm zugehen.

Krebs: Gefühlschaos im Oktober

Oh du armer Krebs, die Aussichten für den Herbst sind nicht gerade rosig. Gefühle haben bei dir ja ohnehin oberste Priorität - aber hierbei ist natürlich nicht von positiven Gefühlen die Rede. Nach einem Sommer voller Harmonie musst du dich im Oktober leider auf viel Drama und eine Zeit mit Gefühlschaos einstellen. Besonders, wenn sich zwei Krebse gefunden haben, kann es im Herbst ordentlich kriseln.

Tipp: Geht mal auf Abstand und schaltet, wenn möglich, den Kopf aus. Versucht, mit etwas Me-Time wieder auf die richtige Spur zu kommen und herauszufinden, was ihr an eurem Partner oder eurer Partnerin so schätzt.

Und noch ein Tipp für die Single-Krebse: Geht das Dating im Monat Oktober besser etwas ruhiger an, denn die Sterne stehen nicht optimal für euch. Vielleicht den Fokus auf Karriere setzen und dann ab November wieder Vollgas geben beim Flirten.

Wassermann: Krisengespräche fordern die Nerven

Lieber Wassermann, mit deiner gutmütigen und humorvollen Art stehst du gerne im Mittelpunkt und bringst deine Mitmenschen zum Lachen. Ernsthafte Gespräche kommen da nicht selten zu kurz. Deshalb machen dir auch die bevorstehenden Krisengespräche schon jetzt zu schaffen. Aber vielleicht hilft dir ja auch Tagebuch führen? Schreib einfach drauf los, was dich gerade so beschäftigt. Ob Single der in einer Beziehung - die Nerven liegen bei allen Wassermännern im Herbst blank.

Zwillinge: Schlechte Aussichten im November

Liebe Zwillinge, ihr seid ja ohnehin absolute Sommerliebhaber:innen! Jetzt solltet ihr euch aber lieber nach den Sommermonaten voller Erlebnisse schon mal auf einen ruhigeren Herbst gefasst machen. Denn die Sterne stehen suboptimal - besonders im Monat November. Hinterfragt doch mal, was in eurer Beziehung besser laufen könnte, und ob ihr nicht ab und zu doch mal etwas mehr Zeit in die Liebe investieren solltet. Leichter gesagt als getan. Aber auch nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch und die gute Nachricht: Die romantische Weihnachtszeit steht ja auch bald wieder bevor!