Liebeshoroskop: Dieses Sternzeichen verliebt sich jetzt im Januar 

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr die Zeit der romantischen Abende. Wir haben einen Blick in die Sterne geworfen, um herauszufinden, wer in dieser Saison vielleicht seinen Seelenverwandten findet. Mach es dir gemütlich, denn wir enthüllen, ob du diesen Winter vielleicht nicht länger alleine unter deiner Decke bleiben musst ...

Die Sterne stehen auf Liebe: Der stolze Orion, der kämpferische Stier und die flinken Zwillinge werden aktiv und mit ihnen bricht eine Zeit der magischen Liebe an. Orion bringt Kraft und Abenteuerlust ins Liebesleben - unentdeckte Eigenschaften kommen an die Oberfläche. Die kommenden Monate sind geprägt von Wachstum und Selbstentwicklung, sowohl privat als auch in der Liebe. Für diese Sternzeichen sieht es diesen Winter ganz danach aus, als könnten sie jemand ganz Besonderen kennenlernen.

Im Clip: Diese drei Sternzeichen haben Erfolg und Glück im Jahr 2024

Stier: Romantische Winterspaziergänge

Unter dem knirschenden Schnee könnten sich für dich, lieber Stier, Pfade der Liebe auftun. Stell dir vor, wie du in einer Winterlandschaft spazierst, Hand in Hand mit jemandem, der oder die dein Herz erwärmt. Das könnte in diesem Winter Realität werden, ganz besonders im Januar. Für den Stier stehen die Chancen gut, sich zu verlieben und eine neue Verbindung einzugehen. Eine, die sich richtig und gut anfühlt. Und merk dir eins: Du musst nicht immer alles unter deine Kontrolle bringen! Vielleicht lernst du auch jemanden auf einer Dating-App kennen? Bumble, Tinder & Co. haben potenzielle Matches für dich. Bleib positiv, lieber Stier, und vertraue darauf, dass das Leben die richtigen Wege für dich bereit hält.

Widder: Liebe liegt in der frostigen Luft

Widder, in dieser Winterzeit ist es wichtig, direkt zu sein: Deine Kommunikationsfähigkeiten werden getestet, da Merkur sich entfernt. Nutze diese Phase, um echte, emotionale Verbindungen zu suchen - anstatt schneller Flirts. Mars ruft zur Zurückhaltung auf, überstürze nichts in der Liebe. Jetzt kannst du endlich jemanden finden, der wirklich zu dir passt, nimm dir Zeit für ein intensives Kennenlernen. Hör auf dein Bauchgefühl und lass die Dinge sich natürlich entwickeln. Deine Geduld wird jetzt belohnt.

Waage: Küsse unter dem Mistelzweig

Liebe Waage, die winterliche Stille könnte eine Zeit der Selbstreflexion für dich bedeuten. Während Merkur sich zurückzieht, ist es an der Zeit, inneren Frieden zu finden und dich auf künftige Glücksmomente vorzubereiten. Wenn die Festtage näherrücken, kann es sein, dass du unverhofft jemanden kennenlernst. Mit Beginn des neuen Jahres könnte sich dann eine tiefe Verbindung entwickeln, die dir das Gefühl von wahrer Nähe und Zufriedenheit schenkt. Lass dich auf das Abenteuer ein, es könnte sich lohnen!

Skorpion: Kuschelalarm in der kalten Jahreszeit

In diesem Winter, während Mars im geheimnisvollen Skorpion verweilt, spürst du, lieber Skorpion, eine unerwartet starke Sehnsucht nach Romantik, die dir bisher fremd war. Der funkelnde Orion und die lebhaften Zwillinge, die nun den Nachthimmel schmücken, könnten dein Bedürfnis nach Nähe und echter Verbindung verstärken. Endlich triffst du jemanden, mit dem du mehr als nur oberflächliche Leidenschaft teilen kannst. Jemanden, mit dem du deine Kuscheldecke teilen und in den Winternächten die Sterne betrachten kannst.

Wassermann: Liebe im Anmarsch

Wassermann, mach dich bereit für eine spannende Zeit! Der Winter bringt ganz neue romantische Möglichkeiten. Die Sterne signalisieren, dass Veränderungen auf dem Weg sind - vielleicht in Form einer neuen Liebe? Halte deine Augen und dein Herz offen, denn es könnte schon bald funken. Deine Unabhängigkeit ist dein Markenzeichen, aber in diesem Winter entdeckst du, wie schön es ist, jemanden zu haben, mit dem du die langen Nächte teilen kannst.

Steinbock: Starkes Herzklopfen

Jetzt könnte jemand auftauchen, der oder die deine Welt ganz schön durcheinander wirbelt. Es kommt Wärme in deine Wintertage, lieber Steinbock. Dein Herz, das sonst eher ruhig schlägt, könnte vor Aufregung einen Takt schneller gehen. Es ist Zeit, deine inneren Mauern einzureißen und bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden.