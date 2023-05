Liebeshoroskop 2023: Dieses Sternzeichen wird sich garantiert bis zum Sommer verlieben!

Kleine Romanze, große Liebe oder aufregendes Abenteuer? Unser Liebeshoroskop 2023 verrät dir, was dein Sternzeichen in der ersten Jahreshälfte erwartet.

Neues Jahr, neues Glück, neue Liebe – oder doch nicht? Einige Sternzeichen befinden sich bereits in einer glücklichen Beziehung, andere sind happy als Single und wieder andere sind noch auf der Suche nach ihrem Soulmate.

Wonach auch immer dir der Sinn steht, wir geben einen Ausblick, welchen Weg die Sterne dir in der ersten Jahreshälfte ebnen. Check dein Liebeshoroskop für 2023: Findest du sie, die große Liebe?

Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an?! Welches der Sprichwörter stimmt? Fakt ist, die richtige Mischung macht's! Einigen Sternzeichen wird nachgesagt, dass sie besonders gut zusammenpassen, bei diesen Sternzeichen kann es im Frühjahr ordentlich kriseln. Das haben wir schon in unserem großen Partnerhoroskop für alle Sternzeichen analysiert. Aber wer hat gerade in den ersten Monaten des Jahres besonders gute Chancen, sich zu verlieben?

Widder: Schluss mit Negativität

2023 ist nicht nur der Start in einen neuen Lebensabschnitt, sondern auch der Beginn für neue Impulse in deinem Privatleben. Die Sterne helfen dir dabei, deine Wünsche und Sehnsüchte in die Tat umzusetzen – aber vorher solltest du alle negativen Gefühle loswerden. Das kann eine Trennung bedeuten, ein klärendes Gespräch oder die Erinnerung daran, dass vielleicht doch gar nicht alles so schlecht ist, wie es manchmal scheint. Widder sollten jetzt mutig sein und den nächsten Schritt wagen!

Stier: Höre auf deine innere Stimme

Was bereits im vergangenen Jahr so gut angefangen hat, geht 2023 erst einmal weiter: Fokussiere dich darauf, herauszufinden, wie du Liebe für dich definierst und was sie dir wirklich bedeutet. Selbstliebe ist ebenfalls ein wichtiges Thema für dich. Vertraue hierbei auf deine innere Stimme. Lass dich auf spontane Situationen ein und das Universum wird dich mit unerwarteten, aber schönen Momenten überraschen. Die Chancen stehen gut, um jemanden besser kennenzulernen, den du vielleicht schon länger kennst, aber bisher noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hattest.

Alle Stiere, die schon in einer Beziehung sind, sollten das erste Quartal 2023 dafür nutzen, neuen Schwung in die Liebe zu bringen! Wie wäre es mit einem romantischen Kurztrip oder einem gemeinsam Abendkurs?

Zwillinge: Werde dir deiner Stärken bewusst

Für Zwillinge liegt der Schwerpunkt jetzt auf der Kommunikation. Ob in Beziehungen oder im Dating-Leben als Single – stelle klar, wer oder was dir gefällt. Es lohnt sich, den ersten Schritt zu machen und dir somit die Chance auf die Liebe nicht entgehen zu lassen. Insbesondere der Start in ein neues Jahr lässt viel Raum für Veränderungen. Was dabei hilft? Reflektiere, wie du auf andere wirkst. Bist du dir deines Charmes und deiner Stärken bewusst, aber auch deiner Schwächen, kann nichts mehr schiefgehen.

Krebs: Voller Fokus auf die Liebe

Aufgepasst, liebe Krebse, denn 2023 beginnt turbulent! Die Planeten sind fleißig dabei, deine Beziehung zu anderen in neue Richtungen zu lenken. Einige Beziehungen intensivieren sich, andere lösen sich. Auch das gehört dazu. Umso wichtiger ist es, jeden Augenblick zu genießen und die freien Stunden, die du hast zu nutzen, um sie mit der Person deiner Wahl zu verbringen. Jobbedingt könnte es im Laufe des Jahres etwas stressig werden, weshalb du die Zeit jetzt ausgiebig für die Liebe nutzen solltest!

Löwe: Ein offenes Mindset zahlt sich aus

In der Liebe muss man manchmal die ein oder andere Lektion lernen, was durchaus wertvoll sein kann! Dabei kann es sich um einen Streit oder sogar eine Trennung handeln – was von dir, deinem Partner bzw. deiner Partnerin oder ebenso von euch beiden ausgehen kann. Sieh es als eine Möglichkeit, neues über dich oder euch zu erfahren! Falls es wirklich zur Trennung kommt, solltest du jedoch mit einer neuen Beziehung noch etwas warten und dir Zeit zum Verarbeiten nehmen.

Begegne deinem Partner oder deiner Partnerin bzw. deinen Dates außerdem mit offenen Augen sowie einem offenen Mindset und lerne aus den positiven sowie negativen Erlebnissen. Im Laufe des Jahres werden sich die Erfahrungen für das Sternzeichen Löwe endlich auszahlen!

Jungfrau: Große Veränderungen stehen an

Unerwartet, herausfordernd und aufregend – so werden die ersten Monate in 2023 für Jungfrauen. Sei gespannt, denn jetzt könnten sich große Lebensveränderungen ergeben! Hab keine Angst, sei aufgeschlossen und trete neuen Situationen mit viel positiver Energie und weniger Skepsis entgegen. Es wird sich lohnen und optimal für dich fügen – versprochen. Hab etwas Vertrauen und Geduld.

Waage: Geduld wird belohnt

Aller Anfang ist schwer, so auch in 2023. Ob Altlasten oder neue Herausforderungen, das erste Quartal könnte sich für das Sternzeichen Waage zunächst etwas schwer anfühlen. Aber keine Sorge, du brauchst nur ein wenig Durchhaltevermögen. Schon im März wird dein Warten belohnt und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt, Altes loszuwerden. Je wärmer es wieder wird, desto besser läuft es auch im Liebesleben! Im April entdeckst du ganz neue Liebesgefühle, die sich bis Mitte des Monats ruckzuck verfestigen. Besonders rund um die Ostertage steht es gut, jemandem zu begegnen, der dien ganzes Leben auf den Kopf stellen wird... Genieß es!

Skorpion: Kommunikation ist alles

Im letzten Jahr war viel los und die große Entspannung in Sachen Liebe lässt weiterhin auf sich warten. Wenn du jetzt aber dranbleibst, wirst du merken, wie es zum Frühling hin endlich ruhiger wird. Was das konkret heißt? Jetzt ist die beste Zeit, um klärende Gespräche zu führen, deine Liebe zu beweisen und die ein oder andere kleine Geste sprechen zu lassen, lieber Skorpion.

Wusstest du, dass leidenschaftliche Beziehungen das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren können? © Getty Images/iStockphoto

Schütze: Mit Selbstreflexion zum Ziel

Der perfekte Start für die Liebe in 2023 gelingt durch Selbstreflektion! Hinterfrage deine Absichten beim Dating, aber auch in der Beziehung. Wie ernst ist es dir wirklich? Was wünschst du dir momentan am meisten? So ein Resümee kann zwar im ersten Moment bei vielen Schützen für Turbulenzen sorgen, allerdings ist es auch so befreiend! Lasse deiner Erkenntnis Taten folgen, du wirst sehen, wie gut es dir damit geht.

Steinbock: Wirf alten Ballast ab

Steinböcke sollten sich in den ersten Monaten des neuen Jahres darauf konzentrieren, alte Wunden heilen zu lassen. Niemandem geht es gut damit, sie immer wieder aufzureißen! Finde einen Weg, mit dem Vergangenen abzuschießen, um Platz zu schaffen für Neues! Das wird dir nicht nur ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung schenken, sondern kann dabei helfen, dich der Person deines Herzens zu nähern oder dich für eine neue Liebe zu öffnen.

Wassermann: Sei umsichtig

Was dich im ersten Quartal 2023 erwartet? Spaß, Spaß und noch mehr Spaß! Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann werden sich gleich mehrere Chancen auftun, um in Liebesangelegenheiten voll auf die Kosten zu kommen – ob als Single oder in einer Partnerschaft. Aber Vorsicht: Vor lauter Spaß bitte nicht vergessen, dass es immer noch um Gefühle und Bedürfnisse geht. Achte daher nicht nur auf dein eigenes Wohlbefinden, denn nur so geht es am Ende allen gut.

Fische: Verliere keine Zeit

Lieber Fisch, wenn du dich richtig austoben möchtest, dann bitte jetzt! Die ersten Monate in 2023 sind äußerst vielversprechend und die beste Zeit, Vollgas in der Liebe zu geben. Denn dieses Thema kann im nächsten Moment auf deiner Prioliste wieder ganz unten landen. Nutze deine Energie, plane Dates oder intensiviere deine Beziehung.