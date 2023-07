Liebeshoroskop 2023: Welches Sternzeichen sich jetzt Ende Juli Hals über Kopf verliebt!

Laue Nächte, spannende Dates: Dieser Sommer verändert das Liebesleben einiger Sternzeichen nachhaltig. Ob du zu den Verliebten zählst, verrät unser Liebeshoroskop 2023.

Diese 4 Sternzeichen schweben im Sommer im siebten Liebeshimmel:

Löwe

Fisch

Skorpion

Widder

Wie es den anderen Sternzeichen ergeht? Verraten wir! Im großen Single-Horoskop für den Sommer 2023.

Löwe: Gegensätze ziehen sich an

Für alle Löwen gilt: Der Sommer hält eine faszinierende Überraschung bereit! Denn Mitte Juni wird dir von einem oder einer Bekannten ein Mensch vorgestellt, der dich direkt in seinen Bann zieht. Du bist hin und weg von dieser besonderen Persönlichkeit. Was dich nachhaltig beeindruckt: Er oder sie ist so unfassbar anders als du - was dich unglaublich inspiriert und bereichert. Ihr tauscht euch über unterschiedliche Kulturen aus und entdeckt gemeinsam die Schönheit der Vielfalt. Es ist erfrischend, wie ihr voneinander lernt und eure Welten miteinander verbindet. Die Anziehungskraft zwischen euch ist überwältigend. Jedes Treffen ist ein Abenteuer, das euch tiefer in eure gemeinsame Geschichte führt. Genieße jede Minute dieser faszinierenden Reise. Die Verbindung zwischen euch ist geprägt von Tiefe und Wachstum. Lass die Magie des Sommers wirken - eure Verbindung hat Potenzial für etwas ganz Großes. Spätestens Ende August wirst du wissen, ob das zwischen euch etwas Ernstes ist. Die Sterne stehen gut dafür!

Fische: Ein besonderer Mensch lässt dein Herz höher schlagen

Gute Nachrichten für Fische, denn der Sommer hält eine Feuerwerk der Gefühle bereit! Als Single warst du die letzten Wochen etwas unglücklich und hast das Verlangen nach einer tiefen Verbindung gespürt. Jetzt ändert sich das, eine aufregende Wendung steht bevor: Um den 15. Juni taucht jemand in deinem Leben auf, der alles verändern wird. Es ist wie Magie, wenn eure Blicke sich treffen, schlägt dein Herz sofort schneller. Du spürst eine unbändige Anziehungskraft. Ihr tanzt einen Blues im Sonnenuntergang und keiner findet es kitschig - es ist einfach DIE Romanze des Sommers. Dabei bleibt es nicht, ihr schmiedet sogar Pläne für die Zukunft. Und das Beste: Die Sterne dafür stehen günstig! Vor allem im August wird eure leidenschaftliche und (noch) lockere Beziehung gefestigt - die Gefühle werden immer stärker. Lass es zu!

Skorpion: Deine Wunden werden geheilt

Plötzlich tritt ein:e Unbekannte:r in dein Leben, lieber Skorpion. Jemand, der wie ein heilender Balsam auf deine Wunden wirkt. Denn die letzten Monate waren schmerzhaft für dich: Du musstest am eigenen Leib erfahren, wie unfair und respektlos manche Menschen sein können. Jetzt spürst du, wie der Schmerz nachlässt. Etwas Neues wird für dich diesen Sommer beginnen und mit jeder Begegnung wird die Anziehungskraft zwischen euch stärker. Ihr lacht zusammen, führt intime Gespräche und erlebt Momente voller Leichtigkeit. Du fühlst dich endlich verstanden und angenommen, deine Wunden beginnen zu heilen. Der Sommer bringt euch noch näher zusammen. Dein neuer Lieblingsmensch zeigt dir eine Welt voller Liebe und Ehrlichkeit, in der du ganz du selbst sein kannst und dein Vertrauen Schritt für Schritt wiederkehrt. Es gibt sie, die große Liebe. Aber ganz wichtig: Sei bereit, deine Vergangenheit loszulassen. Ab August wird dir das wesentliche leichter fallen!

Widder: Schau genauer hin

Endlich öffnen sich deine Augen für das, was das Universum dir schon seit Wochen zeigen wollte, lieber Widder. Jemand hat unermüdlich um deine Aufmerksamkeit gekämpft, und nun bemerkst du das endlich. Ende Juli sprühen die Funken zwischen euch und jeder Moment ist wie ein Feuerwerk der Emotionen. Gemeinsame Abenteuer, romantische Dates und unvergessliche Erinnerungen warten im Juli auf euch. Ihr werdet eine Zeit voller Leidenschaft und inniger Verbundenheit genießen. Der Sommer wird eure Liebe stark machen für alles, was noch kommt. Im August könnte es bei dir zu kleinen Zweifeln kommen. Meint es der/die andere wirklich ernst? Mach dir darüber nicht zu viele Gedanken und steigere dich nicht in die negative Gedankenspirale hinein. Dein Schwarm hat nur auch für dich und ganz wichtig: Ihr habt sehr viel Potenzial, aus eurer Romanze eine tiefe Beziehung zu schaffen.