Die 30 schönsten Liebessprüche für den Valentinstag

Das Wichtigste in Kürze Liebessprüche sind die perfekte Aufmerksamkeit zu Valentinstag.

Die Liebesbotschaft sollte zu der Person an die sie gerichtet ist passen.

Liebessprüche sind nicht nur zum Valentinstag eine schöne Überraschung.

Bald ist es wieder so weit - der Tag der Liebe steht vor der Tür. Du möchtest deinen Schatz mit einem romantischen Liebesbekenntnis überraschen, weißt allerdings nicht, wie du deine Liebe am schönsten in Worte fassen kannst? Keine Sorge, mit diesen Sprüchen bist du bestens aufgestellt.

Schöne Liebessprüche für den Valentinstag

Taten sagen mehr als 1000 Worte. Trotzdem ist es schön, hin und wieder ein paar liebevolle Sätze zu hören, von Freunden, der Familie und besonders seinem Partner bzw. seiner Partnerin. Doch nicht in allen von uns steckt ein:e romantische:r Poet:in – und das muss glücklicherweise auch gar nicht sein! Wir haben die schönsten Liebessprüche gesammelt, mit denen du deine Liebste oder deinen Liebsten überraschen und ihnen eine süße Freude machen kannst. Neben ein paar echten Klassikern findest du auch den ein oder anderen Satz, den du so womöglich noch nicht gehört hast.

Bereits seit Tausenden von Jahren gilt der 14. Februar als Tag der verliebten Paare. Seinen Namen erhielt der Valentinstag übrigens vom heiligen Priester Valentin. Er ist der Schutzpatron der Liebenden, der – laut Überlieferung – im alten Römischen Reich heimlich Liebespaare traute, denen es aus unterschiedlichen Gründen eigentlich nicht erlaubt war, zu heiraten.

Unser Tipp: Um Floskeln zu umgehen und nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass du dir keine Mühe gegeben hättest, solltest du dir vorher überlegen, über welche Liebesbotschaft sich die andere Person wirklich freut. Über einen Satz wie "Du hast, was andere nicht haben: mein Herz", kann sich die andere Person zwar freuen und es mag auch deine Gefühle zum Ausdruck bringen, jedoch freuen sich andere wiederum mehr über individuellere Liebessprüche.

Im Clip: Ausflugsziele für Verliebte

Die 30 schönsten Sprüche zum Valentinstag

Besonders zum Valentinstag wollen wir unseren Herzmenschen mit einer süßen Liebesbotschaft überraschend, aber auch ohne den Tag der Liebe ist es eine schöne Geste. Du hast die richtigen Worte noch nicht gefunden? Dann könnte hier etwas für dich dabei sein:

1. Immer wenn ich dich sehe, verliebe ich mich erneut.

2. Dank dir werden meine Träume Wirklichkeit.

5. Das größte Glück in meinem Leben ist, von dir geliebt zu werden. Ich danke dir!

4. Ohne dich wäre mein Leben so leer wie das Freibad im Winter. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist.

5. Für die Welt bist du irgendjemand, aber für mich bist du die Welt.

6. Die Erde braucht Regen. Die Sonne braucht Licht. Der Himmel braucht Sterne. Und ich brauche dich!

7. Liebe ist beim Aufwachen festzustellen, dass es kein Traum war. Ohne dich ist jeder Tag nur grau und dunkel, doch durch dich kommt Sonne in mein Herz. Mit dir an meiner Seite, bestehe ich jedes noch so gefährliche Abenteuer – sogar den tödlich langweiligen Alltag. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst. Ich liebe dich, genauso wie du bist!

8. Es dauert drei Sekunden, um "Ich liebe dich zu sagen", drei Stunden, um es zu erklären und ein ganzes Leben, um es zu beweisen.

9. 1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 7 Meere und ich hatte das Glück, dich zu finden.

10. Es ist leicht, die Stärken eines Menschen wertzuschätzen. Du aber tolerierst nicht nur meine Schwächen und Fehler, du magst sie sogar. Und dafür liebe ich dich!

11. Lieber lebe ich mit dir in größter Armut als ohne dich im Luxus, denn ohne dich wäre mein Dasein so leer wie ein geplündertes Pharaonengrab.

12. Ich wusste, dass ich verliebt bin, weil dank dir meine Realität besser ist als meine Träume.

13. Am Valentinstag schenken sich Liebende Tausende von Rosen, kiloweise Schokolade und duftende Geschenke, aber ich schenke dir mein Herz und zwar für immer.

14. Jeder hat seine eigene Definition von Glück. Du bist meine.

15. Eine Blume blüht bloß kurze Zeit, doch meine Liebe für dich eine Ewigkeit! Ich hoffe, du fühlst ebenso.

16. Ich möchte dich nur zweimal in meinem Leben lieben: jetzt und für immer.

19. Ich liebe dich nicht nur, weil du so bist, wie du bist. Sondern weil ich so bin, wie ich bin, wenn wir zusammen sind.

17. Deine Liebe ist eine Insel im Ozean des Lebens. Ich bin auf ihr gestrandet und hoffe, nicht gerettet zu werden!

18. Weißt du, was mich glücklich macht? – Lies das zweite Wort noch mal.

19. Weil er die Liebe von Verboten freihalten wollte, wurde Bischof Valentin zum Märtyrer. Würde er uns sehen, wären seine Worte. "Es hat sich gelohnt."

20. Ich liebe deine Hände, wenn sie mich umarmen. Ich liebe deine Lippen, wenn sie mich küssen. Aber am meisten liebe ich es, wenn du nichts sagst und ich immer noch deine Liebe fühlen kann.

21. Du hast, was andere nicht haben: mein Herz.

22. Da ich nicht dichten oder texten kann, fass ich mich ganz kurz und sag es wie es ist: (Name der Person), ich liebe Dich.

23. Mein ganzes Herz, das schenk' ich dir, die Valentins-Blumen sind auch von mir. Es ist nur ein kleiner Gruß, ich sende dazu aber noch 'nen Kuss.

24. Der richtige Partner ist der, der neben dir steht, wenn du Entscheidungen treffen musst und hinter dir steht, wenn sie falsch waren.

25. Deine Stimme geht mir direkt ins Herz - und hat sich da für immer einen Ehrenplatz ergattert.

Individuelle Liebessprüche zum Valentinstag

Du möchtest selbst etwas verfassen und deine Liebste bzw. deinen Liebsten mit eigenen Worten überraschen? Dann haben wir ein paar hilfreiche Tipps, die dir das Ganze einfach machen. Schließlich wissen wir aus Erfahrung, wie schwer es sein kann, die richtigen Worte zu finden!

Am besten beginnst du damit, dir diese Fragen selbst zu beantworten. Falls es dir hilft, kannst du dir die Antworten auch notieren und dir somit einen guten Überblick verschaffen:

Sei ehrlich.

Gestehe deine Liebe.

Wie stellst du dir eure Zukunft vor?

Was ist das Schönste an eurer Beziehung?

Was ist das Beste an deinem Partner / deiner Partnerin?

Was hast du gedacht als du sie oder ihn zum ersten Mal gesehen hast?

Gib deine Gefühle preis. (Es muss nicht immer eine Liebeserklärung sein, denn die Tatsache, dass dir jemand viel bedeutet ist ebenfalls romantisch.)

Nun kannst du dir überlegen, auf was davon du genauer eingehen möchtest und worüber sich die andere Person freuen würde. Das können Vergleiche sein, Humor oder auch Anekdoten. Und vergiss nie, es geht nicht darum, der nächste Goethe zu werden. Vielmehr sollen diese Worte und Liebessprüche der anderen Person zeigen, wie wichtig sie dir ist. Ehrlichkeit währt am längsten, vor allem in der Liebe.