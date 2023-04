Los Angeles: Heidi Klum & Co.! – an diesen 5 Hotspots kannst du Stars treffen

Los Angeles ist für viele ein Traumziel. Zu Recht! Die Stadt begeistert mit coolen Foodtrends, schicken Clubs und schönen Stränden. Und: Promis! Denn L.A. ist die Filmmetropole der Welt. Die besten Hotspots für einen gelungenen Trip nach L.A. – vielleicht sogar mit Promi-Sichtung!

Venice Beach, Hollywood Walk of Fame oder eine Studiotour durch Universal und Co.: typische Touri-Attraktionen, die zu einem L.A.-Besuch dazugehören. Downside: Macht halt jeder. Darum haben wir für dich die fünf coolsten Hotspots abseits der Touri-Massen herausgesucht, Natürlich inklusive der Chance, einen Hollywoodstar dort zu treffen, denn die tummeln sich gern an diesen angesagten Orten.

1Oak

In einem der wohl exklusivsten Clubs der Welt ist der Dresscode: schick, schicker, am schicksten. Im 1 Oak auf dem Sunset Strip in L.A. treffen sich nämlich Promis wie Supermodel und Germany's Next Topmodel-Chefin Heidi Klum, Leonardo DiCaprio oder Rapper Jay-Z zum Feiern. Du willst mit den Stars auf dem Dancefloor abgehen? Dann reserviere auf jeden Fall einen Tisch. Und dress to impress, denn trotz Reservierung kann es passieren, dass die Türsteher dich mit Sneaker, Jeans oder einem zu schlichten Outfit nicht reinlassen.

Nice Guy

Lust, dich wie in einem Mafiafilm zu fühlen? Dann ist das Nice Guy der Place to be. Das Restaurant orientiert sich nämlich stilistisch sehr an der Dekadenz der Mafia-Ära und ihren Bars und Restaurants. Nice Guy ist kuschelig klein und die aneinandergedrängten Sitznischen sollen die Gäste dazu einladen, miteinander in Kontakt zu treten. Hilfreich ist auch, dass das Licht immer schön schummrig ist und es ein absolutes Handyverbot gibt. Vielleicht einer der Gründe, weswegen sich das Nice Guy zu einem der heißesten It-Places der Stars und Sternchen gemausert hat. Kendall Jenner und Harry Styles sind gerngesehene Gäste und auch Kristen Stewart, Miley Cyrus, Katy Perry oder Joe Jonas wurden hier gesehen. Serviert werden italienische Speisen mit amerikanischem Twist, wie zum Beispiel Trüffelpommes, Burger, Pizza, Salate oder Pastagerichte. Vorher zu reservieren lohnt sich, wer das Essen ohne eventuellen Promi-Tischnachbar genießen will, kann sich aber auch alles to go bestellen.

Kings Road Cafe

Das Kings Road Cafe rühmt sich, seit 1990 den besten Kaffee in ganz L.A. auszuschenken. Ob was dran ist? Zumindest gehen Promis wie Jessica Alba, Addison Ray oder Selena Gomez gerne hin, um sich einen Kaffee oder Smoothie (to go) zu bestellen. Im Kings Road Cafe gibt's Frühstück und Lunch, es erinnert aber eher an eine englische Taverne. Das macht aber auch den Charme des L.A.-Hotspots aus. Neben Kaffee unbedingt probieren: die Buttermilch Pancakes mit Früchten! Übrigens kann man auch easy vorab bestellen und sein Essen dann auf die Hand abholen...

Farmers' Markets

... und zum nahegelegenen Beverly Hills Farmers' Market schlendern (jeden Sonntag von 9-13 Uhr). Hier gibt es neben Obst und Gemüse auch jede Menge Backware oder andere handgefertige, lokale Produkte zu shoppen. Und auch einige Stars kaufen gerne auf Farmers' Markets (zu Deutsch etwa Bauernmärkte) ein. Jennifer Garner, Anne Hathaway, Laura Prepon oder Ian Somerhalder und Nikki Reed shoppen bio und lokal. Neben dem Markt in Beverly Hills gibt es etliche weitere in Los Angeles, wie den Melrose Place Farmers' Market (sonntags von 8-14 Uhr), den schon 1934 gegründeten The Original Farmers' Market (täglich geöffnet) oder den Historic Downtown Los Angeles Farmers' Market (sonntags von 9-15 Uhr).

Runyon Canyon

In L.A. wird fast alles mit dem Auto gemacht. Jetzt wird's Zeit für eine Fahrpause! Um sich die Beine zu vertreten (oder sich sportlich zu betätigen), lohnt sich ein Abstecher zum Runyon Canyon, der unweit vom Hollywood Boulevard liegt. Den Berg hinaufzusteigen lohnt sich auch für Sportmuffel, denn der Ausblick über die gigantisch große Stadt Los Angeles ist atemberaubend. Kleiner Bonus: Vielleicht siehst du ja auch den ein oder anderen Promi, der sich mit dir sportlich betätigt. Auf dem Runyon Canyon werden regelmäßig Promis wie Channing Tatum, Justin Bieber, Amanda Seyfried, Pamela Reif oder Niall Horan in schicken Sportoutfits gespottet. Für's Selfie mit Ausblick braucht es perfekte Sportfrisuren - und wer weiß, vielleicht auch für das ein oder andere Foto mit einem der oben genannten Promis...

TCL Chinese Theatres

Hier werden oft und gerne Filmpremieren abgehalten, da es das einzige Kino mit XXL-Leinwand ist. Natürlich reihen sich dann die Promis schlangenweise auf dem roten Teppich. Vergangene Filmpremieren, die im TLC Chinese Theater stattfanden, waren unter anderem Creed III (mit u.a. Michael B. Jordan), Avatar: Way of Water (mit u.a. Angela Basset), Blonde

(mit u.a. Ana de Armas) oder Joker (mit u.a. Joaquín Phoenix, der den Oscar als bester Hauptdarsteller dafür gewann).

Doch auch ohne ein solches Event liegen dir die Promis zu Füßen. Auf dem Vorplatz zum Kino haben sich nämlich Hollywoodgrößen wie Marilyn Monroe, Johnny Depp, Samuel L. Jackson, Hugh Jackman, Keanu Reeves oder Britney Spears mit Handabdrücken und Unterschriften in den Beton verewigt. Es lohnt sich ein Abstecher, auch wenn man nicht so promiaffin ist. Denn das 1972 eröffnete Kino lehnt sich optisch an einen chinesischen Tempel an (inklusive imposantem Drachenfresko über der Eingangstür). Ein prima Hintergrund für ein Urlaubsselfie auf Instagram! Falls du dafür noch eine coole Caption brauchst: Hier sind die perfekten Zitate für deine Urlaubsfotos!