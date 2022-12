Love Language: So findet dich dein Date sofort sympathisch

Ein gelungenes Date dank jeder Menge Sympathiepunkte? Wir verraten dir die besten Tipps, mit denen du auf dein Gegenüber sofort sympathisch wirkst! Dabei spielt deine Körpersprache eine wichtige Rolle.

Wahrscheinlich war jede:r von uns schon mal auf einem Date und kennt das Gefühl, den perfekten ersten Eindruck hinterlassen zu wollen – doch das ist meistens leider einfacher gesagt als getan, oder?

Insbesondere wenn Aufregung und Nervosität ein großes Thema für dich sind, kann dies dazu führen, das statt einem guten ersten Eindruck nur jede Menge Fragezeichen oder Skepsis bei deinem Gegenüber zurückbleiben. Aber selbst als erfahrener Vollprofi, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt, möchte man beim Date sofort sympathisch wirken.

Wie du das hinbekommst und welche Tipps dir dabei helfen, bei deinem Date einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen, erfährst du jetzt.

Welche Love Language für dein Date die richtige ist, erfährst du hier.

Die besten 7 Tipps, um beim Date sympathisch zu wirken

1. Souveräne Begrüßung

Mag abgedroschen klingen, aber der erste Eindruck zählt, erst recht beim ersten Date. Und so schwer ist das Ganze auch gar nicht: Blickkontakt halten, ein ehrliches Lächeln aufsetzen und vielleicht noch etwas Passendes sagen – wie "Schön, dich zu sehen."

Auch das Erwähnen des Namens während der Begrüßung kann ein paar Pluspunkte einbringen, da sich Menschen dadurch nachweislich wertgeschätzt fühlen. Und es sind ja bekanntlich die kleinen Dinge im Leben, die den Unterschied ausmachen.

Wir haben auch einige Date-Ideen für dich. Ob küssen beim ersten Date okay ist? Es spricht so einiges dafür.

2. Mimik und Gestik

Zugegeben, hier können wir selbst gar nicht allzu viel beeinflussen, denn die Mimik und Gestik sind natürliche Abläufe in unserem ganzen Auftreten. Dennoch ist es ratsam darauf zu achten, nicht vor lauter Aufregung die gesamte Zeit wild mit den Händen zu gestikulieren oder bei einem nervösen Zucken vielleicht mal kurz das Badezimmer aufzusuchen.

Mimik und Gestik können für deine Ausstrahlung und Attraktivität entscheidend sein! Halte deine Hände ruhig, versuch gerade zu sitzen und – ganz wichtig – freundlich zu lächeln! Mit dieser Körpersprache wirkst du sofort sympathischer.

3. Augenkontakt

Augenkontakt bekundet Aufmerksamkeit und Interesse. Und dabei ist jetzt nicht die Rede davon, deinem Date tief, unentwegt und schwer verliebt in die Augen zu schauen (außer das beruht auf Gegenseitigkeit). Ein einfaches Folgen während eures Gesprächs reicht vollkommen aus … alles andere könnte unter Umständen zu viel werden!

4. Zuhören und präsent sein

Auch dies gehört zu den Grundregeln von Respekt und Anstand und spielt eine große Rolle, wenn es um Sympathiepunkte geht. Lass dein Date ausreden oder vielleicht sogar mehr reden, damit punktest du in jedem Fall! Und sei dabei präsent, denn niemandem ist geholfen, wenn du zwar so tust als würdest du dem Gespräch aufmerksam folgen, aber in Gedanken immer wieder abschweifst!

Und noch ein Dating-Hinweis: Natürlich ist es wichtig, dass du ebenfalls etwas über dich erzählst und zu Wort kommst. Andernfalls kann sich dein Date auf Dauer etwas ausgefragt fühlen. Außerdem ist es ebenso wichtig, dass auch dir zugehört und Interesse entgegengebracht wird.

5. Ruhe bewahren

Das Date läuft nicht wie geplant, du verhaspelst dich andauernd oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert? Nur keine Panik! Meistens macht genau das nämlich alles nur noch schlimmer. Niemand wird es dir Übel nehmen, wenn du aufgeregt bist und egal worum es geht, ihr steckt immer noch zu zweit in der Situation und du bist nicht alleine.

Atme tief durch und versuche dich darauf zu besinnen, dass alles wirklich immer nur halb so schlimm ist, wie es uns vorkommt.

6. Zeige Verbindlichkeit

Commitment, Verbindlichkeit, Zugeständnisse – drei sehr große und schwerwiegende Worte in der heutigen Dating-Kultur. Viele sind davon abgeschreckt und besitzen eine ausschließlich negative Assoziation damit. Woran das liegt hat unterschiedliche Gründe und Ursachen. Aber eines steht fest:

Solltest du an deinem Date interessiert sein, schadet es nicht, ein gewisses Maß an Verbindlichkeit an den Tag zu legen und dem anderen somit zu zeigen, dass du ihn oder sie magst. Beispielsweise könntest du sagen, dass du an einem nächsten Treffen interessiert bist oder kein Fan davon, mehrere Leute gleichzeitig zu daten.

Hierbei ist es besonders wichtig, genau auf dein Gegenüber zu achten so wie die Stimmung, die zwischen euch herrscht und danach zu entscheiden, was angemessen sein könnte.

7. Authentisch sein

Ehrlich währt am längsten – das gilt fürs Dating genauso wie für so ziemlich jeden anderen Lebensbereich. Sich selbst zu verstellen ist nicht nur unheimlich anstrengend, sondern wirkt auch unnatürlich auf andere.

Sei so wie du bist, das garantiert dir bei einem passenden Match einen nachhaltigen sympathischen Eindruck und vergiss nie, dass es nicht nur darum geht, der anderen Person zu gefallen. Du sollst dich ebenfalls wohlfühlen und eine gute Zeit verbringen!

Und vergiss bitte außerdem nie, dass Sympathie sehr individuell ist. Du kannst dein Bestes geben, wenn es aber einfach nicht passt oder klickt ist es das Beste, dies zu akzeptieren und sich ins nächste Dating-Abenteuer zu werfen!