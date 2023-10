Luxusobjekte zum Verlieben: Der Hype um die teuersten Handtaschen der Welt

Das Wichtigste in Kürze Die teuersten Handtaschen kommen aus dem traditionsreichen Modehaus Hermès.

Nur die besonderen Eigenkreationen unterschiedlicher Juwelier:innen und Designer:innen reichen preislich und im Hinblick auf ihre Opulenz an die Stücke der französischen Luxusmarke heran.

Insbesondere die Verwendung echter Diamanten treibt die Preise in die Höhe.

It-Bags sind nicht mehr nur beliebte Sammlerstücke, sondern auch echte Investments. Welche die teuerste Tasche der Welt ist, und wie absurd hoch die Preise für diese Luxusobjekte tatsächlich sind, verraten wir dir!

Der Hype um die Handtaschen

Ob groß oder klein, rund oder quadratisch, bunt oder uni, aus (Fake-)Leder oder Bast: Taschen zählen zu den beliebtesten Accessoires im Bereich Fashion. Sie können nicht nur so ziemlich jedem Outfit ein Upgrade verschaffen, sondern sind bestenfalls auch noch praktisch. Sie bewahren wichtige Besitztümer wie Portemonnaie, Schlüssel und Smartphone auf und nicht selten kramen wir wie wild ebenso nach Kaugummis oder Lippenpflege. So unterschiedlich der Inhalt von Taschen ist, ist ihr auch ihr Aussehen und ihre Qualität. Es gibt unzählige Klassiker, verspielte Hingucker und echte Liebhaberstücke.

Insbesondere für die Liebhaberstücke muss man schon mal tiefer in die Tasche greifen. Das können mehrere hundert Euro sein - nach oben scheint es keine Grenze zu geben. So lassen sich gerade für Designer-Bags mit nur einem Wimpernschlag gleich mehrere (zehn-)tausend Euro ausgeben. Beliebte Designermarken sind unter anderem die Traditionshäuser Chanel, Dior und nicht zu vergessen Hermès. Ihre einzigartigen Modelle haben nicht nur viele Fans, sondern auch eine lange Geschichte. Das beste Beispiel hierfür ist die heißbegehrte Hermès Birkin Bag, die ihrem Namen Model, Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin verdankt.

Und genau das macht diese Taschen nicht nur zu einem treuen Begleiter im Alltag, sondern zu heißbegehrten Sammler- und Investmentstücken. Taschen sind mittlerweile ähnlich begehrt wie Uhren und Marken-Bags echte Kapitalanlagen. Ikonische It-Bags mit Wiedererkennungswert erzielen schnell das Doppelte ihres ursprünglichen Verkaufspreises, natürlich abhängig von:

Modell

Zustand

Alter

Farbe

persönliche Präferenzen

Verfügbarkeit / Seltenheit

Die Hermès "Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin"

Die Preisspanne einer Hermès Birkin Bag liegt aktuell zwischen circa 9.000 Euro und mehreren hunderttausend Euro. Eine der teuersten Birkins der Welt wurde 2019 bei einer Auktion des Londoner Auktionshauses Christie's in Hongkong versteigert und erzielte einen Preis von rund 350.000 Euro (die Daten unterscheiden sich allerdings je nach Quelle). Das teuere Stück ist ein ganz besonderes Modell, nämlich die "Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30". Sie besteht aus echtem Krokodilleder, weißgoldener Hardware sowie hochkarätigen Diamanten. Warum heutzutage Exotenleder weiterhin so hoch gehandelt wird, ist im Hinblick auf Ethik und Moral fraglich. Auch wenn es sich dabei um einen stolzen Preis handelt, ist das noch lange nicht die teuerste Tasche der Welt.

Den höchsten Wert im Hause Hermés besitzt die "Diamond Sac Bijou", von der es weltweit nur drei Stück gibt. Ihr Verkaufswert liegt bei rund 2 Millionen Dollar und sie ist mit 2.712 Diamanten besetzt. Der Clou: Dabei handelt es sich eigentlich nicht um eine Tasche, auch wenn sie voll funktionsfähig ist. Die "Diamond Sac Bijou" stammt aus der "Haute Bijouterie Collection" und ist als Armband gedacht. Doch welche ist denn nun die teuerste Tasche der Welt?

Die teuerste Handtasche der Welt: Eine Eigenkreation von Debbie Wingham

Debbie Wingham ist eigentlich Multimedia-Künstlerin und hat einen Faible für aufwendige, exquisite und vor allem hochpreisige Designs. 2019 kreierte sie eine Sonderanfertigung für einen anonymen Kunden aus den USA, der der britischen Designerin ein paar wertvolle Stücke in die Hand gab, um daraus eine Tasche zu machen. Die selbst beschriebene Promi-Couturierin ist bekannt für ihre übertriebenen Sonderanfertigungen.

Die Bag im Wert von 6,7 Millionen US-Dollar besteht neben einem Hermès Schal aus 8.000 Diamanten, einem Gerüst aus Platin und 24-karätigem Gold (Wert: 250.000 US-Dollar) und einem Paar Cartier-Ohrringen (Wert: 40.000 US-Dollar). Aber nicht nur damit hat sich die Britin einen Namen gemacht. Sie ist bekannt für diverse teure Kreationen die die Spitze der "World Most Expensive" anführen und hat Kund:innen auf der ganzen Welt.

So sieht die teuerste Tasche der Welt aus

Gleiches gilt für den Juwelier Robert Mouward, der 2010 mit einem seiner Design-Stücke in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wurde und die Spitze der teuersten Taschen der Welt anführte. Das einzigartige Stück in Herzform heißt "1001". In ihr sind 4.517 Diamanten verarbeitet, davon 105 gelbe sowie 56 pinke. 10 Handwerker:innen benötigten circa 8.800 Stunden, um das Ganze zu vollenden. Und das kostet natürlich. So erzielte die Tasche einen Verkaufspreis von 3,4 Millionen US-Dollar. Auch Juwelier Mouawad besitzt noch weitere Rekorde im Luxussegment.