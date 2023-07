Du bekommst regelmäßig Komplimente für deinen tollen Charakter? Wenn du mindestens vier dieser acht schon mal gehört hast, machst du deine Sache wirklich gut!

Daran erkennst du gute Menschen

Grundsätzlich ist es kaum möglich, Menschen in gut oder böse einzuteilen. Jede:r besitzt schließlich "gute" und "schlechte" Eigenschaften und natürlich ist niemand perfekt. Das ist allerdings auch nicht der Anspruch. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, bemüht zu sein, mit bestem Wissen und Gewissen im Sinne von anderen und sich selbst zu handeln.

Im Clip: Das macht Menschen laut einer Harvard-Studie glücklich

Welche positiven Eigenschaften dich in den Augen anderer zu einem guten Menschen machen, erklären wir im Folgenden. So viel sei jedoch verraten: Umsicht, Rücksicht und Empathie machen schon sehr viel aus. Doch wer entscheidet eigentlich, ob wir gute Menschen sind? Das ist viel weniger eine Entscheidung als die Wahrnehmung von unserem Umfeld. Dazu zählen natürlich Freund:innen und Familie, Kolleg:innen, aber auch Menschen, die uns weniger gut kennen.

Ein schlechter Tag macht uns natürlich noch lange nicht zu schlechten Menschen. Wir alle streiten mal, sagen Dinge die wir gar nicht so meinen, handeln egoistisch oder tun etwas, dass wir im Nachhinein vielleicht sogar bereuen. Das passiert und das Einzige was wir tun können, ist zu reflektieren und zu versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Insbesondere die Menschen, die dich gut kennen und mögen, machen ihre Meinung nicht von so etwas abhängig - solange sich solche Vorkommnisse nicht allzu sehr häufen, versteht sich.

Mache den Test: Bist du ein guter Mensch?

Ob du ein guter Mensch bist oder nicht, lässt unter anderem daran erkennen, wie dich andere wahrnehmen. Jede Wahrnehmung kann anders ausfallen und selbstverständlich solltest du dein Selbstbild nicht zu sehr davon abhängig machen, was andere über dich denken. Aber hin und wieder ein Kompliment zu deinem Charakter zu bekommen, ist durchaus ein Anzeichen dafür, dass du ein guter Mensch bist. Mach den Test! Solltest du mindestens vier dieser acht Komplimente bekommen haben, ist das ein wunderbares Zeichen.

Solltest du weniger Komplimente oder gar keine aus dieser Liste bekommen haben, heißt es natürlich nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Denn es ist durchaus möglich, dass andere zwar sehr positiv über dich denken, es dir aber nicht ins Gesicht sagen. Denn sind wir mal ehrlich: Die meisten von uns, machen anderen viel zu selten Komplimente und sprechen aus, was sie fühlen. Das sollten wir ändern, oder? Deshalb kannst du die Sätze auch als Inspiration nutzen, um deinen Liebsten mal wieder ein positives Feedback zu geben.

1. "Ich vertraue dir"

Dass andere dir ihre Ängste, Sehnsüchte und Geheimnisse anvertrauen, ist ein absolutes Kompliment! Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit, denn nur wenn du auch anderen vertraust, kann dir Vertrauen entgegengebracht werden. Anderen zu vertrauen, bedeutet sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen und anderen das Gefühl zu geben, sie könnten dasselbe ebenso bei dir tun. Das ist vor allem für tiefergehende Beziehungen sehr wichtig, aber heißt natürlich nicht, dass du gezwungen bist, anderen immer alles zu erzählen. Bewahre dir deine Grenzen, aber gib anderen die Chance, dich wirklich kennenzulernen - wenn sie dich als die Person wertschätzen, die du bist, ist das das größte Kompliment!

2. "Du bist verständnisvoll"

Menschen, die dich kennen, halten dich für empathisch? Das ist ein tolles Kompliment! Es zeigt, dass du weißt, wie du selbst in schwierigen Situationen auf andere zugehen kannst. Es verschafft dir außerdem jede Menge Sympathiepunkte, da Menschen fühlen können, dass du zuhörst und verständnisvoll bist.

3. "Ich habe das Gefühl, dir wichtig zu sein"

Du denkst viel an andere und egoistisches Verhalten ist dir fremd? Wenn das auffällt, schlägst du dich wirklich gut! Bitte nicht falsch verstehen, bis zu einem gewissen Punkt solltest und musst du an erster Stelle an dich denken, denn nur so hast du die Energie bzw. die Kapazitäten, um für andere da zu sein. Du interessierst dich für andere und zeigst ihnen das auch? Sehr gut!

4. "Du bist hilfsbereit"

Ob bei der Arbeit oder in deinem Privatleben - andere zu unterstützen und Hilfe anzubieten, ist definitiv eine Eigenschaft von guten Menschen. Auch das zeigt, dass du dich für andere interessierst und nicht nur an dich denkst. Handele proaktiv und warte nicht immer nur darauf, bis andere dich um deine Hilfe bitten. Damit machst du einen noch positiveren Eindruck!

5. "Du bist rücksichtsvoll"

Gegenseitige Rücksichtnahme ist nicht nur im Straßenverkehr essenziell. Lass die Ellenbogen da wo sie sind, sei umsichtig was dein eigenes Verhalten angeht und gehe auch mal den ein oder anderen Kompromiss ein. Das bedeutet auch, dass du andere so behandelst, wie du behandelt werden möchtest, und nicht ohne jede Rücksicht auf Verluste deinen eigenen Willen durchsetzt.

6. "Du kannst dich für andere freuen"

Das Gefühl von Neid kennen wir wahrscheinlich alle. Das sollten wir uns eingestehen und zwar ohne jede Scham, da es sich dabei um ein vollkommen menschliches Gefühl handelt. Neid kann jedoch sehr schnell zu einer sehr negativen Grundeinstellung führen. Konzentriere dich vielmehr auf dich selbst und freue dich für das Glück anderer. Du wirst sehen, dass dieses Glück dann auch auf dich abfärbt und dich gut fühlen lässt.

7. "Du bringst anderen Wertschätzung entgegen"

Ob Gefallen, Geschenk oder einfach nur als Teil deines Lebens: Anderen deine Wertschätzung zu zeigen, macht einen großen, positiven Unterschied und zeigt Freund:innen, Familien und Kolleg:innen, aber auch den Mitarbeiter:innen im Restaurant oder Supermarkt , dass du sie nicht als selbstverständlich ansiehst und dankbar für sie oder das bist, was sie tun. Eine sehr wichtige Eigenschaft, die ebenfalls einen guten Menschen ausmacht.

8. "Du bist selbstreflektiert"

Positive Eigenschaften machen einen guten Menschen genauso aus wie seine Fehler. Allerdings ist es für uns alle essenziell, das eigene Tun und Handeln zu hinterfragen. So verbesserst du die Beziehung zu dir selbst sowie die Beziehung zu anderen. Du könntest beispielsweise auch proaktiv Menschen aus deinem Umfeld fragen, welche Eigenschaften sie an dir schätzen oder ihr könnt gemeinsam Abläufe reflektieren, die eventuell nicht so gut gelaufen sind. Ein gemeinsames Learning schweißt zusammen!

