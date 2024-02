Mathe-Rätsel: Kommst du sofort auf die gesuchte Zahl?

Neue Herausforderung für Rätsel-Liebhaber:innen! In unserer Aufgabe geht es darum herauszufinden, wie viele Passagiere von Anfang an mit dem Bus fahren. Nimmst du die Herausforderung an? Los gehts....

Anzeige

Wie viele Passagiere sind von Anfang an mit im Bus?

Wie gut ist dein logisches Denkvermögen? Diese Aufgabe ist nicht einfach zu lösen, aber wer sich der Herausforderung stellt, wird die knifflige Aufgabe mit seinem rationalen Denkvermögen lösen. Auf die Plätze …, fertig, los!

Anzeige

Anzeige

Diese Aufgabe sollst du logisch lösen:

12 Fahrgäste fahren mit einem Bus los. An der ersten Bushaltestelle steigen 5 Fahrgäste aus. 3 Fahrgäste steigen wiederum ein. Die Frage lautet: Wie viele Fahrgäste sind nun von Beginn der Busfahrt noch im Bus?

Na? Lass die Frage ein kurz sacken und denke in Ruhe nach! Welche Vermutung hast du? Wie viele Personen befinden sich im Bus?

Du bist im Rätselfieber? Perfekt, hier kommen einige knifflige Challenges:

Auch interessant: Intelligenz-Test - Diese 7 Merkmale verraten, wie schlau du wirklich bist. Finde es hier heraus!

Hier die Auflösung:

Im unteren Bild verraten wir die Anzahl der Personen, die zu Beginn der Busfahrt sich immer noch im Bus befinden.

© Gui Athay

Am Anfang sind 12 Menschen im Bus. An der ersten Haltestelle steigen 5 von ihnen aus. Das heißt, es befinden sich noch 7 Menschen im Bus, die zu Beginn der Busfahrt mitgefahren sind. Die 3 zugestiegenen Passagiere sind in diesem Fall irrelevant.