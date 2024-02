Miley Cyrus ist erfolgreicher denn je: So reich ist die Selfmade-Millionärin

Miley Cyrus zählt schon seit Jahren zu den größten Superstars der Welt. Ob als Schauspielerin auf der Kinoleinwand oder als Sängerin - sie zieht unzählige Fans in ihren Bann. Der Erfolg macht sich natürlich auch gut bezahlt: Miley verdient im Jahr neunstellige Summen.

Miley Cyrus war schon als Teenie Millionärin

Das Starpotenzial wurde Miley Cyrus (31) bereits in die Wiege gelegt: Ihr Vater Billy Ray Cyrus gehört zu den populärsten Countrymusikern der USA, Mutter Tish ist Filmproduzentin, Mileys Patentante die Country-Ikone Dolly Parton. Ihr neunstelliges Vermögen hat sich die Grammy-Gewinnerin aber komplett selbst erarbeitet.

Mehr als die Hälfte ihres Lebens steht sie schon im Rampenlicht - der Durchbruch gelang der Schauspielerin und Sängerin im Jahr 2006 mit der Disney-Serie "Hannah Montana", in der sie die Hauptrolle spielte. Dadurch wurde sie zu einem der größten Teenie-Stars des Planeten. In 101 Episoden und zwei Kinofilmen schlüpfte sie in die Rolle der Schülerin Miley Stewart, die ein heimliches Doppelleben als Superstar führt.

Allein mit der Serie und den dazugehörigen Merchandise-Artikeln soll Miley bereits als Jugendliche ihre ersten umgerechnet 5 Millionen Euro verdient haben.

Madonnas Fußstapfen

Mittlerweile gilt die Älteste von drei Geschwistern (daneben gibt es noch drei ältere Halbgeschwister) für viele als würdige Nachfolgerin von Madonna als "Queen of Pop" geht. Erst kürzlich räumte sie einen Grammy für "Flowers" als die "Single des Jahres" ab. "I can buy myself flowers", singt sie darin, und ja - man kann davon ausgehen, dass sie sich hin wieder schöne Blumensträuße gönnt.

Denn dass Miley vielfache Millionärin ist, daran zweifelt niemand. Die Schätzungen ihres Vermögens belaufen sich laut "Celebrity Net Worth" auf umgerechnet 149 Millionen Euro. Hauptsächlich verdient hat Miley Cyrus diese als Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin. Aber auch verschiedene Modekollektionen und eigene Parfums brachten ihr viel Geld ein.

Faible für Luxus-Immobilien

Auch als Geschäftsfrau, die in Luxus-Immobilien und verschiedene Unternehmen investiert, hat Miley Cyrus in den vergangenen Jahren jede Menge Geld verdient. Zu den Villen, die sie bislang erstanden hat, gehören eine Ranch im kalifornischen Hidden Hills für geschätzte 5 Millionen Euro, ein Anwesen in ihrer Heimat Tennessee für 4,9 Millionen sowie eines in Malibu für 2,26 Millionen Euro. Der Vorbesitzer des Letzteren war übrigens kein Geringerer als TV-Moderator Thomas Gottschalk (73)! Miley selbst wohnt ebenfalls in Malibu in einer 7,35 Millionen Euro teuren 600-Quadratmeter-Villa mit Meerblick, Seite an Seite mit prominenten Nachbar:innen wie Lady Gaga (37) und Avril Lavigne (39).

Neben den ganzen Immobilien besitzt Miley Cyrus einige Autos der Marke Mercedes sowie einen Maserati Quattroporte für rund 120.000 Euro. Und: Die tierliebe Veganerin hat zu Hause einen kleinen Zoo mit Hunden, Katzen, Fischen und Schweinen.

Miley engagiert sich für Charity-Projekte

Nicht nur für ihre Geschäftstüchtigkeit und ihren Fleiß, auch für ihr soziales Engagement ist die Musikerin bekannt: Unter anderem gründete Miley Cyrus die Happy Hippie Foundation, eine Organisation, die sich für die Rechte junger Obdachloser und LGBTQ+-Personen einsetzt. Außerdem spendete sie 500.000 Dollar für die kalifornischen Waldbrand-Opfer und unterstützt mehrere Hilfsprojekte und Organisationen - darunter Amnesty International, die Elton John AIDS Foundation sowie das Red Cross.