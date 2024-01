Mini-IQ-Test aus Yale: Diese 3 Fragen verraten, wie schlau du wirklich bist!

Das Wichtigste in Kürze Mithilfe des Mini-IQ-Tests sollst du mit nur 3 Fragen deine Intelligenz angeblich messen können.

Der Intelligenztest "Cognitive Reflection Test" wurde von Yale-Professor Shane Frederick entwickelt.

Die Intelligenz eines Menschen lässt sich durch vielfältige Methoden messen. Dazu gehören langwierige IQ-Tests, welche den Intelligenzquotienten ermitteln. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, hat Yale-Professor Shane Frederick das Quiz "Cognitive Reflection Test" entwickelt, welches sich auf lediglich drei Fragen stützt. Finde jetzt heraus, wie schlau du wirklich bist!

Gelingt es dir, diese 3 Fragen korrekt zu beantworten, giltst du als intelligent

Frage 1: Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Dollar. Der Schläger kostet einen Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?

Frage 2: Wenn fünf Maschinen fünf Minuten für fünf Produkte brauchen. Wie lange benötigen dann 100 Maschinen, um 100 Produkte zu erstellen?

Frage 3: In einem See wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Menge der Seerosen. Die Seerosen brauchen 48 Tage, um den gesamten See zu bedecken. Wie lange würde es dauern, bis die Seerosen die Hälfte des Sees bedeckt haben?

IQ-Test: Hier gibt's die Lösungen

Antwort - Frage 1: Einige Menschen kommen auf die Idee, dass der Ball 10 Cent kostet, doch in diesem Fall würde der Preisunterschied zwischen den beiden Gegenständen bei 90 Cent liegen. Die richtige Antwort ist daher, dass der Schläger 1,05 Dollar kostet und der Ball fünf Cent.

Antwort - Frage 2: Fünf Maschinen benötigen fünf Minuten für die Herstellung von fünf Produkten. Viele Testpersonen kamen zu dem Ergebnis, dass 100 Maschinen innerhalb von 100 Minuten 100 Produkte herstellen, doch dies ist ein Trugschluss. Denn eine Maschine benötigt für ein Produkt fünf Minuten. Aufgrund dessen brauchen 100 Maschinen für 100 Produkte ebenfalls fünf Minuten.

Antwort - Frage 3: Die Anzahl der Seerosen verdoppelt sich jeden Tag. Die korrekte Antwort bei dieser Fragestellung lautet daher 47 Tage, da der gesamte See am 48. Tag komplett mit Seerosen bedeckt ist.

Ist der IQ-Test aussagekräftig?

Der "Cognitive Reflection Test" entstand als Zufallsprodukt von Shane Frederick im Rahmen eines universalen psychologischen Tests. Mehrere Tausend Proband:innen führten den Test durch, doch lediglich 17 Prozent beantworteten alle drei Fragen korrekt - Ganze 33 Prozent aller Teilnehmenden schafften es nicht, eine einzige Frage richtig zu beantworten.

Aufgrund der hohen Fehlerquote schlussfolgerte Shane Frederick, dass die Personen, welche die naheliegende, jedoch falsche Antwort lieferten, eher aus ihrem Bauch entschieden. Die Proband:innen, welche auf alle Fragen die richtige Antwort gaben, gingen bei ihrer Entscheidung mit mehr Bedacht vor.

Interessanterweise fiel dem Yale-Professor auf, dass Menschen mit einem höheren IQ und ausgeprägter analytischer Fähigkeit, die Fragen häufiger richtig beantworteten.

Allerdings deckt der "Cognitive Reflection Test" lediglich die mathematisch-logische Komponente ab und vernachlässigt die sprachliche, emotionale, musikalische oder räumliche Intelligenz. Falls du bei dem Test also nicht glänzen konntest, bedeutet das nicht, dass du dumm bist, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit nur auf eine andere Art und Weise klug bist.