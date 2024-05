Mit diesen 5 Fragen findest du heraus, wie echt eure Freundschaft ist!

Zwischen euch passt kein Blatt? Oder bist du dir gar nicht mehr sicher, wie echt eure Freundschaft wirklich ist? An diesen Merkmalen erkennst du, ob ihr aufeinander zählen könnt.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

5 Fragen, die wahre Freundschaft offenbaren

Freund:innen sind die Familie, die wir uns aussuchen - das würden die meisten von uns wahrscheinlich genau so unterschreiben. Zufälle und Schicksale bringen Menschen zusammen: Wir wachsen miteinander auf, erleben Abenteuer und gehen gemeinsam durch die verschiedenen Phasen des Lebens. Die einen bleiben ein Leben lang an unserer Seite, andere wiederum nur für einen bestimmten Lebensabschnitt. Wenn sich die Wege trennen, kann das die unterschiedlichsten Gründe haben und unterschiedliche Gefühle in uns hervorrufen.

Es muss nicht immer in einem Streit enden, manchmal leben sich Menschen einfach auseinander und die Dynamik ändert sich auf ganz natürliche Weise. Manchmal kämpft eine:r noch um die Freundschaft, während der oder die andere schon längst damit abgeschlossen hat. Wichtig ist nur, irgendwann zu erkennen, ob es noch eine Basis für so ein vertrautes Verhältnis gibt oder nicht. Das gilt auch für die, die niemals echte Freund:innen waren. Vielleicht ging es ihnen nur um den eigenen Vorteil? Oder ihre Absichten haben sich einfach verändert. Warum auch immer eine Freundschaft kriselt oder gar endet: Unseren Fokus sollten wir lediglich auf Menschen legen, die es gut mit uns meinen und nicht unsere Energie rauben.

Vorsicht, an diesen Anzeichen erkennst du, dass du emotional manipuliert wirst oder jemand neidisch ist. Auch wenn du es nicht sofort erkennst, diese Eigenschaften, sind toxisch. Und: 5 Anzeichen, dass eure Freundschaft in die Brüche geht.

Im Clip: Bist du der emotionale Mülleimer? 5 Anzeichen einer toxischen Freundschaft

Wir sollten aber auch nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht so gut läuft. Ob eine Freundschaft es wert ist oder nicht, erkennst du unter anderem, indem du den Status quo hinterfragst. Was gibt dir die Freundschaft? Wie wichtig ist dir die andere Person? Wie behandelt sie dich? Solltest du die folgenden Fragen negativ beantworten, ist es eventuell doch an der Zeit, dich zu trennen.

Anzeige

Anzeige

1. Fühlst du dich verstanden?

Herausforderungen und Probleme gehören zum Leben. Umso wichtiger ist es, Freund:innen zu haben, die in der Not für dich da sind. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Freundin oder dein Freund nie Verständnis für dich aufbringt und dir in Ruhe zuhört, ist das kein gutes Zeichen.

Anzeige

2. Ziehst du aus eurer gemeinsamen Zeit Energie?

Nach euren Treffen fühlst du dich ausgelaugt und fertig, ihr habt ständig Unstimmigkeiten, dein Gegenüber redet nur über sich oder drängt dich zu Dingen, die du nicht möchtest? Das ist ein eindeutiges Merkmal! Eine Freundschaft ist nicht immer leicht, aber du solltest dich mit ihr besser fühlen als ohne sie. Raubt dir jemand permanent Energie, ist das toxisch.

3. Kannst du dich auf die andere Person verlassen?

Freund:innen sind in den hellsten und dunkelsten Momenten an deiner Seite. Wenn jemand aber nur mit dir Zeit verbringen möchte, wenn du gut drauf bist oder etwas für ihn oder sie tust, solltest du eure Beziehung überdenken.

Anzeige

4. Ist eure Freundschaft bedingungslos?

Eine Freundschaft ist ausgeglichen. Sofern du immer gibst, aber nichts zurückbekommst oder die andere Person nur etwas für dich macht, wenn sie einen Vorteil daraus zieht, entsteht ein unfaires Ungleichgewicht.

Toxische Menschen sind nicht selten sogar Narzissten, die anderen das Leben schwer machen. Welche typischen Sätze Narzissten sagen und wie du ihre negativen Vibes mit der Grey-Rock-Methode abwehren kannst!

Anzeige

5. Will dein:e Freund:in nur dein Bestes?

Konkurrenzdruck und Missgunst sind belastend und haben in einer Freundschaft nichts zu suchen. Redet jemand deine Erfolge klein und möchte immer besser sein als du? Halte dich von so einem toxischen Verhalten fern, das dich nur herunterzieht!