"Moon Phase Soulmates": Die Mondphasen zeigen, wie gut ihr zusammenpasst!

Auf der Suche nach der großen Liebe? Dann solltest du vielleicht auf die Mondphasen vertrauen! Wir wissen, was hinter dem neuen TikTok-Trend "Moon Phase Soulmate" steckt.

Das Wichtigste in Kürze Die Mondphase bei der Geburt soll verraten, ob zwei Menschen wirklich zusammen passen.

Man unterscheidet acht verschiedene Mondphasen.

Das Konzept vom "Moon Phase Soulmate" dient, wie die Sternzeichen auch, lediglich als eine Orientierung.

"Moon Phase Soulmate": Das steckt hinter dem TikTok-Trend

Zwar glauben nicht alle daran, dennoch sind Psycho-Tests, Horoskope und Co. beliebte Ratgeber, wenn es darum geht, die wahre Liebe zu finden. Was hat man schon zu verlieren? Im besten Falle tritt genau das ein, was dir dein Liebeshoroskop verraten hat. Im schlimmsten Fall gibt es eine kleine Enttäuschung, nach der es glücklicherweise weitergeht. Insbesondere die Astrologie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt, sie gibt Orientierung hinsichtlich Liebe, Beruf, Freund:innen und Finanzen. Aber auch der Mond kann dir Aufschluss über deine:n Seelenverwandte:n geben!

Auf TikTok geht aktuell ein neuer Trend viral, der aufdecken soll, ob zwei Menschen zusammenpassen. Beim "Moon Phase Soulmate" verrät die Mondphase bei deiner Geburt, ob du mit jemandem matchst oder nicht. Das Konzept beruht auf der antiken Mond-Lehre, der zufolge der Mond einen starken Einfluss auf deine Emotionalität und deine Persönlichkeit hat. Dabei geht es im Wesentlichen um Neumond, Vollmond, zunehmenden und abnehmenden Mond.

So findest du die Mondphasen heraus

Um zu erfahren, welche Mondphase zu deiner Geburt und der Geburt der Person deines Interesses herrschte, kannst du ganz einfach spezielle Apps oder Websites nutzen, die sich mit diesem Thema befassen und einen Mondphasen-Rechner anbieten. Das Ganze funktioniert ähnlich wie mit Sternzeichen. Auch hier werden zuerst die Fakten ermittelt und dann wird alles ins Verhältnis gesetzt und interpretiert. Welche Sternzeichen zusammenpassen, verraten wir in unserem großen Partnerhoroskop. Auch bei der Mondphasen-Theorie "Moon Phase Soulmate" handelt es sich eher um eine Orientierung und keinen wissenschaftlich fundierten Ratgeber.

Passt ihr laut Mondphase wirklich zusammen?

Die unterschiedlichen Mondphasen besitzen zwar unterschiedliche Bedeutungen, dennoch können sie nicht strikt voneinander getrennt werden. Mondphasen gehen ineinander über, verschmelzen miteinander und sind sich trotz ihren Unterschiedlichkeiten sehr nahe. Ähnliche Phasen bringen viele Gemeinsamkeiten mit, sehr unterschiedliche Phasen können sich sehr gut komplementieren. So heißt es zum Beispiel, dass Neumond und Vollmond besonders gut zusammenpassen sollen, genauso wie zunehmender und abnehmender Mond oder auch ein Mond, der sich im ersten Viertel befindet und einer, der sich im dritten Viertel aufhält. Nun erklären wir die im Detail, was die einzelnen Phasen zu bedeuten haben:

Neumond

Neumond-Geborene sind Veränderungen und neuen Wegen gegenüber sehr aufgeschlossen und wissen, ihre Chancen zu ergreifen. Sie brauchen die Abwechslung und können gut mit der Vergangenheit abschließen.

Zunehmender Mond

Der Weg ist das Ziel, und du widmest dich den Herausforderungen des Lebens mit viel Geduld und Verständnis. Zudem gehst du anderen gerne unterstützend zur Hand und bist dir bewusst darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen und die eigene Persönlichkeit Zeit zum Wachsen und Gedeihen brauchen.

Erstes Quartal

Menschen, die im ersten Quartal das Licht der Welt erblickten, sind dynamisch und voller Energie. Sie haben ein gewisses Selbstvertrauen, um das sie hin und wieder sogar beneidet werden, ohne dabei jedoch irgendwie abgehoben zu sein. Ihr Mut, sich auch schwierigen Aufgaben zu stellen, ist inspirierend.

Wachsender Gibbous (zunehmender Halbmond, das vierte Stadium in der Mondphase)

Diese Menschen beeindrucken andere mit ihrem Auge fürs Detail und streben stets nach Perfektion, was zum einen zwar viele Vorteile mit sich bringt, zum anderen aber sowohl für sie selbst als auch für ihre Mitmenschen anstrengend werden kann. Sie wollen die kleinen und großen Dinge im Leben verbessern und sind bei anderen als echte Optimist:innen bekannt.

Vollmond

Vollmond-Geborene sind auf Balance im Leben bedacht und strahlen nicht zuletzt deswegen viel Ruhe aus, was sich auch auf andere überträgt. Sie versuchen, sich den Themen des Lebens stets umfassend zu widmen und von jeder Seite zu betrachten, um Lösungen zu finden oder sich eine Meinung zu bilden.

Abnehmender Gibbous (abnehmender Halbmond, das sechste Stadium in der Mondphase)

Diese Menschen haben sich zu ihrer Aufgabe gemacht, andere zu motivieren und ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sie vermitteln gerne ihr Wissen oder teilen mit anderen ihre Gedanken, um ihnen zu helfen. Ihre Mitmenschen schätzen ihre soziale Ader.

Letztes Viertel

Geborene im letzten Viertel brauchen Zeit, Dinge zu überdenken und machen sich erst ein genaues Bild, bevor sie zur Tat schreiten. Das heißt jedoch nicht, dass sie Veränderungen fürchten, ganz im Gegenteil. Sie sind zwar nicht gerade bekannt für ihre Spontanität, aber erfreuen sich immer an neuen Phasen und Möglichkeiten.

Abnehmende Mondsichel

Diese Menschen bringen eine natürliche Melancholie mit sich und sind sehr emotional. Sie können sich in die Fragen des Lebens tief hineindenken, führen gerne intensive Konversationen mit anderen und können nicht viel mit Oberflächlichkeiten anfangen. Sie faszinieren andere mit ihrer spirituellen Ader.