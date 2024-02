Multimillionärin Ariana Grande: So viel verlangt sie für ein Foto mit ihr

Von Kindesbeinen an stand sie im Rampenlicht, mittlerweile gehört die Schauspielerin und Sängerin zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Das spiegelt sich auch in ihrem Kontostand wider: Im Jahr verdient sie achtstellige Summen!

Karrierelaufbahn von Ariana Grande

Geldsorgen kennt Ariana Grande (30) nicht: Sie wuchs in Florida in einer wohlhabenden Familie mit italienischen Wurzeln auf. Ihre Mutter Joan Grande war CEO des Produktionsunternehmens Hose McCann Communications. Vater Edward, ein Grafikdesigner, verließ die Familie als seine Tochter acht Jahre alt war.

Doch auf das Geld ihrer Eltern ist sie längst nicht mehr angewiesen: Schon als Kind stand Ariana Grande in Theaterproduktionen auf der Bühne, mit 15 ergatterte sie eine Rolle im Broadway-Musical "13". Größere Bekanntheit erlangte sie schließlich ab 2010 mit der Nickelodeon-Serie "Victorious". Darin spielte sie die Rolle der Cat Valentine, für die (und "iCarly"-Darstellerin Jenette McCurdy (31) als Sam) später die Spin-off-Serie "Sam & Cat" produziert wurde.

661 Euro für ein Foto!

Mittlerweile ist Ariana Grande vor allem als Sängerin bekannt: Ihr letztes Studioalbum "Positions" landete in den USA und Großbritannien auf Platz eins der Charts und in vielen anderen Ländern (darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz) in den Top Ten. Tickets für ihre Konzerte gibt es oft nur ab 100 Euro aufwärts.

Passend dazu: Für 2024 kündigte Ariana Grande bereits neue Musik an.

Wer als Fan während der Tour ein Foto mit ihr machen möchte, legt dafür angeblich umgerechnet auch mal schlappe 661 Euro hin - so Medienberichten zufolge geschehen bei einer Tour in Mexiko. Hinzu kommen Einnahmen aus Ariana Grandes Beauty-Linie und ihren eigenen Düften, die sie in Zusammenarbeit mit Luxe Brand lanciert hat.

Jährlich soll die nur 1,55 große Entertainerin Einnahmen zwischen 19 und 36 Millionen Euro verbuchen können, Schätzungen ihres Gesamtvermögens schwanken zwischen 150 und 200 Millionen Euro. Dafür hat sie sich mehrere Luxusimmobilien in New York und Los Angeles gegönnt, außerdem gibt sie ihr Geld gern für Reisen, Schmuck, extravagante Kleidung und hochwertige vegane Bio-Lebensmittel aus.

Ariana Grandes soziales Engagement

Doch trotz ihres Diva-Images denkt sie nicht nur an sich: Bereits im Alter von zehn Jahren gründete sie die Jugendgesangsgruppe Kids Who Care, die bei Auftritten Geld für wohltätige Zwecke sammelte. Mittlerweile erstreckt sich ihr Engagement auf viele Bereiche: So gab sie in Südafrika zum Beispiel Kindern Tanzunterricht, unterstützte Menschen, die von HIV und Aids betroffen sind, sammelte Spenden für die Krebsforschung, griff über einen Covid-19-Fonds Familien unter die Arme, die unter coronabedingten finanziellen Einbußen zu leiden hatten, spendete eine Million Dollar für Psychotherapien und engagiert sich für den Umwelt- und Tierschutz. Ein Einsatz, von dem sich andere Millionär:innen sicher eine Scheibe abschneiden könnten ...