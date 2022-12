Typisches Verhalten von Narzissten an Weihnachten: So gehst du richtig damit um

Weihnachten ist das Fest der Harmonie, Liebe und Familie. Alle kommen zusammen, freuen sich die anderen zu sehen, sich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Doch wer eine/n Narzisst:innen im engen Familienkreis hat, muss damit rechnen, dass sie den Familienfrieden mit ihrem Verhalten auf die Probe stellen. Wir sagen dir, wie du Weihnachten mit Narzisst:innen gut überstehst und was du tun kannst, dass aus dem harmonischen Beisammensein kein Streit wird.

Anzeige

Typisches Verhalten von Narzissten an Weihnachten

Narzisst:innen haben meist eine genaue Vorstellung davon, wie das Weihnachtsfest ablaufen soll. Ihnen ist wichtig, dass sie bestimmen, was es zu essen gibt, wo der Baum steht, welche Geschenke gekauft werden und wer eingeladen wird. Aufgrund dieser hohen Erwartungen herrscht meist vorab schon eine angespannte Stimmung. Kommt es dann zu kleinen Änderungen oder klappen manche Dinge nicht wie erwartet, wird eine Narzisstin oder ein Narzist schnell ungemütlich. Was auch passieren kann: der oder die Narzisst:in will zwar den Ablauf des Festes bestimmen, beteiligt sich selbst aber nicht an den Vorbereitungen und kritisiert anschließend dauernd die Umsetzung. Das ist anstrengend und kann schnell zum Streit führen.

Im Clip: So gehst du mit Narzissten an Weihnachten richtig um

Damit das Fest nicht zu scheitern droht, helfen folgende Tipps der Webseite umgang-mit-narzissten.de, abwertendes oder manipulatives Verhalten von Narzissten an den Feiertagen, so gut es geht zu unterbinden:

Die narzisstische Person in die Planung mit einbeziehen, damit er oder sie sich ernst genommen und nicht übergangen fühlt.

Der narzisstischen Person immer wieder volle Aufmerksamkeit schenken, ihn oder sie in Gespräche einbinden, mit besonderen Geschenken überraschen und ihm oder ihr schmeicheln, um Konflikte zu vermeiden.

Im Sinne der Harmonie kritische Themen grundsätzlich meiden und mit wichtigen Dingen, die besprochen werden müssen, bis nach den Feiertagen warten.

Am besten Gäste einladen bei denen es dem Narzissten wichtig ist, seine nach außen tadellose Fassade zu bewahren, dann sinkt das Risiko ausfallender Bemerkungen.

Was auch funktioniert: Das narzisstische Verhalten so gut es geht ignorieren und sich auf andere Familienmitglieder und Gäste konzentrieren. Wenn es sich bei der narzisstischen Person zum Beispiel um entferntere Verwandte oder einen Ex-Partner oder Ex-Partnerin handelt, vermeide am besten das Weihnachtsfest mit diesen Personen zu verbringen.

Bist du mit einem Narzissten zusammen? Das sind die Anzeichen. Auch an bestimmten Sätzen kannst du narzisstische Personen erkennen. Wir verraten dir, was die typischen Sätze sind, die Narzissten oft sagen. Außerdem: So durchschaust du toxische Freunde.

Wenn das narzisstische Verhalten einer anderen Person für dich sehr belastend ist, solltest du über einen Kontaktabbruch nachdenken. Auch wenn das gerade bei Familienmitglieder nicht leicht fällt, tut man sich damit in den meisten Fällen selbst einen Gefallen. Versuche, den Umgang mit Narzisst:innen so weit wie möglich zu unterbinden und Weihnachten künftig im Kreise der Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind und dich und andere wertschätzend behandeln.

Möchtest du Unterstützung oder wünscht dir Beratung bei diesem Schritt findest du zum Beispiel weitere Informationen auf der Webseite re-empowerment.de, kannst du bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder dem Hilfetelefon der Bundesregierung unter 08000/116 016 melden.

Was bedeutet Narzissmus?

Der Begriff Narzissmus steht im allgemeinen Sprachgebrauch für die Selbstverliebtheit eines Menschen. Als narzisstisch werden Menschen bezeichnet, sie sich typischerweise für etwas Besonderes halten, die denken, dass sie anderen überlegen sind und in der Regel ihre eigenen Erfolge übertrieben darstellen. Gleichzeitig sind Narzisst:innen oft geltungsbedürftig und schnell gekränkt, wenn man ihnen nicht ständig schmeichelt oder anderer Meinung ist.

Anzeige

Anzeige

Diese Signale sprechen dafür, dass dein Chef ein Narzisst ist.

Selbstliebe und sich selbst als wertvoll zu erachten, ist in gewissem Maße gesund und wichtig, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Hinter besonders ausgeprägten narzisstischen Charaktereigenschaften kann aber auch eine psychische Erkrankung - die narzisstische Persönlichkeitsstörung - stecken. Sie sollte psychotherapeutisch behandelt werden. Der Grad zwischen gesunder Selbstliebe und Selbstüberschätzung ist manchmal schmal und sowohl für Betroffene als auch Außenstehende nicht immer leicht zu kategorisieren. Viele Narzisst:innen bewältigen ihren Alltag nämlich ohne Schwierigkeiten, häufig sind sie charismatisch, nach außen hin freundlich und durch ihr selbstbewusstes Auftreten beruflich oft sehr erfolgreich.

Toxische Beziehungen können sehr belastend sein: An diesen Anzeichen erkennst du, ob du in einer toxischen Beziehung steckst.

Mit dieser Überschätzung der eigenen Leistung und des eigenen Wertes geht leider meist eine Abwertung der Leistung oder des Wertes anderer Menschen einher. Narzisst:innen können sehr manipulativ sein und andere ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. In Liebes-Beziehung kommt es zum Beispiel häufig vor, dass die Partnerschaft mit einem Narzissten oder Narzisstin wunderschön beginnt, man glaubt, die große Liebe gefunden zu haben, sich aber mit der Zeit immer mehr negative Charakterzüge offenbaren. Denn der Narzisst zerstört das Selbstbewusstsein des anderen durch seine ständige Abwertung und sein manipulatives Verhalten und macht den anderen damit auch von sich abhängig.

Eine diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung betrifft laut Angaben der Oberberg Kliniken nur wenige Prozent der Menschheit. Von den Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln, sind etwa drei Viertel Männer.

Wie erkennt man eine narzisstische Person?

Der Begriff "Narzisst" wird heutzutage relativ häufig für selbstverliebte Menschen verwendet, aber nicht jeder, der selbstbewusst ist oder sich mal egoistisch verhält, ist auch wirklich narzisstisch.

Man sollte deshalb zwischen dem gesunden Maß an Selbstliebe und einem krankhaften Narzissmus unterscheiden. Denn gewisse narzisstische Züge hat jeder in sich, sie helfen uns dabei, unsere eigenen Wünsche zu verfolgen und selbstbewusst aufzutreten.

Narzissmus gibt es also in unterschiedlichen Ausprägungen. Krankhaft ist ein narzisstischer Persönlichkeitsstil meist dann, wenn mangelndes Selbstwertgefühl mit einer Empfindlichkeit gegenüber Kritik und fehlender Empathie für andere Menschen zusammenkommen. Liegt eine Persönlichkeitsstörung vor, treten je nach Subtyp des krankhaften Narzissmus unterschiedliche Symptome auf. Die Hauptunterschiede liegen vor allem darin, wie sich die Menschen selbst wahrnehmen und präsentieren. Einige halten sich selbst für übermächtig, sind gierig nach Aufmerksamkeit und reagieren wütend oder sogar gewalttätig, wenn man ihnen keine gebührende Anerkennung schenkt. Andere verhalten sich Menschen gegenüber gefühllos, zeigen sich nach außen selbstbewusst, sind innerlich aber verunsichert oder ängstlich. Gerade für Laien ist es deshalb nicht immer einfach zu erkennen, ob eine Person selbstverliebt und egoistisch ist oder ob man es tatsächlich mit einem Narzissten zu tun hat.

Was aber alle Menschen mit ausgeprägtem narzisstischen Persönlichkeitsstil gemeinsam haben, ist eine gestörte Selbstwahrnehmung. Je nachdem, wie stark diese Störung ausgeprägt ist, beeinflusst sie das Verhalten dieser Menschen.

Die häufigsten Symptome, an denen sich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festmachen lässt, sind laut Webseite der Oberberg Kliniken:

Aggressives Verhalten gegenüber anderen, wenn die eigene Großartigkeit nicht anerkannt wird.

Große Angst vor Enttäuschungen und ein Hang zu Paranoia.

Wenn die überhöhten Ansprüche an sich selbst oder die anderen nicht erfüllt werden, treten depressive Verstimmungen auf.

Extreme und sehr belastende Schamgefühle.