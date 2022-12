Nervige Anmachsprüche: So reagierst du richtig

Flirten ist eine Kunst für sich – die sich glücklicherweise erlernen lässt! Wir verraten dir absolute No-Gos und geben dir Tipps, wie du im Zweifelsfall auf richtig schlechte Anmachsprüche reagieren kannst!

Schlechte Anmachsprüche, wer kennt sie nicht? Wir begegnen ihnen in Bars, auf Dates und natürlich auch online. "Deine Eltern müssen Diebe sein …" Bitte sprich gar nicht erst weiter, denn es gibt wirklich bessere Möglichkeiten, um mit der anderen Person ins Gespräch zu kommen!

Kaum zu glauben, dass sich viele abgedroschene Sätze weiterhin hartnäckig im Dating-Leben halten. Du bist unsicher, mit welchen Anmachsprüchen für Frauen und Männer du punkten kannst und von welchen du besser die Finger lässt? Das sind die 12 schlechtesten Anmachsprüche für Flirt und Date:

Falls du dachtest, dass diese Anmachsprüche als Icebreaker bei Lovoo und Co. Wunder wirken, liegst du leider falsch und daher solltest du dein Vorgehen nochmal ganz eindeutig überdenken. In der Regel gibt es für so eine Anmache nämlich auch nur einen einzigen Versuch. Und wer möchte diesen nicht sinnvoll nutzen?

Anmachsprüche funktionieren online anders, als in einer Face-to-Face-Situation. Im schlimmsten Fall führt so eine abgeschickte schlechte Anmache im Chat direkt zum Ghosting. Aus diesem Grund solltest du beim Texten über Tinder, Lovoo, WhatsApp und andere Online-Plattformen auf folgende Anmachsprüche verzichten:

Übrigens, vor allem online verwenden viele gerne englische Anmachsprüche, sogenannte Pick-Up-Lines. Vor diesen solltest du dich ebenfalls in Acht nehmen:

Die 6 schlechtesten Anmachsprüche auf Englisch:

How about a conversation? Kissing is the language of love.

If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.

Want to go outside with me and get some air? You took my breath away!

Here I am. What were your other two wishes?

On a scale of 1 to 10: You are a 9 and I am the 1 you need.