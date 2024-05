Neue Fantasy-Bücher: Das sind unsere Empfehlungen für den Frühling

Warum ist dieses Genre seit Jahren so unfassbar beliebt? Wer Fantasy liest, weiß warum: Nichts lässt uns dem Alltag so wunderbar entfliehen wie ein guter Roman. Das Frühjahr 2024 bringt eine großartige Auswahl an neuen Büchern. Hier kommen unsere Lieblinge zum Schmökern.

"Das Blut der Herzlosen – Die Legende vom Tränenvogel 1" von Young-Do Lee

Der koreanische Fantasy-Autor Young-Do Lee lässt gerne Elemente seiner Kultur und der Mythologie seiner Heimat in seine Erzählungen einfließen. "Das Blut der Herzlosen" ist der fulminante Auftakt einer vier Bücher beinhaltenden Reihe.

Fun Fact: Young-Do Lee schrieb die Bücher bereits 2003, doch erst jetzt wurden sie ins Deutsche übersetzt.

"Das Blut der Herzlosen" von Young-Do Lee © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - Ekaterina

Darum geht es: In einem einsamen Gasthaus am Rand der Punten-Wüste treffen drei Gestalten aufeinander. Lekon Tinahan, ein mächtiger Krieger mit dem Kopf eines Hahns. Der Dokebi Bihyung, das Feuerwesen, das immerzu scherzt. Kaygon Draka, ein Mensch, der das legendäre Schwert eines Königs mit sich führt und ein düsteres Geheimnis hat. Zusammen brechen sie ins Reich der Nagas auf, die schuppigen Gedankenleser leben tief im Dschungel. Dort schneiden sie sich die Herzen heraus, um unsterblich zu sein. Und diese Wesen sollen die Retter der Welt sein?

Erscheint am: 11. April 2024

Tipp: Die ganze Tränenvogel-Reihe, bestehend aus vier Büchern, wird im Laufe des Jahres veröffentlicht. Das ist die richtige Reihenfolge:

Das Blut der Herzlosen Der träumende Krieger - erscheint am 10. Juli 2024 Der Feuergeist – erscheint am 16. Oktober 2024 Die Suche nach dem König - erscheint am 11. Dezember 2024

"Das Reich der Spindeln - Realm Breaker 3" von Victoria Aveyard

Der letzte Teil der High Fantasy-Reihe, die schon ganz BookTok hat Kopf stehen lassen. Manche gehen sogar so weit, die Realm Breaker-Saga mit dem Fantasy Klassiker "Der Herr der Ringe" zu vergleichen!

"Das Reich der Spindeln" von Victoria Aveyard © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - ysuel

Darum geht es: Der machthungrige Tyrann Taristan hat seine legendäre Spindelklinge verloren. Die liegt nun in den Händen von Corayne, seiner Nichte. Kann sie endlich die dunklen Kräfte, die Taristan und seine geliebte Königin entfesselt haben, zurück in die Spindelwelt drängen? Es sind nur noch zwei Portale offen - doch hinter einem davon erwartet Corayne ein hasserfüllter Gott.

Erscheint am: 22. Mai 2024

Tipp: Unbedingt vorher die ersten zwei Bände lesen! Die Reihenfolge ist diese:

Das Reich der Asche

2. Das Reich der Klingen

3. Das Reich der Spindeln

"Curse of Shadows and Thorns - Geliebt von meinem Feind" von LJ Andrews

"Curse of Shadows and Thorns" ist der erste Teil der Fae-Fanatsy-Trilogie von LJ Andrews - das übrigens etwas spicy wird. Was ein Fae ist? Ursprünglich ist ein Überbegriff von mystischen Wesen gemeint: Satyrn, Elfen und Gnomen. Neuerdings wird der Begriff auch für Elfen oder Feen gewählt, die aber auch eine dunkle Seite haben können.

"Curse of Shadows and Thorns" von LJ Andrews © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - eireenz

Darum geht es: Elises Vorfahren stahlen einst die Krone des Fae-Königs. Nun ist es an Elise, ihre Familie auf dem Thron zu halten - am besten durch eine gute Heirat. Doch statt auf einem Ball nach einem Ehemann zu suchen, hält sich Elise lieber in den Spielhallen auf. Darum wird Elises Heirat in die Hände des mysteriösen Mitgiftunterhändlers Legion Grey gelegt - der sie in gleichem Maße zornig macht, wie er sie anzieht. Was Elise nicht weiß: Legion verbirgt ein Geheimnis, das sie und das gesamte Königreich in die Knie zwingen kann…

Erscheint am: 17. April 2024

Tipp: Auch die weiteren Bände der Trilogie werden noch im Sommer 2024 veröffentlicht. Die richtige Reihenfolge der "Geliebt von meinem Feind"-Bücher:

Curse of Shadows and Thorns

2. Court of Ice and Ash - erscheint am 19. Juni 2024

3. Crown of Blood and Ruin - erscheint am 21. August 2024

"Neon Knights - Das zerschlagene Schwert" von Laure Eve

Die einen behaupten steif und fest, ihn gab es wirklich, die anderen halten ihn für eine legendäre Sagengestalt: König Artus, Ritter der Tafelrunde und Herrscher von Camelot. Laure Eve hat sich der uralten Geschichte angenommen und sie zu einem hochmodernen Fantasy-Roman umgeschrieben.

"Neon Knights" von Laure Eve © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - growth.ai

Darum geht es: Die Neon Knights, das sind nicht etwa Ritter, die an der Tafelrunde Platz nehmen, sondern Promis, die im Fernsehen um Ruhm, Reichtum und Gerechtigkeit kämpfen. Darunter Red, deren größter Traum es ist, Teil der Promi-Ritter zu werden, damit sie endlich Rache an dem Mann nehmen kann, der vor Jahren ihr Leben ruiniert hat.

Erscheint am: 22. Mai 2024

Tipp: Das Buch ist der erste Teil einer Dilogie, also einer Buchreihe aus zwei Bänden, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Am 18. September erscheint der zweite Teil unter dem Titel "Neon Knights - Die zerbrochene Krone".

"Flammenlied - Die Vier Könige 1" von Bernhard Trecksel

Der Auftakt einer Fantasy-Serie, die sich anfühlt wie ein Dungeons & Dragons-Spektakel. Kein Wunder also, dass der Autor selbst Fan der Tischrollenspiele ist.

"Flammenlied" von Bernhard Trecksel © copyright Piper Verlag GmbH 2022; stock.adobe.com - Araya

Darum geht es: Der Zwerg Gjalar, die Elfe Tanaqui, Paladin Bowden und Kato, ein Feuermagier, stehen auf unterschiedlichen Seiten in den vielen und langen Konflikten ihrer Völker. Doch ein gemeinsames Interesse führt die Vier in das Dorf Dunkelfall, das von unnatürlichen Waldbränden heimgesucht wird. Die Truppe entdeckt ein dunkles Rätsel, das sie tief in unterirdischen Schmieden der Zwerge führt. Das Team wider Willen muss schnell herausfinden, was genau hinter den mysteriösen Ereignissen steckt, bevor ihr Kontinent dem Untergang geweiht ist.

Erscheint am: 28. März 2024

"Sexy Rich Vampires - Nächtliche Sünde" von Geneva Lee

Geneva Lee kennt man durch ihre Royals- und Rivals-Reihen, aber auch in den Büchern der Sexy Rich Vampires geht es heiß her. Ein bisschen, als würde man eine Telenovela lesen: Drama, Liebe, Verrat - und eben Vampire.

"Sexy Rich Vampires" von Geneva Lee © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - Gethuk_Studio

Darum geht es: Julian und Thea kehren zur Sonnenwende wieder zur Vampir-Elite zurück. Beide müssen sich mit neuen Gefahren und zwielichtigen Verbündeten herumschlagen, denn ein Krieg kommt auf sie zu. Liegt in der Vergangenheit etwa der Schlüssel? Dafür muss sich Julian mit dem Monster auseinandersetzen, das er einst war. Schafft es ihre Liebe über diese und weitere Hürden?

Erscheint am: 20. März 2024

Tipp: "Nächtliche Sünde" ist der dritte Teil der Sexy Rich Vampires, daher sollte man auf jeden Fall die ersten beiden Bänder zuerst lesen.

Blutige Versuchung

2: Unsterbliche Sehnsucht

3: Nächtliche Sünde

"Miss Moons höchst geheimer Club für ungewöhnliche Hexen" von Sangu Mandanna

Unter "Cozy Fanatsy" verseht man Fantasy-Bücher, die einen einhüllen wie eine warme Decke und einem beim Lesen einfach mit einem "Hach, wie schön"-Gefühl den Alltagsstress nehmen. "Miss Moons höchst geheimer Club für ungewöhnliche Hexen" fällt genau in diese Kategorie.

"Miss Moons höchst geheimer Club für ungewöhnliche Hexen" von Sangu Mandanna © Penguin Random House Verlagsgruppe; stock.adobe.com - Irina.Pl

Darum geht es: Mika Moon, dreißig, Single, Hexe. Das erkennt man zwar nicht direkt auf ihrem YouTube-Kanal über Hexerei, aber es stimmt. Sie kann wirklich zaubern. Darum weiß sie auch, dass schreckliche Dinge geschehen, wenn zwei Hexen mehr Zeit als nötig miteinander verbringen. Trotzdem unterrichtet sie gleich drei minderjährige Hexen, die versteckt im Nowhere House leben. Dort findet sie nicht nur als Lehrerin neue Herausforderungen, sondern auch neue Freund:innen, eine neue Liebe und eine Familie.

Erscheint am: 17. April 2024