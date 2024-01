Numerologie für das Jahr 2024: Das bedeutet die Zahl 8 für deine Träume und die Liebe 

Laut der Numerologie ist 2024 ein Glücksjahr, denn die Nummer 8 ist die aktuelle Jahreszahl. Die Nummer 8 ergibt sich dabei wie folgt: 2+0+2+4 = 8. Wir verraten mehr über die Bedeutung der Glücksziffer und wie du sie nutzt, um in diesem Jahr deine Träume zu erfüllen und dein Glück in der Liebe zu finden.

Was uns 2024 laut Numerologie erwartet? Die Jahreszahl 8 weckt unseren Ehrgeiz. Das Sonnenjahr steht ganz im Zeichen der Willensstärke, Zielstrebigkeit wird jetzt belohnt. Die Jahreszahl ist für alle wegweisend, sie gibt spezielle Energien und Tendenzen vor, die aber von uns unterschiedlich genutzt werden.

Unser Jahreshoroskop 2024 gibt den einzelnen Sternzeichen Tipps, wie Vorsätze tatsächlich Wirklichkeit werden und wie du happy ins neue Jahr startest.

Auf vier Sternzeichen wartet 2024 ein Traumjahr - auf eines leider nicht!

Das sagt die Numerologie über das Jahr 2024

Das Jahr 2023 drehte sich um Kraft und Leidenschaft, doch 2024 wird anderes von uns abverlangt: Disziplin und Ehrgeiz stehen im Fokus des Sonnenjahres, weshalb dein Hauptaugenmerk deinen ganz persönlichen Träumen gelten sollte. 2024 prophezeit die Erfüllung deiner Wünsche und verspricht ein Glücksjahr auf allen Ebenen zu werden, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten.

Es ist unbestritten, dass Karma in diesem Jahr eine große Rolle spielen wird. Zweifellos ist die Jahreszahl 8 mit dem Karma-Begriff verbunden. Sie bestimmt, welche Folgen unser Handeln kurz-, mittel- und langfristig haben wird. Besonders dein Liebesleben wird von dieser Energie beeinflusst.

Glückszahl 8: 2024 und die Liebe

Für die Liebe bedeutet das: ganz oder gar nicht. 2024 lädt dich ein, voller Leidenschaft deine Beziehung zu leben. Empfange die Liebe mit offenen Armen und verschließe dich deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber nicht. Sag deinen Ängsten den Kampf an und befreie dich von der Last negativer Energien. An Bindungsangst oder Verlustangst kann man konkret arbeiten. In der Liebe und im Zwischenmenschlichen spielt Karma 2024 eine große Rolle. Achte darauf, wie du andere behandelst - das gilt auch für Dates, die sich nicht als die große Liebe herausstellen. Wer fair spielt, wird in diesem Jahr mit den ganz großen Gefühlen belohnt.

Jahreszahl 8: Das sind deine Erfolgsaussichten

2024 verspricht dank seiner Jahreszahl 8 fast grenzenlosen Erfolg - vor allem auf der beruflichen Ebene. Welche Sternzeichen besonders erfolgreich im Job sind, verraten wir in unserem Horoskop. Du wirst dich vor attraktiven Karrierechancen kaum retten können, doch damit du dein Potenzial voll ausschöpfen kannst, solltest du geduldig und ausdauernd vorgehen. Schluss mit Prokrastination, jetzt ist die Gelegenheit, im Beruf richtig durchzustarten! Bist du in deinem Job unglücklich? Jetzt könnte die Zeit für einen Wechsel sein!

Im Rausch der positiven Energie, die du ausstrahlst und die dich umgibt, vergiss nicht, hin und wieder abzuschalten. Trotz deiner beruflichen Ambitionen ist es wichtig, intensive Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Erfolg ist immer schöner, wenn man ihn mit jemanden teilen kann.