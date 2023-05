Numerologie: So kannst du deine Lebenszahl berechnen

Das Wichtigste in Kürze Die Lebenszahl wird auch Schicksalszahl genannt und hat ihren Ursprung in der Numerologie.

Sie gibt Aufschluss über Charakter und persönliche Eigenschaften.

Die Lebenszahl wird aus der Quersumme deines Geburtstages gebildet.

Anzeige

Die Lebenszahl, auch Schicksalszahl genannt, entstammt der Numerologie und setzt sich aus deinem Geburtstag zusammen. Wie du sie berechnest und was sie über deinen Charakter verrät, erfährst du hier!

Numerologie: Das ist die Lebenszahl

Sternzeichen, Mondzeichen, Aszendent - in der Astrologie gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, mehr über uns selbst zu erfahren und spannende Einblicke in unser spirituelles Ich zu erhalten. Aber nicht nur Horoskope und Co. lassen uns uns selber, aber auch andere besser verstehen. Auch Zahlen geben Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Schon in der Antike waren sich die Menschen einig, dass Zahlen der Grundbaustein des Universums sind - und in ihnen mehr steckt, als eine rein formale, mathematische Funktion. Die Rede ist hier von der Numerologie, in der Zahlen über eine symbolische Bedeutung verfügen.

Ob in der Kunst, dem Brauchtum, der Mystik oder der Religion - Zahlen wird ein individueller Charakter zugeschrieben, mit unterschiedlichen, vielseitigen und magischen Energien. Sie werden mit Glück oder Unglück, göttlicher Macht oder Heiligtum assoziiert. Eine für uns ganz besonders spannende Zahl aus der Numerologie ist die Lebenszahl.

Jeder Mensch besitzt seine ganz eigene, individuelle Lebenszahl, die durch seinen Geburtstag bestimmt wird. Sie gibt Auskunft über Persönlichkeit, Stärken, Werte und in diesem Zusammenhang auch, was es für das eigene Glück braucht. Dabei geht es gar nicht darum, dir eine Vorhersage über bestimmte Geschehnisse in der Zukunft zu geben. Die Lebenszahl dient als Informationsquelle zu deiner Persönlichkeit. Sie kann eine Orientierungshilfe sein, die es dir möglich macht, die beste Version deiner Selbst zu sein.

Wie du dein Mondzeichen berechnen kannst und was dir Engelszahlen sagen wollen, die dir immer wieder in deinem Alltag begegnen, entschlüsseln wir für dich. Außerdem: Das große Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu dir?

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Diese Sternzeichen verlieben sich nur schwer

Lebenszahl berechnen: So geht's

Eine gute Nachricht für alle, die beim Thema Mathematik und Rechnen nervös werden: Keine Angst! Um deine Lebenszahl zu berechnen, brauchst du keine großartigen Kenntnisse, es geht wirklich ganz einfach. Du bildest lediglich die Quersumme aus deinem Geburtstag, bis du auf ein einstelliges Ergebnis kommst. Die Lebenszahlen gehen von 1 bis 9 und so geht's:

Notiere deinen Geburtstag (den Monat in Zahlen), beispielsweise auf einem Blatt. Dann rechnest du alle Zahlen zusammen. Ein Bespiel: Der Geburtstag ist der 02.02.1992. Nun rechnest du 2+2+1+9+9+2 = 25, als nächstes 2+5 = 7 Bei diesem Beispiel ist die Lebenszahl dann die 7.

Jetzt musst du nur noch nachschauen, was genau deine Lebenszahl zu bedeuten hat.

Anzeige

Das hat deine Lebenszahl zu bedeuten

1

Stärken: unabhängig, selbstständig, ehrgeizig

Schwächen: stolz, egoistisch, stur

Menschen mit der Lebenszahl 1 verfügen über eine starke Persönlichkeit und fokussieren ihre Aufmerksamkeit darauf, ihre Vorhaben und Absichten umzusetzen. Zudem sind sie die geborenen Anführer:innen, die andere motivieren und leiten können. Kreativität und Innovation sind ihre Steckenpferde, da sie einen schöpferischen Geist besitzen und ihr Leben gerne intensiv und in einer hohen Geschwindigkeit führen. In einer Partnerschaft gelten sie als treu und zuverlässig, verfallen jedoch auch gerne in ein dominantes Verhalten. Das kann auf andere mitunter abschreckend wirken und falsch verstanden werden.

Anzeige

Anzeige

2

Stärken: harmonisch, einfühlsam, mediationsfähig

Schwächen: launisch, aufopferungsvoll, konfliktscheu

Personen mit der Lebenszahl 2 sind Friedensstifter, sie reagieren intuitiv und diplomatisch, um Auseinandersetzungen zu unterbinden. Mit ihrem einfühlsamen Wesen haben 2er immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Allerdings sollten sie ihre Beziehungen regelmäßig hinterfragen und nicht vergessen, auch auf sich selbst Acht zu geben. Nicht selten passiert es, dass sie ihr eigenes Wohlergehen aus den Augen verlieren und dann eine gewisse Unzufriedenheit entsteht. Sicherheit und die Gesellschaft von Partner:in, Freund:innen oder Familie ist ihnen am wichtigsten, sie erfreuen sich dank ihrer einfühlsamen Art großer Beliebtheit.

Lies auch: Diese Sternzeichen sind beliebt - gehörst du dazu? Welche Sternzeichen untreu werden und welche Sternzeichen in der Freundschaft besonders gut miteinander harmonieren, erklären wir dir hier.

3

Stärken: vielseitig, gelassen, erfinderisch

Schwächen: realitätsfremd, eitel, ungeduldig

Menschen mit der Lebenszahl 3 strahlen Lebensfreunde aus, sind humorvoll und besitzen ein starkes Charisma, weshalb es ihnen leicht fällt, sich ein gefestigtes soziales Netzwerk aufzubauen. Sie lieben den Austausch mit anderen und stehen nicht selten gerne im Mittelpunkt. Dafür sind sie wie gemacht, allerdings sollte darauf geachtet werden, auch anderen genügend Raum zu lassen. Was die Interessen angeht, kennen 3er kaum Grenzen. Von Langeweile ist bei ihnen keine Spur, allerdings braucht es auch einen langen Atem und viel Gelassenheit, um all ihre Ideen umzusetzen.

4

Stärken: organisiert, verlässlich, strebsam

Schwächen: stur, zweifelnd, unentschlossen

Diese Lebenszahl ist darauf ausgerichtet, sich anstehenden Aufgabe zu stellen und das in jeglicher Hinsicht. 4er Menschen gehen dabei systematisch sowie unbeirrbar vor, was schon mal zur einen oder anderen Konfrontation mit ihren Mitmenschen führen kann. Dafür sind sie umso ausgeglichener und geben tolle Freund:innen und Partner:innen ab, die in Beziehungen großen Halt schenken. Eine optimistische Herangehensweise ist ihnen wichtig, sowohl bei privaten, als auch beruflichen Angelegenheiten.

5

Stärken: impulsiv, flexibel, leidenschaftlich

Schwächen: unverbindlich, unverlässlich, hemmungslos

Das wohl größte Merkmal von Menschen mit der Lebenszahl 5 ist ihr enormer Drang nach Freiheit und die stetige Suche nach Abenteuern. Mit ihnen kann man viel Spaß haben, auch wenn man nie sicher sein kann, wann es sie weiterzieht. Es fällt ihnen schwer, sich auf mittel- und langfristige Verbindlichkeiten einzulassen. 5er besitzen Intellekt, Witz und neigen zu unkonventionellen Ansichten, was eine charmante und faszinierende Persönlichkeit ergibt. Wichtig ist, dass die eigene Disziplin nicht ganz aus den Augen gelassen wird!

6

Stärken: hilfsbereit, intuitiv, apassungswillig

Schwächen: ängstlich, selbstzufrieden, perfektionistisch

Die 6 steht für Vollkommenheit und Perfektionismus, so haben diese Personen hohe Ansprüche - an sich selbst, und auch an andere. In ihrem Lebensmittelpunkt stehen Familie und Freund:innen, denen sie sich mit viel Hingabe und Zuwendung widmen. Zudem sind 6er hervorragende Lebensberater:innen, haben immer ein offenes Ohr und eine Handvoll guter Ratschläge parat. Nicht zuletzt dank ihrer wirklich guten Intuition. Sie werden von charismatischen Persönlichkeiten angezogen, strahlen selbst aber auch viel positive Energie und Kraft aus.

7

Stärken: reflektiert, philosophisch, feinfühlig

Schwächen: zweifelnd, überempfindlich, resignierend

Menschen mit der Lebenszahl 7 verlassen sich zuerst auf ihre Intuition und besitzen eine spirituelle Ader. Dadurch lassen sich mit ihnen hervorragend tiefgründige Gespräche über die kleinen und großen Dinge des Lebens führen. Träumereien eingeschlossen. Außerdem haben sie eine ausgeprägte Sensibilität und verlangen von ihren Mitmenschen dieselbe Aufmerksamkeit, die sie ihnen zu Teil werden lassen. Beziehungen (er-)leben sie sehr intensiv, in die ein, aber auch in die andere Richtung, weshalb es zu kleineren Dramen, aber auch den ganz großen Gefühlen kommen kann.

8

Stärken: willensstark, großzügig, kreativ

Schwächen: hochmütig, intolerant, unberechenbar

Die Lebenszahl 8 ist von extremen Gegensätzen geprägt: Enttäuschung und Hoffnung, Zerstörung und Erneuerung. Es geht von einem Extrem ins nächste. Ganz schön turbulent! 8er besitzen eine sehr gute Menschenkenntnis und beweisen sich als kommunikative, empathische und mitreißende Lebensbegleiter:innen. Im Beruf lassen sie sich von nichts und niemandem beirren und legen großen Wert auf finanzielle Stabilität.

9

Stärken: intuitiv, bodenständig, selbstlos

Schwächen: eitel, realitätsfern, kritikunfähig

9er sprechen lieber über die Probleme anderer als über die eigenen, was verschlossen wirken kann. Es ist schwierig, sie richtig einzuschätzen. Für ihre Liebsten würden sie allerdings alles tun. Der neunte Lebenspfad steht für Humanität und Charisma und vereint die Eigenschaften der anderen Lebenszahlen in sich. Ihre spirituellen Schwingungen bringen 9er dazu, an sich selbst zu glauben und Ziele im Leben mit Ehrgeiz, aber auch der nötigen Rücksicht auf andere zu verfolgen.

Du möchtest mehr über die erogenen Zonen der Sternzeichen erfahren? Welches Sternzeichen hohe Ansprüche hat, wird dich vielleicht überraschen! Findest du 2023 endlich die große Liebe? Romantische Dates erlebst du auf alle Fälle mit diesen Tierkreiszeichen! Außerdem: Wie Venus, Merkur und Mars dein Liebesleben beeinflussen können.

Die Bedeutung der Meisterzahl

Die Meisterzahlen sind die Ausnahme bei der Berechnung der Quersumme. Kommst du nämlich beim Addieren von deinem Geburtstag auf die 11, 22 oder 33, kannst du sie so stehen lassen. In der Numerologie bilden die 1, 2 und 3 das Dreieck der Erleuchtung, und so wird ihnen eine besondere Macht zugesprochen. Zusammen stehen diese tiefgreifenden Energien für die drei Phasen der Schöpfung: Vision, Aufbau, Weitergabe. Und das haben sie zu bedeuten:

11

Die 11 symbolisiert die Macht, sowohl nach innen als auch nach außen. Die Träger:innen dieser Meisterzahl besitzen großes Potenzial: Große Veränderungen im eigenen Umfeld und in der Welt im Allgemeinen zu bewirken fällt ihnen leichter als anderen. Zudem zählt große Empathie zu ihren Stärken.

22

Menschen mit der Lebenszahl 22 sind pragmatisch veranlagt und zudem Idealist:innen. Sie haben große Ideen und weitreichende Pläne, wofür sie ebenfalls die nötige Führungsstärke und das Selbstvertrauen besitzen. Ihre Ziele verfolgen sie mit einer enormen Willensstärke.

33

Die Meisterzahl 33 steht für Kreativität und Aufgeschlossenheit. Menschen mit dieser Zahl können gut und schnell eine Verbindung zu anderen aufbauen und zudem Wissen und Wahrheit vermitteln. Ihnen ist es besonders wichtig, mit ihrer Welt im Gleichgewicht zu bleiben.

Lebenszahl und Seelenzahl: Der Unterschied

Die Lebenszahl ist keinesfalls mit der Seelenzahl zu verwechseln, die der tantrischen Numerologie entstammt. Die Seelenzahl geht davon aus, dass sich jede Seele eine Art Grundthema wählt, das sie von Geburt bis zum Tod begleitet. Die Seelenzahl gibt eine mehr oder weniger konkrete Antwort auf die Frage: Welche inneren Herausforderungen, geistig wie emotional, habe ich ganz persönlich in diesem Leben zu bewältigen? Die Berechnung erfolgt ähnlich wie bei der Lebenszahl, abgesehen davon, dass hier ausschließlich die Quersumme aus deinem Geburtstag gebildet wird und der Monat sowie das Jahr keine Rolle spielen.