Draußen wird es immer eisiger und der Duft von Zimt, Punsch und Orangenschalen liegt in der Luft. Jupiter rückt in den nächsten Wochen immer näher an Saturn heran und das sorgt für den ein oder anderen Wirbel in deiner Partnerschaft. Die Horoskope verraten mehr. Ob es diesen Winter den Temperaturen entsprechend auch in deiner Beziehung eisig zugeht oder ob das Feuer zwischen euch geradezu lodert, erfährst du hier …

Im Winter verbringen wir die Abende gerne eingekuschelt mit unserem/r Liebsten unter einer Wolldecke und wagen uns höchstens einmal auf einen Weihnachtsmarkt in die eisige Kälte hinaus. Dort schlürfen wir umgeben von Weihnachtsgebäck, Musik und Gelächter genüsslich unseren Punsch und genießen die Zeit mit unseren Partner:innen. Die Sternkonstellationen diesen Winter prophezeien einen Wandel in Beziehungen - es wird sich einiges ändern! Du willst wissen, wie die Sterne diesen Winter für dich in Sachen Beziehung stehen? Wir verraten es dir ...

Waage: Kommunikation ist der Schlüssel

Diesen Winter ist Kommunikation mit deinem/r Partner:in der Schlüssel zu einer liebevollen und gesunden Beziehung. Entgegen ihrer eigentlichen Natur sind Waagen im Dezember etwas mürrisch und die Weihnachtsstimmung ist bei dir vielleicht zu Beginn des Monats noch nicht ganz angekommen. Lass den Dampf bitte nicht an deinem/r Partner:in ab! Plane einige Tage Zweisamkeit mit deiner/m Liebsten ein, fahrt übers Wochenende weg und lasst die Sorgen des Alltags mal für ein paar Tage hinter euch. Dann steht besinnlichen Tagen voller Liebe und Harmonie nichts mehr im Weg.

Löwe: Küsse unter dem Mistelzweig

Für Löwen stehen die Sterne diesen Winter im Zeichen der Liebe. Romantische Winterspaziergänge im Schnee, Küsse unter dem Mistelzweig und Stunden zu zweit stehen auf dem Programm. Deine Treue und Beständigkeit in der Beziehung bewährt sich diesen Winter und du spürst die Liebe deines/r Partner:in sehr. Besonders Ende Januar bist du total im Einklang mit dir selbst und deinem/r Partner:in.

Stier: Mit dem Kopf durch die Wand

Der Dezember wird erst einmal leidenschaftlich für dich, denn Venus steht im Zeichen des Skorpions. Es warten wilde und intensive Stunden mit deiner/m Liebsten auf dich und du genießt die aufgeheizte Stimmung sehr. Wenn diese Phase vorbei ist, schwingt die Stimmung womöglich in das Gegenteil um. Der Stier ist bekannt dafür, das ein oder andere Mal seinen kleinen Sturschädel durchsetzen zu wollen. Mit dieser Art kann es sein, dass du zu Beginn des Jahres 2023 bei deiner/m Liebsten aneckst und es zwischen euch zu Streitereien kommt. Versuche dich etwas zurückzunehmen und auch die Perspektive deines/r Partner:in einzunehmen.

Fische: Gönnt euch eine Auszeit

Stress in der Arbeit hat dich in der letzten Zeit vielleicht einige Nerven gekostet und der Haussegen hing womöglich etwas schief. Das ändert sich diesen Winter und du und dein/e Partner:in findet wieder zueinander. Ab dem 8. Dezember trägt Venus wieder Liebe und Glück in dein Leben und deine Beziehung läuft so gut wie noch nie. Nehmt euch Zeit zu zweit, geht auf einen Winterspaziergang oder nehmt euch eine Auszeit bei einem Wellnesswochenende. Hänge dich in deine Beziehung rein, lieber Fische. Es wird sich für dich auszahlen.

Jungfrau: Es wartet eine Überraschung auf dich

Sei gespannt, denn der Dezember wird aufregend! Es ist gut möglich, dass dein Schatz dich diesen Monat mit seinen Worten und Taten im Positiven überrascht. Die nächsten Monate stehen für die Jungfrau im Zeichen der Liebe und die Endorphine in deinem Körper spielen total verrückt. Zeit, sich mal einige kuschelige Tage zu zweit zu gönnen und den Rest der Welt auszublenden.

Zwillinge: Sei rücksichtsvoll

Versuche in deiner Beziehung Rücksicht auf deine/n Partner:in zu nehmen und dich ihrer/seiner Wünsche anzunehmen. Gerade die Weihnachtszeit sollte im Zeichen der Besinnung stehen und du hast genügend Zeit in dich zu gehen und alte Muster neu zu überdenken. Nehmt euch doch auch mal ein paar Stunden Zeit, um über eure Beziehung zu reden und Unausgesprochenes mal ganz offen und ehrlich zu bereden. Du wirst sehen, wenn ihr euch einmal ausgesprochen habt, wird der Januar harmonisch und ihr werdet euch fühlen, wie frisch verliebte Teenager. Zwillinge sollten im Winter unbedingt Zeit in die Beziehung investieren - sonst könnte es im Frühjahr krachen.

Skorpion: Ihr seid Seelenverwandte

Mit Venus im Gepäck hast du bis Mitte Dezember in der Liebe die besten Chancen. Venus führt dich mit Menschen zusammen, die dich inspirieren und bei denen du dich total sicher fühlst. Dein/e Partner:in nimmt dir die Last der letzten Monate von den Schultern und hilft dir dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Auch die Leidenschaft kommt in diesem Monat nicht zu kurz und der Januar startet für den Skorpion astrologisch unter guten Voraussetzungen. Dich und dein/e Partner:in verbindet eine tiefe Seelenverwandtschaft, die besonders im Januar ganz deutlich spürbar ist.

Schütze: Dein Glücksmonat steht bevor

Die Weihnachtsstimmung schwappt im Dezember 2022 total auf dich über! Du und dein/e Freund:in, ihr schlendert gemeinsam Hand in Hand über Weihnachtsmärkte, geht Schlittschuhfahren und macht vielleicht sogar einen Kurztrip in das neue Jahr. Das wird deiner Beziehung guttun und eure Bindung noch weiter stärken. Du strahlst in nächster Zeit pure Freude aus und steckst damit deine Mitmenschen an. Dein/e Freund:in kann sehr froh sein, so einen liebevollen Menschen als Partner:in gefunden zu haben. Du machst gerade alles richtig, lieber Schütze.

Wassermann: Es wird eisig in der Beziehung

Leider heizt Venus bei dir im Dezember nicht so wirklich ein und es kann eisig in deiner Beziehung werden. Vielleicht ist es die räumliche Distanz zwischen euch, oder der Weihnachtstrubel ist schuld - gut möglich, dass ihr euch im Dezember erst einmal aus den Augen verliert. Nutze die Zeit, um über alte Glaubenssätze nachzudenken und an dir zu arbeiten. Keine Sorge, das neue Jahr beginnt für den Wassermann im Zeichen der Liebe und das Eis zwischen euch taut schnell wieder auf. Plant gemeinsame Dates und setzt euch den Vorsatz, euch mehr Zeit füreinander zu nehmen.

Widder: Einfach märchenhaft

Dieser Winter fühlt sich für dich vermutlich an wie aus dem Märchenbuch. Du und dein/e Partner:in, ihr backt vielleicht gemeinsam Plätzchen, geht Schlittenfahren mit Freunden und genießt den ein oder anderen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. In eurer Beziehung verläuft im Dezember alles harmonisch, lediglich gegen Ende des Monats kann es zu einer kleinen Streitigkeit kommen. Wenn ihr das Missverständnis aus der Welt geschafft habt, beginnt der Januar für den Widder wieder auf Wolke 7.

Steinbock: Freue dich auf romantische Stunden

Steinböcke sind diesen Dezember erfüllt von tiefen Gefühlen und fühlen sich bei ihrem/r Partner:in geborgen und wohl. Sie brauchen ganz viel Quality-Time zu zweit und Venus bringt ihre romantische Seite zum Vorschein, die ansonsten gut versteckt ist. Während draußen die Schneeflocken tanzen und die Temperaturen in die Minusbereiche gehen, sitzt du mit deiner/m Partner:in eingekuschelt mit einem Glas Rotwein auf der Couch. Besonders Ende Dezember fühlt es sich an, als wärt ihr füreinander bestimmt und du bist rundum zufrieden. Genieß es, lieber Steinbock!

Krebs: Du solltest dir ein Schutzschild anlegen

Als Krebs solltest du versuchen, dir diesen Monat ein kleines mentales Schutzschild zu errichten. Denn du bist sehr sensibel und die Feierlichkeiten, an denen die ganze Familie zusammenkommt, rauben dir ziemlich viel Energie. Dein/e Partner:in unterstützt dich vermutlich, wo er/sie nur kann. Versuche deinen Frust über mögliche Familienstreitereien nicht an deinem/r Freund:in auszulassen! Der Dezember wird eure Bindung noch stärker machen und der Start ins neue Jahr steht in der Liebe unter guten Sternen.