Persönlichkeitstest: Finde durch das Bild raus, WER in der Liebe perfekt zu dir passt!

Das Wichtigste in Kürze Die Wahrnehmung von uns Menschen ist bekanntlich einzigartig und vielfältig zugleich.

Das menschliche Gehirn kann Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, wodurch optische Täuschungen Rückschlüsse auf uns und unsere Wahrnehmung zulassen.

Blicke auf die obige Grafik und frage dich ehrlich: Was siehst du zuerst? Die Antwort verrät dir, wer in der Liebe zu dir passt und worauf du in einer Beziehung besonders Wert legst.

Möchtest du herausfinden, wer zu dir passt und welche Eigenschaften deine große Liebe mitbringen sollte? Die Zeichnung mit der optischen Täuschung verrät dir, mit welchem Typ Mensch du am besten harmonierst und was dir in einer Liebesbeziehung besonders am Herzen liegt. Na, was kannst du erkennen?

Unsere Wahrnehmung unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und scheint eine verarbeitete Version der Realität zu sein. Deshalb betrachtest du auch meist eine bestimmte Sache aus einer anderen Perspektive als dein Gegenüber. Optische Täuschungen geben dabei oftmals spannende Rückschlüsse auf unsere menschliche Intelligenz und individuelle Perspektive.

Im Clip: Diese Beziehungstypen gibt es - welcher bist du?

Was kannst du erkennen? DAS verrät dir das Bild

Nimm dir einen kurzen Moment Zeit und blicke in Ruhe auf die obige Grafik: Was kannst du sehen? Vermutlich sticht dir zuerst ein Frosch ins Auge, der im Wasser sitzt – nicht wahr? Doch kannst du auch das Pferd entdecken? Nimm dir nochmals ein paar Sekunden, um die Abbildung genauer anzusehen … Na, kannst du nun den Pferdekopf erkennen?



Je nachdem, ob und wie schnell du das versteckte Pferd wahrnehmen kannst, ergeben sich bestimmte Rückschlüsse über dich und deine große Liebe. Natürlich hast du nicht unbedingt die gleiche Vorstellung von einer Partnerschaft wie jemand anders, doch eines haben wir wohl alle gemeinsam: Wir sehnen uns nach der einen, großen Liebe! Und dabei kommt es nicht darauf an, immer in Harmonie zu leben oder stets Zärtlichkeiten auszutauschen. Vielmehr solltest du mit deinem Schatz auch Konflikte, Streitereien und Herausforderungen meistern können - und vor allem wollen. Wenn ihr gemeinsam durch dick und dünn gehen könnt, habt ihr bereits ein wertvolles Fundament für eine starke Beziehung gelegt.

Disclaimer: Grundsätzlich gibt es viele unterschiedliche Persönlichkeitstypen und daher auch die verschiedensten Bedürfnisse innerhalb einer Beziehung. Die einen wünschen sich viel Nähe, während sich andere vielmehr nach Freiraum sehnen. Beide Grundbedürfnisse sind vollkommen in Ordnung und es gibt kein "richtig" oder "falsch" – wichtig ist nur, dass dein:e Partner:in einen ähnlichen Beziehungsstil pflegt, damit ihr langfristig gut harmonieren könnt.

1. Frosch

Hast du zuerst den Frosch wahrgenommen und konntest das Pferd auch nach einem zweiten Blick nur sehr schwer erkennen? Dann gehörst du wohl zu denjenigen unter uns, die sich in einer Liebesbeziehung vor allem nach Nähe sehnen und viel Wert auf gemeinsame Zeit legen. Dein Traummann oder deine Traumfrau sollte dir demnach vermutlich viel Aufmerksamkeit und Geborgenheit entgegenbringen, damit du dich geliebt und sicher fühlst. Besonders in schweren Zeiten wünschst du dir in deiner Beziehung einen sicheren Hafen, stimmt's? Dein:e perfekte Partner:in sollte sich demnach durch ein empathisches Gespür auszeichnen und Verständnis aufbringen können.



Durch dein großen Wunsch nach Harmonie und Stabilität strebst du in Konfliktsituationen wahrscheinlich einen guten Lösungsweg und Kompromiss an, um Spannungen in der Beziehung aus dem Weg zu gehen. Für ein friedvolles Miteinander sollte sich demnach auch deine bessere Hälfte pragmatisch und harmoniebedürftig zeigen. Er oder sie sollte ein offenes Ohr für dich haben und grundsätzlich zuverlässig sein. Nette Gesten, wie eine Massage, deine Lieblingsschokolade oder Blumen als Überraschung, lassen dein Herz vermutlich direkt höherschlagen.

Falls du bislang nur den Frosch gesehen hast: Gekippt erkennst du nun sicherlich auch das Pferd, oder nicht? © ProSieben / Anna S. Rodewald

2. Pferd

Erkennst du in der Grafik vielmehr das Pferd als den Frosch? Oder hast du das Pferd in nur wenigen Sekunden in der Grafik finden können? Dann zählst du wohl zu den Personen, die in ihrer Beziehung viel Freiraum genießen und durch eine offene Kommunikation Vertrauen an den Tag legen. Deine Abenteuerlust hält dich ständig auf Trab und am liebsten würdest du die ganze Welt entdecken wollen. Aus diesem Grund passt wohl eine sportliche, aktive und unternehmungslustige Person perfekt zu dir: Ihr könnt begeistert gemeinsame Aktivitäten planen und am Wochenende spaßige Kurztrips unternehmen. Gleichzeitig gönnt ihr euch den Raum, auch mal ohne den/die andere:n Zeit zu verbringen, ein Festival zu besuchen oder mit Freunden in den Urlaub zu fahren. Für dich hat demnach wohl die eigene Unabhängigkeit einen hohen Stellenwert, was dein:e Partner:in auch respektieren und sogar unterstützen sollte.



Auch tiefgründige Gespräche sind für dich wertvoll, da eure emotionale Intimität immer mal wieder neues Feuer entfachen kann. Entspannte Abende mit langem Augenkontakt, zarten Küssen und Streicheleinheiten gehören für dich also ebenso zu einer erfüllten Beziehung wie actionreiche Momente. Wie wäre es mit regelmäßigen Dates, bei denen ihr abwechselnd das Programm bestimmt und euch gegenseitig überrascht - seid kreativ und lasst das Feuer eurer Liebe nicht erlöschen!