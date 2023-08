Persönlichkeitstest: Was erkennst du zuerst? Es verrät, WIE beliebt du bei anderen wirklich bist!

Das Wichtigste in Kürze Die menschliche Wahrnehmung ist einzigartig und kann sehr vielfältig sein - sie kann unseren Charakter widerspiegeln und auch unsere (geheimen) Bedürfnisse ans Tageslicht bringen.

Schaue dir unsere Grafik einige Sekunden an: Was hast du zuerst gesehen? Das Gesicht einer Frau oder zwei Hexen?

Das Motiv, das du zuerst wahrgenommen hast, verrät so einiges über dich und auch darüber, wie du bei anderen Menschen ankommst.

Stellst du dir auch immer wieder folgende Fragen: Was denken eigentlich andere über mich? Mögen sie mich? Komme ich cool und aufgeschlossen rüber oder wirke ich auf andere unsympathisch? Ein Blick auf unsere Grafik kann dir diese Fragen beantworten.

Persönlichkeits-Test durch Bilder: So geht's

Wusstest du, dass sich die Wahrnehmung von Mensch zu Mensch deutlich unterscheiden kann? Das hängt viel mit unserer Vergangenheit, dem bislang erlebten guten und schlechten Momenten und ebenso mit unserem Unterbewusstsein zusammen (das sich mehr abspeichert, als viele glauben). Eine optische Täuschung und das, was wir als erstes darauf erkennen, kann uns demnach also einige Rückschlüsse auf die menschliche Intelligenz und die individuelle Perspektive geben.

Doch vergiss nicht: Jeder Mensch hat viele unterschiedliche Facetten. Ein Persönlichkeitstest kann dir Anhaltspunkte zu deinem Charakter geben und einige deiner Impulse einfangen. Doch die Tests können dir kein tiefgreifendes Bild zu deiner vielschichtigen Persönlichkeit und deiner Psyche verraten. Dafür müssten viel mehr Faktoren berücksichtigt werden.

Was siehst du auf diesem Bild zuerst?

Nimm dir einen Moment Zeit und schau dir das Bild oben an. Was springt dir zuerst ins Auge? Siehst du das Gesicht einer Frau mit schulterlangem Haar, die entspannt lächelt? Oder sind dir als erstes die beiden Hexen aufgefallen: Die Hexe links im Bild steht und hält ihren Hexenstab in der Hand. Die andere, rechts im Bild, kniet und hält ihre Hände schützend vor dem Gesicht, als ob sie einen Fluch abwehren möchte.

Die lächelnde Frau oder die beiden Hexen? Das Motiv, das du auf den ersten Blick wahrgenommen hast, kann dir einiges über dich verraten: Nämlich wie du im Umgang mit anderen Menschen tickst und wie du bei anderen ankommst: Finden dich andere und vor allem neue Menschen, die du erst kennenlernst, cool und selbstbewusst? Halten sie dich für lieb und ruhig? Oder sind sie gar genervt oder eingeschüchtert von dir? Wir verraten es dir!

Das lächelnde Gesicht

Du bist sehr harmoniebedürftig, ausgeglichen und hast eine innere Ruhe, die auch bei deinem Gegenüber schnell ankommt. Wenn es um Freundschaften geht, ist dein Motto: Weniger ist mehr! Du brauchst keine riesige Clique. Viel mehr schätzt du einen kleinen engen Freundeskreis und Menschen an deiner Seite, mit denen du dich wirklich verbunden fühlst und mit denen du alles erleben kannst: Party, Reisen, Hobbys nachgehen und Deep Talk. Ganz klar, deine Freunde lieben dich für deine Art, verstehen dich voll und ganz und unterstützen dich in all deinen Vorhaben. Und genauso behandelst auch du deine Liebsten - mit viel Verständnis, Wärme und Geborgenheit.

Aber wie kommst du bei Leuten an, die dich nicht so gut kennen? Auf den ersten Blick könntest du schüchtern und sogar desinteressiert wirken. Denn du drängst dich nicht gern in den Mittelpunkt und möchtest auch nicht jedem sofort deine Lebensgeschichte erzählen (und auch nicht die Lebensgeschichte von anderen hören müssen). Doch die meisten merken relativ schnell, dass deine Art nichts mit Dessinteresse zu tun hat. Du brauchst eben ein, zwei Treffen oder Begegnungen, um warm zu werden. Und ganz wichtig und richtig: Du willst auch nicht mit jedem unbedingt warm werden. Du selbst entscheidest, wem du mehr von dir zeigen willst. Wer das Glück hat, dich besser kennenzulernen, nimmt relativ schnell deine Warmherzigkeit, deine positive Energie und auch deine Selbstsicherheit wahr, die du gar nicht zur Schau stellen musst. Davon sind viele beeindruckt!

Zwei Hexen

Keine Sorge, wenn du die beiden Hexen siehst, bedeutet das nicht, dass du eine bist! ;) Vielmehr deutet deine Wahrnehmung darauf hin, dass du eine impulsive und energiegeladene Persönlichkeit hast. Du bist ein kleiner Wirbelwind, der mit Langeweile nicht so gut klarkommt und gerne Action hat. Vermutlich hast du einen großen und durchgemixten Freundeskreis, stimmt's? Deine Freunde schätzen vor allem deine Spontanität, Kreativität und auch deine Abenteuerlust. Und noch etwas macht dich als Freund:in aus: Auch in schwierigen Phasen bist du da und unterstützt deine Liebsten mit all deiner Power.

Wenn du neue Menschen kennenlernst - egal ob privat oder im Job - fällst du meistens schnell auf und bleibst auch im Gedächtnis. Denn du stehst gerne im Mittelpunkt, bist selbstbewusst, gehst sehr offen auf Fremde zu, redest und lachst viel. Manche fühlen sich durch deine laute und sehr präsente Art allerdings ein wenig eingeschüchtert. Das kann vor allem bei Menschen passieren, die selbst eher zurückhaltend und unsicher sind. Eigentlich besitzt du genügend Feingefühl, um zu erkennen, wann du ein bisschen vom "Hallo, hier bin"-Gas treten solltest. Nutze dieses Gespür ruhig öfter. Du musst dich nicht immer in den Mittelunkt "drängen", du wirst auch so von anderen wegen deiner strahlenden Persönlichkeit wahrgenommen!

