Persönlichkeitstest: Was siehst du auf dem Bild zuerst? Es verrät, was dir in der Liebe fehlt

Das Wichtigste in Kürze Angeblich wird unsere Wahrnehmung von Dingen, Menschen und Informationen über unsere Umgebung geformt.

Durch individuelle Prägungen und Lebenserfahrungen erkennen wir womöglich in der obigen Grafik nicht unbedingt das gleiche Motiv auf den ersten Blick wie andere.

Was siehst du als erstes? Eins der vier Motive gibt Aufschluss über deine Persönlichkeit.

Wir alle sind individuell und sehen die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Während die einen eher rational und mithilfe ihres Verstandes handeln, legen andere als Herz- und Gefühlsmenschen vielmehr Wert auf ihr eigenes Bauchgefühl. Zu welchem Typ Mensch gehörst du? Das - und wie du die Welt siehst - verraten wir dir hier!

Welchen Blick hast du auf das Leben und was ist dir besonders wichtig? Das obige Bild kann dir spannende Rückschlüsse über deine Wahrnehmung geben, darauf hindeuten, was tief in deiner Psyche schlummert und dir mehr über deine Persönlichkeit verraten. Auch die analytische Psychologie arbeitet mit Bildanalysen, um verborgene Gedanken und Gefühle sichtbar zu machen. Wir denken an den berühmten Rorschach-Test mit seinen Tintenbildern von Hasen oder Schmetterlingen, die Auskunft über unseren Seelenzustand geben sollen. Richtige oder falsche Antworten gibt's nicht - eine Garantie auf die Richtigkeit der Deutung allerdings auch nicht!

Im Clip: Wie du (sofort) glücklicher wirst!

Interessierst du dich für Psychologie-Themen?

Was siehst du als erstes? Das verrät dir das Bild

Unsere Wahrnehmung entwickelt sich bereits in frühen Kindesjahren und wird ein Leben lang durch unsere Umgebung beeinflusst. Dank unserer Sinne können wir Dinge sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Das alles ist ein komplizierter Prozess, bei dem unser Gehirn die entsprechenden Aspekte verarbeitet. Interessant ist: Diese Reizverarbeitung erfolgt scheinbar nach persönlichen Kriterien, wie unsere individuellen Erfahrungen und Lernprozesse. Demnach können wir scheinbar auch in der obigen Grafik unterschiedlich schnell die verschiedenen Motive erkennen.



Schau dir in Ruhe das obige Bild an. Beobachte, ohne zu werten, welches Motiv du als erstes erkennst - was siehst du auf Anhieb?

1. Baum

Hast du zuallererst den Baum gesehen? Dann zählst du wahrscheinlich zu den Kopfmenschen und blickst mit analytischen Augen auf die Welt. Vielleicht ist dir schon bekannt, dass sich kopflastige Menschen durch rationales Denken auszeichnen: Ob im Beruf oder Privatleben, bei Entscheidungsprozessen wägst du zunächst die Konsequenzen ab - immerhin könnten sie mit einem gewissen Risiko verbunden sein. Folglich nimmst du gern die Beobachterperspektive ein und orientierst dich wahrscheinlich vornehmlich an Fakten. Kopfmenschen stellen besonders bei Entscheidungen ihr Bauchgefühl zurück und verlassen sich vielmehr auf einen objektiven Blickwinkel - das gilt auch im Liebesleben.

Als Kopfmensch überlegst du dir ganz genau, wen du in dein Herz lässt und handelst in einer Beziehung oftmals bedacht. So möchtest du vor allem vermeiden, dass dir jemand das Herz bricht. Doch insgeheim sehnst du dich danach, dass diese eine Person kommt, deine Mauern zum Einstürzen bringt und dein Herz erobert.

Auch wenn du ein Kopfmensch bist, fühlst du dich hin und wieder von impulsiven Bauchmenschen angezogen. Sie faszinieren dich, weil sie so anders ticken. Doch dein Kopf sagt: "Nein, mit so jemandem kann eine Beziehung gar nicht funktionieren."

Stimmt das? Nicht so ganz! Es kann durchaus gut für dich sein, jemanden an deiner Seite zu haben, der die Welt ein wenig anders sieht als du. Lass ruhig mal mehr Gefühle zu.

2. Affe

Du hast direkt den Affen als Motiv wahrgenommen? Sehr wahrscheinlich zeichnest du dich besonders durch große Neugierde, Aufgeschlossenheit und Wissbegierde aus. Die Welt ist für dich ein Spielplatz, auf dem ständig neue Abenteuer nur auf dich warten. Du bist weltoffen und liebst es, neue Dinge zu lernen. Man kennt dich als kreativ und fantasievoll, du interessierst dich wahrscheinlich für Kunst, hörst leidenschaftlich Musik und durchstöberst in deiner Freizeit gerne Bücher. Gleichzeitig setzt du dir manchmal zu hohe Ziele und könntest teils unrealistische Anforderungen an dich selbst haben.

In der Liebe zeigst du gerne deine romantische Ader und kannst auch deine Kreativität freien Lauf lassen. Du liebst es, Dates zu planen, für deinen Schatz ausgefallene Geschenke zu machen oder ihn/sie zu überraschen. Da du dich schnell für etwas begeisterst, bist du auch meistens sehr an den Hobbys deines/r Partner:in interessiert und lässt dich schnell mitreißen. Das ist schön - aber vergiss deine eigenen Interessen nicht! In einer Beziehung hast du keine Angst, dich von deiner verletzlichen Seite zu zeigen und auch nicht, über deine Sorgen und Ängste zu sprechen. Diese Charaktereigenschaft sorgt dafür, dass du nur Beziehungen eingehen möchtest, die eine gewisse Tiefe haben. Oberflächliche Romanzen sind nichts für dich! Du sehnst dich nach tiefgründigen Gesprächen und echten Emotionen und einem/r Partner:in, die das alles gemeinsam mit dir fühlen und erleben möchte.

3. Löwe

Gehörst du zu denen, die im Bild auf Anhieb den Löwen gesehen haben? Falls ja, dann bist du sicherlich ein Bauch- und Herzmensch. Vermutlich gehörst du zu den impulsiven Menschen unter uns, die voller Tatendrang sind und am liebsten nichts aufschieben möchten. Auch wenn du für manche Dinge sogar ein größeres Risiko eingehen musst, gehst du wahrscheinlich voller Vertrauen auf neue Herausforderungen ein. Dein Instinkt scheint demnach dein bester Freund zu sein, auf den du dich gerne verlässt.



Manchmal könnte dir deine impulsive Art jedoch auch zum Verhängnis werden - schließlich kommen dir immer wieder neue Ideen und Anregungen in den Sinn, die du einfach immer direkt umsetzen willst. Dadurch neigst du möglicherweise dazu, dich einem neuen Thema zu widmen - ohne das alte abgeschlossen zu haben.

Auch in der Liebe hast du gerne das Sagen, stimmt's? Hin und wieder kann es aber deshalb zu Auseinandersetzungen kommen. Denn es fällt dir doch schwer, eine andere Meinung zu akzeptieren und du tendierst dazu, deinem Schatz deine Meinung unterbewusst aufzudrücken. Daran könntest du ein wenig arbeiten. Das würde dir nämlich so einige unnötige Streitereien ersparen.

Als leidenschaftlicher Mensch sehnst du dich auch in der Liebe nach dem Feuer - und sorgst auch selbst mit deiner Art dafür, dass das Feuer nicht erlischt. Langeweile in einer Beziehung kannst du nämlich nicht ausstehen. Du liebst sehr intensiv und möchtest auch intensiv zurück geliebt werden.

4. Fische

Dir sind zuallererst die kleinen Fische an den Baumwurzeln aufgefallen? Wahrscheinlich hältst du dich in deiner Umgebung eher gern im Hintergrund auf und lässt die Momente auf dich wirken. Du nimmst die Welt achtsam wahr und gehörst wohl zu den empathischen Menschen, die sich gut andere hineinversetzen können. Eine große Gabe: Du kannst dich deinen Mitmenschen gut und einfach anpassen, wodurch du meist einen positiven Eindruck hinterlässt.



Als Fisch liebst du dein Leben und nimmst all seine Facetten offen an. Womöglich wünschst du dir auch manchmal, dass deine Mitmenschen ähnlich handeln und aus jedem wertvollen Moment das Beste herausholen.

Während einer Dating-Phase neigst du ebenfalls dazu, dich deinem Gegenüber anzupassen. Du möchtest eben gemocht werden und gut ankommen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung und geht den meisten so. Pass nur auf, dass du dich in der Kennenlernphase nicht zu sehr verstellst. Denn tief in dir sehnst du dich nach einem/r Partnerin, der dich so liebt wie du bist - und genau das hast du auch verdient.

Erst wenn du dich in der Beziehung fallen lassen kannst, verstanden und geborgen fühlst, kannst du dich voll und ganz öffnen und die Glücksgefühle genießen. Drama ist nichts für dich! Du bist in einer Beziehung sehr loyal, treu und fürsorglich und erwartest diese Attribute auch von deinem Schatz.

