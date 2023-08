Persönlichkeitstest: Was siehst du auf diesem Bild? Es verrät viel über deinen wahren Charakter 

Das Wichtigste in Kürze Wie wir Menschen die Welt wahrnehmen, sagt viel über unseren Charakter aus.

Sieh dir die Grafik einmal genauer an: Was konntest du erkennen? Das Gesicht einer Frau oder einen Mann, der Saxofon spielt?

Beide Motive sagen etwas über Charakterzüge aus. Hier kommt es darauf an, welches du zuerst wahrgenommen hast.

Die Art und Weise, wie wir Menschen Bilder und Objekte wahrnehmen, sagt viel über unsere Denkweise aus. Welche unserer Gehirnhälften dabei dominiert und welche konkreten Schlussfolgerungen sich dadurch ergeben, verraten wir dir hier!

Die oben abgebildete Grafik löst auf: Kommt bei dir die rechte oder die linke Gehirnhälfte mehr zum Einsatz? Aber: Keine der beiden ist die bessere oder schlechtere. Dennoch gibt sie Auskunft über unsere Charakterzüge. Also schau dir das Bild noch einmal genauer an. Was erkennst du als Erstes?

Was siehst du auf den ersten Blick? DAS verrät es über dich!

Nimm' dir einen Moment Zeit und schau dir das obige Bild ganz in Ruhe an.

Also, welches Motiv sticht dir als Erstes ins Auge? Ist es der Saxofon spielende Mann mit der großen Nase? Oder erkennst du das Gesicht einer Frau? Was das über deine Persönlichkeit verrät, erklären wir dir hier.

Das Gesicht einer Frau

Dir ist das Gesicht der Frau zuerst aufgefallen? Dann bedeutet das, dass du ein hohes Maß emotionaler Intelligenz besitzt. Und damit nicht genug: du verfügst über eine ausgeprägte und kreative Denkweise. Dabei kommt deine rechte Gehirnhälfte überwiegend zum Einsatz und hilft dir dabei, in jeglichen Lebenslagen innovative Ideen zu finden. Du nimmst das Leben so wie es kommt und bist immer für neue Wege und Ideen offen und das wissen auch die Menschen in deinem Umfeld besonders an dir zu schätzen.

Ein Mann am Saxofon

Auch, wenn du vielleicht selbst gar nicht musikalisch bist, hast du den Mann am Saxofon im ersten Moment gesehen? Das hat keineswegs einen Musik-Bezug, sondern bedeutet schlichtweg, dass deine linke Gehirnhälfte dominiert. Zahlen sind also total dein Ding! Du bist eher der analytische Typ und hast dazu auch noch ein ausgeprägtes Talent für Sprachen, denn du kannst neu Erlerntes schnell verinnerlichen. Für Kreativität bleibt da nicht sonderlich viel Raum, denn du magst es gerne strukturiert und durchgeplant. Bei Problemen wirst du von deinen Freunden und Bekannten häufig um Rat gebeten, da deine Denkweise immer gute Lösungen parat hält. Sowohl privat als auch beruflich bist du top organisiert und überlässt dabei nichts dem Zufall!