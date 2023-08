Peter-Pan-Syndrom: Anzeichen, dass Männer keine Verantwortung übernehmen wollen

Das Wichtigste in Kürze Das Peter-Pan-Syndrom beschreibt Männer, die sich weigern, erwachsen zu werden und kindisches Verhalten zeigen.

Hier erfährst du 6 Anzeichen, an denen du Männer mit dem Syndrom erkennen kannst.

Außerdem zeigen wir, wie das Peter-Pan-Syndrom Beziehungen beeinflusst und geben dir wertvolle Tipps für einen richtigen Umgang.

Erinnerst du dich an den zauberhaften Disney-Film "Peter Pan"? Genau darum geht es hier! In Nimmerland leben die verlorenen Jungs, die niemals erwachsen werden wollen. Doch was hat das mit Beziehungen zu tun und warum sind Männer, die niemals erwachsen werden, zum Gruseln? Hier erfährst du spannende Infos rund um das Peter-Pan-Syndrom!

Vielleicht hast du schon mal vom Peter-Pan-Syndrom gehört: Es beschreibt Männer, die sich weigern, erwachsen zu werden. Sie legen ein kindisches Verhalten an den Tag, zeigen sich rücksichtslos und scheuen Verantwortung. Auch wenn durchaus Frauen davon betroffen sein können, betrifft das Syndrom vorrangig Männer. Demnach beziehen wir uns nachfolgend auf das männliche Geschlecht und deren Verhaltensweisen.

Bei Frauen ist vielmehr das Wendy-Syndrom verbreitet, das die Übernahme der Mutterrolle in einer Partnerschaft meint. Ein weiteres psychologisches Phänomen ist das Helfersyndrom - so kann dir die Hilfsbereitschaft selbst schaden.

Peter-Pan-Syndrom: Das steckt dahinter

Das Peter-Pan-Syndrom ist kein unbekanntes Thema, denn in den 1980er Jahren schrieb der amerikanische Familientherapeut Dan Kiley einen erfolgreichen Ratgeber darüber. Der Untertitel lautete: "Männer, die nie erwachsen werden". Und genau darum geht es: Männer mit diesem Syndrom weigern sich, erwachsen zu werden.



Ein konkretes Alter, ab dem das Peter-Pan-Syndrom auftreten kann, gibt es wohl eher nicht. Die Anzeichen des Syndroms können sich in ganz verschiedenen Lebensphasen zeigen. Oftmals wird jedoch vom frühen Erwachsenenalter ausgegangen: In der Regel machen sich die Anzeichen scheinbar schon im Alter von 20 bis 25 Jahren ersichtlich, wenn Betroffene erstmals mit der Übernahme von Verantwortung konfrontiert werden.

6 Anzeichen für das Peter-Pan-Syndrom

Therapeut Dan Kiley hat verschiedene Anzeichen zusammengestellt, die auf das Peter-Pan-Syndrom hindeuten. Erkennst du die nachfolgenden 6 Hinweise im Verhaltensmuster deines Gegenübers? Dann könnte es darauf hindeuten, dass die betroffene Person tatsächlich nicht erwachsen werden will und unter diesem Syndrom leidet.

Unverbindlich: Männer mit dem Peter-Pan-Syndrom finden es langweilig, sich auf eine feste Partnerin einzulassen. Sie stürzen sich lieber in aufregende Abenteuer ohne Rücksicht auf Gefühle. Wenn du merkst, dass dein Gegenüber immer wieder von einer Affäre zur nächsten springt und keine wirkliche Bindung eingeht, könnte er unter diesem Syndrom leiden. Egozentrisch: Peter-Pan-Personen hinterfragen ihr eigenes Verhalten nicht und ignorieren jegliche Kritik, die ihnen gegenüber geäußert wird. Sie fühlen sich oftmals anderen überlegen und zeigen : Peter-Pan-Personen hinterfragen ihr eigenes Verhalten nicht und ignorieren jegliche Kritik, die ihnen gegenüber geäußert wird. Sie fühlen sich oftmals anderen überlegen und zeigen narzisstische Züge . Du könntest das vor allem dann spüren, wenn dein Gegenüber immer im Mittelpunkt stehen will und wenig Rücksicht auf deine Bedürfnisse nimmt. Distanziert: Bindungsangst ist ein häufiges Merkmal von Männern mit dem Peter-Pan-Syndrom. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen und ziehen sich zurück, sobald die Beziehung zu ernst wird. Die Angst vor Nähe kann dazu führen, dass dich dein Gegenüber auf Distanz hält. Dadurch könnte es dir schwer erscheinen, eine tiefere Verbindung zu ihm aufzubauen. Verantwortungslos: Für Peter-Pan-Männer haben Spaß und eine gute Zeit Priorität. Alltägliche Pflichten wie Steuererklärungen oder Rechnungen lassen sie oft links liegen, was zu finanziellen Schwierigkeiten führen kann. Viele von ihnen leben beispielsweise in WGs oder chaotischen Wohnungen, da ihnen das Erwachsenenleben lästig erscheint. Chauvinistisch: Vom Syndrom betroffene Männer halten an veralteten Stereotypen und Klischees fest und verhalten sich Frauen gegenüber manchmal wie Machos. Beispielsweise bemerkst du das dann, wenn dein Gegenüber abfällig über dich oder andere Frauen spricht und sexistische Bemerkungen macht. Einsam: Hierbei geht es mehr um die Eigenschaft, als um das reine Verhalten. Denn Peter-Pan-Männer haben häufig viele oberflächliche Bekanntschaften und nur selten tiefe : Hierbei geht es mehr um die Eigenschaft, als um das reine Verhalten. Denn Peter-Pan-Männer haben häufig viele oberflächliche Bekanntschaften und nur selten tiefe Freundschaften . Sie treffen sich gern mit ähnlich gesinnten Kumpels und lassen kaum Raum für emotionale Gespräche

Neigt dein Date oder Partner zum Peter-Pan-Syndrom und entspricht nicht deinen Vorstellungen? Vielleicht solltest du dann über eine potenzielle Trennung nachdenken. Immerhin hast du jemanden verdient, der dir guttut und mit dem du auch langfristig happy sein kannst. Auch wenn es dir womöglich zunächst unvorstellbar erscheint, einen Schlussstrich zu ziehen, könnte es die richtige Entscheidung für eine glückliche Zukunft sein.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.