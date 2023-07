"Pink Barbie Cocktail"-Rezept: So gelingt dir der leckere Sommer-Drink 2023

Unzählige "Barbie"-Fans stürmen derzeit die Kinos, um in die pinkfarbene Welt der Kult-Puppe einzutauchen. Damit du dir die Barbie-Vibes ganz einfach nach Hause holen kannst, gibt es hier das köstliche Rezept für den "Pink Barbie Cocktail"!

Vielleicht bist auch du schon vom pinkfarbenen "Barbie"-Hype angesteckt worden? Wir alle kommen wohl kaum mehr an den zahlreichen Kinoplakaten, pinken Klamotten und Social Media-Postings vorbei. Nahezu die ganze Welt steht Kopf und lässt die Kinokassen ordentlich klingeln.

Im Clip: Wie Margot Robbie - kopier den pinken Style!

Passend zum "Barbie"-Film: So gelingt dir der pinkfarbene Cocktail

Seit dem 20. Juli 2023 können in Deutschland alle "Barbie"-Fans in die pinkfarbene Welt von Barbie und Ken eintauchen. Die Berühmtheiten Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) verkörpern die Kult-Puppen und locken Jung und Alt in die Kinos. Schließlich zählt Barbie schon seit den 60er-Jahren zu den beliebtesten Kinderspielzeugen.



Damit du die pinkfarbene "Barbie"-Traumwelt nicht nur im Kino, sondern auch live zu Hause erleben kannst, haben wir das köstliche Rezept für den "Pink Barbie Cocktail" zum Nachshaken für dich. Mit der knalligen Farbe und dem erfrischend fruchtigen Geschmack kannst du dir und deinen Freund:innen einen echten Gute-Laune-Abend zaubern.



Tipp: Mit dem Song "Barbie Girl" macht die Zubereitung direkt noch mehr Spaß. Schwing dein Tanzbein und lass die Welt - zumindest für eine Cocktaillänge - mal knallpink sein!

Diese Zutaten benötigst du für den pinkfarbenen "Barbie"-Drink

Rosafarbener Puderzucker

Maissirup oder Agavendicksaft

2 cl Kokosnuss-Rum

2 cl Ananassaft

2 cl Orangensaft

2 cl Cranberrysaft

1 cl Grenadine-Sirup

So geht's Step-by-Step

Mit diesen 6 Schritten kannst du deinen Barbie-Cocktail ganz einfach zubereiten:

Um deinem Cocktailglas einen rosafarbenen Puderzucker-Rand verpassen zu können, benötigst du zwei flache Schälchen: Fülle in das eine den Maissirup oder Agavendicksaft und in das andere den pinken Puderzucker. Tauche den Rand deines Glases zunächst in den Karo-Maissirup. Drehe das Glas vorsichtig im rosa Puderzucker, sodass der Rand gleichmäßig bestäubt wird. Fülle nun Kokosnuss-Rum, Ananassaft, Cranberrysaft, Orangensaft und Grenadine-Sirup in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker. Schüttle die Mischung knapp 30 Sekunden, damit der Drink erfrischend kühl wird. Gib den Cocktail in dein mit Eiswürfeln gefülltes Cocktailglas und garniere es nach Belieben mit Cocktail-Kirschen.

Jetzt kannst du den Drink servieren und die Barbie-Vibes mit deinen Freund:innen in vollen Zügen genießen - Cheers!

