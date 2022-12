Prinzessin Diana: Bulimie wegen Prinz Charles? Dieser Satz war der Auslöser

Spätestens durch die Hit-Serie "The Crown" wurde die Essstörung Bulimie wieder mit Prinzessin Diana in Verbindung gebracht. Es war ein offenes Geheimnis, dass Diana unter der Ess-Brechsucht litt. Was die tragischen Hintergründe ihrer Krankheit waren - und was der heutige König Charles damit zu tun hatte.

Falls du selbst unter Bulimie oder einer Essstörung leidest oder du jemanden kennst, der Bulimie oder eine andere Essstörung hat: Informationen und Hilfsoptionen gibt es auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Prinzessin Diana: Ihr Kampf mit Bulimie

Wenn man sich die Voraussetzungen ansieht, könnte man meinen, dass Prinzessin Diana ein traumhaftes Leben hatte: Sie hatte wunderschöne Kleider (sie ist eine der Stilikonen der 90er und prägt bis heute Beauty und Fashion), sie lebte in einem riesigen Palast und war verheiratet mit einem waschechten Prinzen. Doch hinter der Fassade sah Dianas Realität als Prinzessin alles andere als rosig aus. Lady Di entwickelte die tückische Essstörung Bulimie und litt jahrelang daran. Wie sie es schaffte, die Krankheit zu besiegen und wie sie sich für andere Menschen mit einer Essstörung einsetzte, erfährst du hier.

Lady Di: Ihre unglückliche Ehe mit Prinz Charles

Mittlerweile weiß man, dass die Heirat zwischen dem jetzigen König Charles und Lady Diana mehr eine Heiratsvermittlung von Queen Elizabeth II. war als die große Liebeshochzeit - zumindest, was Charles betrifft. Bei der Hochzeit war Diana gerade mal 20 Jahre alt (zwölf Jahre jünger als Charles) und wurde von einer behüteten Kindheit auf dem Land ins Blitzlichtgewitter der Weltpresse geworfen. Anstatt Diana bei der Eingewöhnung und dem Umgang mit diesem neuen, sehr öffentlichen Leben zu helfen, sei Charles emotional die meiste Zeit abwesend gewesen, heißt es.

Er liebte nämlich eine andere Frau: seine spätere Ehefrau Camilla Parker-Bowles. In einem Skandalinterview mit dem Journalisten Martin Bashir für den britischen TV-Sender BBC sagte Diana später trocken: "Es war eine Ehe zu dritt."

Die eine lacht, die andere leidet. Links die jetzige Königin Camilla Parker-Bowles und rechts Prinzessin Diana bei einem Pferderennen. picture-alliance/ dpa/dpaweb | Pa

War Charles Schuld an der Essstörung?

Wie nervös Diana das Leben in der Öffentlichkeit machte, zeigt das Beispiel ihres Hochzeitskleids. Elizabeth Emanuel, die Designerin des legendären Kleids, plaudert in Interviews buchstäblich aus dem Nähkästchen. So hatte Diana bei den ersten Messungen laut Emanuel einen Taillenumfang von 68 cm, nur wenige Tage vor der Hochzeit waren es nur noch 58 cm. Es zeigt, wie sehr die junge Diana die Unterstützung und den Halt von ihrem Partner Prinz Charles nötig gehabt hätte. Stattdessen gab es von ihm aber laut Lady Di die meiste Zeit Distanz und Kälte - und sogar eine spitze Bemerkung, die ihre Essstörung getriggert haben soll.

Autor Andrew Morton schrieb die Biografie "Diana: Her True Story" mit Hilfe von Tonbandaufnahmen, die Diana ihm habe zukommen lassen. In diesen Aufnahmen, so Morton, erzählt sie auch sehr offen über ihre Krankheit:

"Die Bulimie begann in der Woche, in der wir uns verlobt hatten - und es dauerte beinahe ein Jahrzehnt, um darüber hinwegzukommen. Mein Mann legte seine Hand auf meine Taille und sagte: 'Oh, sind wir hier ein bisschen pummelig?' und das löste etwas in mir aus."



Die Bulimie sei ein Schrei nach Hilfe gewesen. "Es war ein Symptom, für was in meiner Ehe schief lief." Sie und Charles, so Diana weiter, mussten alles nach außen hin zusammenhalten, weil sie die Öffentlichkeit nicht enttäuschen wollten.

Distanz statt Liebe: Prinzessin Diana war sichtlich unglücklich in ihrer Ehe, das soll der Auslöser für ihre Essstörung gewesen sein. picture-alliance / dpa | Claus Felix

So allein war Prinzessin Diana mit ihrer Krankheit

Prinzessin Diana lebte in einem goldenen Käfig. Ständig waren Leute um sie herum - Palastangestellte, Fotografen oder Politiker und Promis. Doch letztlich war sie allein, denn weder ihre Schwiegermutter Queen Elizabeth, ihr Ehemann Prinz Charles oder sonst ein Familienmitglied der Royals interessierten sich für die Belange der jungen Prinzessin. Insider wollen wissen, dass es besonders schlecht um die Beziehung zu Charles Schwester, Prinzessin Anne, stand: Diese sei der Meinung gewesen, Diana solle sich nicht so anstellen und einfach ihre royalen Pflichten erfüllen. In dem skandalös offenen Interview mit Robert Bashir von der BBC bestätigte Diana die Sicht ihrer angeheirateten Familie auf sie: "Ich glaube nicht, dass viele Leute mich als Königin wünschen. Ich meine vor allem das Establishment, in das ich hineingeheiratet habe. Für die bin ich ein Versager."

Kein Wunder, dass sie sich niemandem im royalen Inner Circle mit ihrer schlimmen Essstörung anvertrauen konnte. Diana war umgeben, so scheint es, von toxischen Beziehungen.

Prinzessin Diana: Die Bulimie war ihr dunkles Geheimnis

Ihr Koch Darren McGrady sagte 2017 in einem Interview mit dem britischen Magazin "Hello", dass er Prinzessin Dianas ungesundes Verhältnis mit Essen mitbekam, aber nur hilflos daneben stand: "Ich habe mich immer gefragt, warum um alles in der Welt sie all dieses Essen haben wollte, aber ich konnte nichts tun. Ich war dort als Koch, meine Aufgabe war es, zu kochen und das Essen vorzubereiten. Ich war kein Psychologe oder Arzt, der sagen konnte, dass man all das nicht essen sollte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber ich wusste oder verstand nicht, was Bulimie war.”

Auch die Unwissenheit über die Krankheit ermöglichte Diana also, diese vor den Augen aller auszuleben. Diana sagte später im Interview mit der BBC auf die Frage, wieso sie es niemandem erzählt hat: “Man muss wissen, dass, wenn man bulimisch ist, man sich sehr für sich selbst schämt und sich selbst hasst.'' Mitglieder der royalen Familie hätten gedacht: “Du verschwendest Essen, also redest du nicht mit ihnen darüber''. Diana rannte in eine Wand aus Ablehnung - keine Hilfe weit und breit, um aus dem Kreislauf der Bulimie auszubrechen.

Die Ursachen von Bulimie

Bulimie, auch Bulimia nervosa oder Ess-Brechsucht genannt, kann durch mehrere Faktoren ausgelöst werden. Zu den häufigen Auslösern von Bulimie zählen:

Angst vor Gewichtszunahme

Angst vor Kontrollverlust

belastende Situationen wie Mobbing

Trennung

Bulimie kennzeichnen Binge-Phasen aus, in denen über den Hunger hinaus gegessen wird. Um dem entgegenzuwirken, wird das Gegessene dann wieder erbrochen. Der Magen ist also wieder leer, der Hunger wird so lange es geht ausgehalten, bis man einknickt und wieder einen Essanfall hat - begleitet vom Übergeben. Der Kreislauf scheint endlos und ist schwer zu durchbrechen. Diana hat fast zehn Jahre dafür gebraucht. Im Interview mit der BBC bestätigte sie, dass sie mehrere Jahre an Bulimie litt. Ihre Erfahrung damit beschrieb sie so: "Es ist eine geheime Krankheit. Man erlegt sie sich selbst auf, weil das Selbstbewusstsein ganz unten ist und man denkt, man ist wertlos. Du füllst deinen Magen vier, fünf Mal am Tag auf - manchmal mehr - und es gibt dir ein tröstliches Gefühl. Es ist, als würdest du für kurze, kurze Zeit umarmt werden. Dann ekelt dich an, wie aufgebläht dein Bauch ist und du übergibst dich."

"The Crown": Essstörung ist Thema

Diana suchte sich letztlich professionelle Hilfe. Als sie anfing, offen über ihre Erfahrung mit Bulimie zu sprechen, hatte sie die Krankheit schon besiegt. 1992, als sich Diana erstmals in der Biografie "Diana: Her True Story" zum Thema äußerte, gab es ein massives Wachstum an gemeldeten Bulimie-Fällen. Es war so auffällig, dass man es den "Diana-Effekt" nannte. Lady Dis Mut, ihre Leidensgeschichte und ihren Kampf mit der Bulimie offen zu machen, schenkte auch zahllosen Betroffenen Mut, sich der Krankheit zu stellen. Durch die Serie "The Crown" wird Dianas Essstörung erneut thematisiert - und auch heute, lange nach ihrem Tod, scheint die Prinzessin trotzdem ein echter Mutmacher für Betroffene zu sein. Prinzessin Diana ist und bleibt eben die Königin der Herzen.