Psycho-Test: Die "Hand Out"-Methode verrät, was du dir unterbewusst wünschst

Im Unterbewusstsein brodelt es eigentlich ständig. Hier verarbeiten wir Dinge, die uns im Alltag gar nicht so richtig klar sind. Was dich unterbewusst beschäftigt und welche Wünsche du hast, kannst du mit der "Hand Out"-Methode herausfinden. Mach hier den Test.

Was ist der "Hand Out"-Test?

Hinter dem Namen "Hand Out"-Test verbirgt sich ein Persönlichkeitstest, der die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringt. Durch die Antworten, die er gibt, kannst du Rückschlüsse ziehen. Du findest heraus, was dich unterbewusst gerade umtreibt. Der Name bedeutet auf Deutsch nichts anderes als "Hand auf" und genau das macht man bei dem Test auch! Der Test ist nur eine Momentaufnahme der jeweiligen unterbewussten Bedürfnisse und kann daher immer wieder gemacht werden und andere Ergebnisse hervorbringen - denn was wir uns innerlich wünschen oder was wir brauchen, kann sich ja in einigen Wochen schon geändert haben.

So geht der "Hand Out"-Test

Um den Test erfolgreich durchzuführen, solltest du am besten allein und vor allem ungestört sein. Allein deswegen, damit dich nichts und niemand hemmt, eine ehrliche Antwort zu geben. Und ungestört solltest du sein, damit du dich gut konzentrieren kannst - das ist wichtig bei dem Test. Wenn das alles der Fall ist, führen wir dich nun Schritt für Schritt durch den Persönlichkeitstest. Keine Sorge, es ist super einfach und geht recht schnell.

Strecke deine Hand so vor dich aus, dass die Handfläche nach oben zeigt. Schließe dann deine Augen und konzentriere dich genau auf deine nach oben zeigende Handinnenfläche. Stelle dir nun vor, dass dir jemand einen Gegenstand in deine Hand legt. Stelle es dir ganz genau vor: Wie fühlt es sich an? Ist es schwer oder leicht? Ist die Oberfläche glatt oder rau? Ist es groß oder klein? Kannst du es vielleicht sogar riechen? Wenn du dir nun genau vorstellen kannst, was dir in die Hand gelegt wurde, kannst du die Augen wieder öffnen. Notiere deine Antwort, wenn du magst und gleiche sie mit den Bedeutungen ab, die nun folgen.

Das sagt der "Hand Out"-Persönlichkeitstest über dich aus

Die Antwort, die du gegeben hast, steht symbolisch für etwas, dass dich unterbewusst gerade sehr beschäftigt. Hier geben wir die Lösungen für die häufigsten Antworten und was sie bedeutet.

Ein Schlüssel

Ein Schlüssel bedeutet, dass du dir Zugang wünschst. Na, fühlt sich da etwas richtig an? Schau genau auf dein Leben und finde heraus, wo du dich ausgeschlossen fühlst. Der Schlüssel muss nicht unbedingt Einlass zu einem Haus oder einer Wohnung bedeuten, sondern kann auch für Zugang zu einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Job stehen. Natürlich steht ein Schlüssel auch für den Zugang zum Herzen von jemanden.

Ein Insekt

Ohje, hat sich beim Test etwa ein Krabbeltier wie eine Spinne oder ein Käfer auf deine Hand gesetzt? Wie hat sich das angefühlt? Hattest du Angst vor dem Insekt, dass in deine Hand gesetzt wurde, bist du eine eher zurückhaltende und vorsichtige Person - oder jemand, der immer das Schlechteste erwartet, damit du dich auf das "worst case szenario" innerlich vorbereiten kannst. Du bist also gerade vor etwas nervös und möchtest dich unterbewusst schon wappnen, damit du vor der Situation nicht emotionalen Schaden nimmst. Sei es die Angst vor Ablehnung bei einem Bewerbungsgespräch oder beim ersten Date - dich beschäftigt gerade, wie du bei anderen ankommst. Wenn du keine Angst davor hattest, bist du derzeit gerade besonders selbstbewusst und freust dich sogar auf neue Aufgaben und deine Grenzen kennenzulernen.

Geld

Cool - es gab einen imaginären Geldregen! Hier ist es wichtig, an wie viel Geld du gedacht hast. War es nur etwas Münzgeld oder ein kleiner Betrag, sorgst du dich gerade um deine eigenen Finanzen. War es ein großer Betrag oder ein Stapel an Geldscheinen, dann willst du Geld verdienen oder hast gerade durch z.B. eine Beförderung oder ein Erbe mehr Geld als gewohnt oder die baldige Möglichkeit, mehr zu bekommen. Für dich ist gerade nur wichtig, dein Geld zu vermehren und dich beschäftigt Reichtum ungemein.

Ein Buch

Ein Buch bedeutet: du bist gerade besonders wissensdurstig und möchtest über ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Situation oder Person mehr erfahren. Oberflächliches Wissen ist dir gerade nicht genug, du möchtest alles! Für dich ist Wahrheit gerade total wichtig, da sie der erste Schritt zu dem von dir ersehnten Wissen ist.

Eine Waffe

Egal ob Pistole, Messer oder gar Pfeil und Bogen: Wahrscheinlich wurdest du gerade kürzlich nach etwas gefragt (z.B. etwas bestimmtes zu tun), das dir schwer oder gar unmöglich vorkommt. Unterbewusst macht dir diese Aufgabe zu schaffen und du versuchst dich darauf vorzubereiten oder es zu verdrängen.

Lebensmittel

Die meisten denken dabei an zwei bestimmte Lebensmittel: ein Ei oder einen Apfel. Äpfel gehören zu den gesunden Lebensmitteln. Für dich steht Gesundheit gerade auf der Nummer eins im Leben - vielleicht sogar, weil es dir derzeit nicht gut geht und du etwas ändern willst.

Ein Ei ist zwar auch gesund, aber auch sehr zerbrechlich. Du erwartest unterbewusst gerade eine große Verantwortung oder musst sie schon tragen und versuchst, damit klar zu kommen.

Etwas aus der Natur

Egal ob eine Blume, einen Stein, ein Stock oder sogar Gras: Wenn du an etwas gedacht hast, das in der Natur vorkommt, dann sehnst du dich gerade nach Frieden und einem friedvollen Miteinander und Leben. Das bedeutet, dass du dich gerade in einem Lebensumstand befindest, sei es auf der Arbeit, mit Freunden oder in der Beziehung, die dir eher das Gegenteil bringt: Stress, Sorge und Angst. Du möchtest unterbewusst den Ballast abwerfen und brauchst ganz dringend eine Auszeit.

Das Handy

Ein Handy oder ein Telefon an sich steht dafür, dass du dich abgeschnitten fühlst von anderen. Vielleicht bist du der oder die Neue im Team oder du hast derzeit Streit mit jemanden, der dir Nahe steht oder schon lange nichts mehr mit deinen Freund:innen unternehmen können. Du möchtest gerade dringend wieder Anschluss und eine enge Verbindung mit anderen.

Eine Glaskugel oder Metallkugel

Das Gewicht der Glas,- oder Metallkugel wiegt bestimmt immer noch in deiner Hand nach. Du sorgst dich unterbewusst, dass etwas Schweres auf dich zukommt.