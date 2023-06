Psychologie: Darum hören wir nicht auf unser Bauchgefühl beim Daten und ignorieren Red Flags!

Du hast jemanden kennengelernt, ihr habt schon einige Dates hinter euch, doch immer wieder überkommt dich ein ungutes Gefühl? Alle Aussagen, die normalerweise deine Alarmglocken aktivieren, blendest du aus. Kann es sein, dass du die sogenannten Red Flags, also No Gos beim Dating, ignorierst? Damit bist du nicht allein.

Was sind Red Flags überhaupt?

Wörtlich übersetzt bedeuten die beiden Wörter "Red Flags" nichts anderes als "Rote Flaggen". Doch was ist damit gemeint? Passend zur Farbe Rot werden mit dem Begriff Warnsignale beschrieben, die in verschiedenen Bereichen des Lebens auftreten können - vor allem aber beim Dating. Während einige stets auf diese Warnsignale achten und von Red Flags abgeschreckt werden, gibt es auch viele, die darüber hinwegblicken.

Warum ignorieren wir Red Flags beim Dating?

Es gibt verschiedene Ursachen, warum wir Warnzeichen beim Dating immer wiederausblenden und No-Gos tolerieren, obwohl tief in unserem Inneren die Alarmglocken schrillen. Hier erfährst du 5 verschiedene Gründe, die dir zeigen, warum du Red Flags beim Dating womöglich ignorierst.

1. Du hast Angst vor dem Alleinsein

Wenn man schon lange Single ist und sich sehnlichst einen neuen Partner oder eine neue Partnerin wünscht, kann es durchaus vorkommen, dass Red Flags ignoriert werden. Oft merkt man bereits nach einigen Treffen, dass das Date immer wieder Verhaltensweisen an den Tag legt, die für einen selbst eigentlich inakzeptabel sind. Trotzdem trifft man sich weiterhin und hofft, dass doch noch alles gut wird. Das liegt womöglich an der Angst vor dem Alleinsein oder sogar an Verlustängsten. Wenn du dich immer wieder bei Gedanken wie "Besser ein:e Partner:in, der nicht 100% zu mir passt als gar kein:e Partner:in" erwischst, ignorierst du womöglich alle Warnsignale.

2. Du siehst ihn oder sie durch die rosarote Brille

Dein Date versetzt dich immer wieder, verhält sich dir gegenüber unangemessen, doch du konzentrierst dich nur auf die positiven Eigenschaften und blickst ständig über die Negatives hinweg? Gerade in der Anfangsphase einer Beziehung kommt es oft vor, dass man dazu neigt, Warnsignale oder Fehler zu übersehen. Kein Wunder, schließlich trägt man in dieser Zeit noch die berühmte "rosarote Brille". Doch Vorsicht: Wenn dich sogar dein persönliches Umfeld auf das Fehlverhalten deines Dates aufmerksam macht und du trotzdem immer wieder neue Ausreden erfindest, um sein oder ihr Verhalten zu rechtfertigen, solltest du dir wirklich Gedanken machen, ob die Kritik vielleicht berechtigt ist. Sei achtsam: Wirst du emotional manipuliert? An diesen Anzeichen erkennst du es!

3. Du leidest unter dem Helfer-Syndrom

Viele Menschen verspüren ständig den Drang, anderen helfen oder sie verändern zu wollen. Sie glauben, die Probleme eines anderen lösen zu können. Du auch? Und so servierst du dein Date nicht ab, weil du denkst, sein oder ihr Verhalten wird sich irgendwann unter deinem positiven Einfluss ändern. Wenn es dir so ergeht, leidest du vielleicht unter dem Helfer-Syndrom. Womöglich schaffst du es mit sehr viel Mühe sogar, dein Date umzupolen. Aber Vorsicht: Dir sollte klar sein, dass dich so eine Beziehung auf Dauer nicht glücklich machen wird.

4. Dir fällt es schwer, Menschen loszulassen

Eigentlich ist dir bereits nach mehreren Dates klar, dass dein Gegenüber mit einigen Red Flags winkt. Doch ihr habt bereits eine Bindung zueinander aufgebaut und da es dir sowieso schwerfällt, andere Menschen loszulassen, triffst du dich immer weiter mit ihr oder ihm, und hoffst, dass es letztendlich doch noch mit der Beziehung klappt.

5. Du kämpfst mit einem mangelnden Selbstwertgefühl

Viele Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl neigen dazu, sich mit weniger zufrieden zu geben als sie eigentlich verdienen. Sie sind nicht in der Lage, ihren eigenen Wert zu erkennen. Wenn du mit einem mangelnden Selbstwertgefühl zu kämpfen hast, kann es durchaus vorkommen, dass du Red Flags beim Dating ignorierst. Womöglich hast du Angst davor, niemanden zu finden und akzeptierst deshalb Verhaltensweisen, die du eigentlich nicht in Ordnung findest. So kannst du dein Selbstbewusstsein stärken und Selbstliebe lernen. Du willst noch selbstbewusster werden? Dann ist das Power Posing genau das richtige für dich.

Deshalb solltest du Red Flags beim Dating nicht ignorieren

Gerade beim Dating ist es wichtig, dass du ganz genau auf die Warnzeichen achtest. Wenn du jemanden kennenlernst, solltest du aufmerksam sein und stets deine eigenen Grenzen einhalten. Achte auf deine Bedürfnisse und sei vorsichtig, wenn bei bestimmten Verhaltensweisen deines Dates die Alarmglocken schrillen. Denn: Es ist besser, alleine zu sein als in einer ungesunden Beziehung gefangen zu sein.