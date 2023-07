Psychologie: Diese Eigenschaften sind typisch für Menschen, die im Job erfolgreich sind!

Das Wichtigste in Kürze Mit dem richtigen Mindset ergatterst du deinen Traumjob und erklimmst erfolgreich die Karriereleiter

Unterschiedliche Jobs erfordern unterschiedliche Eigenschaften - dennoch gibt es ein paar Charakterzüge, die dir in jedem beruflichen Umfeld weiterhelfen.

Tipp: Konzentriere dich auf deine Stärken und setze sie voll ein!

Du willst beim Vorstellungsgespräch oder bei der Arbeit punkten? Wir verraten dir, welche Eigenschaften und Gewohnheiten bei Chef:innen und Kolleg:innen besonders gut ankommen und was es für den Karriereaufstieg braucht.

Diese Charaktereigenschaften machen dich im Job erfolgreich

In unserem Leben treffen wir auf viele unterschiedliche Menschen mit ganz besonderen Eigenschaften. Sie entscheiden neben ein paar anderen Faktoren darüber, wie gut wir miteinander zurechtkommen und um wen wir lieber einen großen Bogen machen. Es gibt zwar Charakterzüge, die uns selbst nicht so sehr stören, dennoch kann es ziemlich anstrengend werden, wenn Wertvorstellungen und Persönlichkeit in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Wie gut, dass wir uns unser soziales Umfeld zum Großteil selbst aussuchen und Partner:innen und Freund:innen wählen, die wirklich zu uns passen. Im Arbeitsleben klappt das leider nicht so gut. Wir können uns weder die Kolleg:innen aussuchen, noch unsere Vorgesetzten. Dabei gibt es einige Eigenschaften, die essenziell sind, um gut durch den Berufsalltag zu kommen und erfolgreich zu sein.

Vor allem der Erfolg kommt nicht von alleine. Deswegen versuchen Personaler:innen schon im Bewerbungsprozess, die beste Entscheidung für das Unternehmen zu treffen - und suchen ihre zukünftigen Arbeitnehmer:innen unter anderem auch nach den Charaktereigenschaften aus. Welche uns da sofort in den Sinn kommen? Zuverlässigkeit, ein freundliches Auftreten und Pünktlichkeit sind Klassiker, die sich in vielen Bewerbungsanschreiben finden lassen. Doch eigentlich sind das Basics, die vorausgesetzt werden sollten. Personaler:innen beeindruckt das meist nur wenig. Was es wirklich braucht, um erfolgreich zu sein, haben wir für dich zusammengefasst!

Ein wichtiger Tipp: Erzählen ist einfach! Du solltest dich unbedingt auf deine Stärken konzentrieren und dich von deiner besten Seite präsentieren. Niemand ist perfekt, genauso wie es keinem nützt, Eigenschaften vorzutäuschen, die du eigentlich gar nicht mitbringst. Finde heraus, welche der folgenden Charakterzüge auf dich zutreffen und wie du sie zu deinem Vorteil nutzt.

Wie du dich auf ein wichtiges Jobgespräch vorbereiten kannst: Diese 8 Tipps stärken dein Selbstvertrauen.

Kenne deine Schwächen

Auch wenn wir es schon einmal erwähnt haben: Die eigenen Schwächen zu kennen, ist bares Gold wert! Du weißt, was dir liegt, und wo du eventuell Unterstützung von deinem Team benötigst. Es ist nichts falsch daran, um Hilfe zu bitten, ganz im Gegenteil. So kannst du umso mehr mit den Dingen glänzen, die dir liegen und sicherstellen, dass bei der Arbeit alles reibungslos abläuft.

Verantwortungsbewusstsein

Die Menschen, die mit dir im Team arbeiten, aber auch deine Vorgesetzten, sollten wissen, dass auf dich Verlass ist. Das schließt ein, dass du deine Abgaben fristgerecht einhältst, du deine Arbeit nicht auf andere abwälzt und offen kommunizierst, sollte es jemals zu irgendwelchen Problemen kommen. Deine Kolleg:innen werden es dir danken.

Teamfähigkeit

Ebenfalls ein großer, sehr wichtiger Punkt ist die Teamfähigkeit. Unabhängig davon, ob du sehr eng mit anderen zusammenarbeitest oder die meiste Zeit dein eigenes Ding machen kannst. Mit anderen klarzukommen, auf andere einzugehen und nicht nur auf sich selbst zu achten, ist ein riesiger Pluspunkt. Teamfähig zu sein bedeutet, manchmal Kompromisse zu machen. Ebenso bedeutet es, andere so zu akzeptieren wie sie sind und auch mal über die ein oder andere Macke hinwegzusehen. Du kannst daran eh nichts ändern und dich nach der Arbeit Freund:innen und Familie widmen. Teamfähigkeit bedeutet übrigens auch, kommunizieren zu können! Je besser das in einem Team funktioniert, desto besser werdet ihr miteinander auskommen. Das beeinflusst auch deine Karriere positiv.

Sei offen für Veränderungen

Kolleg:innen kommen und gehen, Jobs und Verantwortungen können sich innerhalb des Unternehmens verändern und sowieso tauchen immer wieder neue Ansätze, Technologien oder auch Trends auf, die deine Arbeit unmittelbar beeinflussen. Es ist gut, wenn du darauf flexibel reagieren kannst und dich nicht vor Veränderungen verschließt. Das macht es dir selbst einfacher und auch deine Vorgesetzten profitieren davon, da sie damit jemanden gewonnen haben, der oder die eine moderne Dynamik einbringt. Damit könnte dir schon die nächste Beförderung sicher sein!

Ein positives Mindset hilft nicht nur bei der Arbeit: 6 Gewohnheiten glücklicher Menschen.

Selbstständiges Arbeiten

Andere bei deinem Job um Rat oder Unterstützung zu fragen, ist eine gute Sache und nichts, weswegen du dich schlecht fühlen musst. Aber: Versuche immer zuerst, das Problem selber zu lösen oder dir Aufgaben zu suchen, wenn gerade nicht do viel zu tun ist. Es kann schnell zu Routine werden, andere einzubeziehen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Wenn du dir Dinge nicht merken kannst, schreibe sie dir auf. Wenn du auf ein Hindernis bei deiner Aufgabe stößt, versuche dich auf die Lösung und nicht auf das Problem zu fokussieren. Du hast gerade nichts zu tun? Dann biete deine Unterstützung deinen Kolleg:innen an.

Lernbereitschaft

Ob beim Vorstellungsgespräch oder im Job: Du musst weder alles wissen, noch alles können. Vielmehr kommt es darauf an, dass du bereit bist, neue Dinge zu lernen und dafür die nötige Eigeninitiative mitzubringen. Stelle dich neuen Herausforderungen motiviert und mit Neugierde, umso leichter fällt es dir, zu lernen und positive Erlebnisse zu sammeln, die dir zum Erfolg verhelfen!

Kenne deine Grenzen

Damit meinen wir nicht nur, nach Hilfe zu bitten, wenn du mal nicht weiter weißt. Es geht auch darum, nein zu sagen, wenn beispielsweise der Workload zu viel wird oder dich Kolleg:innen oder Vorgesetzte nicht zu schätzen wissen. Gleiches gilt dann, wenn du nur noch auf der Stelle trittst, obwohl du eigentlich weiter vorankommen möchtest. Manchmal ist es an der Zeit zu gehen und sich nach etwas Neuem umzusehen, auch wenn es schwerfällt.