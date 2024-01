Psychologie-Test: Welches Tier erkennst du zuerst? Es zeigt, worin du dein Glück im Leben findest!

Wir alle sind einzigartig und sehen die Welt aus verschiedenen Augen. Während extrovertierte Menschen gerne unter anderen sind und viel Zeit mit ihren Mitmenschen verbringen, bevorzugen introvertierte Personen vielmehr das Alleinsein und ihre Ruhe. Wann bist du von Freude erfüllt und strotzt im Leben vor Glück? Zu welchem Typ Mensch du gehörst und was dich glücklich macht, verraten wir dir hier!

Das Wichtigste in Kürze Wir Menschen nehmen die Welt individuell wahr und haben unterschiedliche Vorlieben, Interessen sowie Lebensansichten.

Abhängig von persönlichen Erfahrungen, unseren Sinnen und dem Gehirn können wir in der obigen Grafik nicht unbedingt gleich dasselbe Motiv erkennen.

Was siehst du auf den ersten Blick? Die Antwort kann mehr über dich und was dich im Leben glücklich macht verraten.

Wir schätzen häufig andere Aspekte im Leben als unsere Mitmenschen und haben unterschiedliche Bedürfnisse – schließlich ist jede:r von uns auf eigene Art und Weise besonders! Die soziale Herkunft, Überzeugungen und persönliche Erfahrungen sind nur ein paar Beispiele, die dazu beitragen können. Das obige Bild kann dir dabei faszinierende Rückschlüsse über dich geben und darauf hindeuten, was dich im Leben glücklich macht: Was erkennst du auf den ersten Blick?



Disclaimer: Es gibt keine einzig "richtige" Antwort und auch keine Garantie auf die absolute Richtigkeit der Interpretation. Wir Menschen sind individuelle Wesen, die auf eigene Art und Weise nach Zufriedenheit, Erfüllung und Glück streben. Jede:r sollte und darf ihren/seinen eigenen Interessen nachgehen. Manchmal ziehen wir unsere Glücksmomente zudem aus verschiedenen Aspekten und können uns folglich mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen identifizieren.

Was erkennst du als erstes? DAS verrät dir das Bild

Unsere Wahrnehmung entwickelt sich bereits in unserer Kindheit und wird wohl durch die Erziehung und äußere Umstände beeinflusst. Auch unsere Sinne können dabei eine Rolle spielen: Sie ermöglichen uns, individuell zu sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Das alles ist ein komplexer Prozess, bei dem unser Gehirn die verschiedenen Reize verarbeitet. Diese Verarbeitung scheint interessanterweise auf persönlichen Kriterien zu beruhen, die durch unsere Entwicklung und Erfahrungen geprägt sind. Im obigen Bild können wir daher wohl unterschiedlich schnell die verschiedenen Motive erkennen.



Auch in der analytischen Psychologie werden Bildanalysen herangezogen, um verborgene Aspekte unbewusster Gedanken und Gefühle zu entpuppen. Vielleicht kommt dir dabei einer der Rorschach-Tests in den Sinn: Die Tintenklecksbilder zählen wohl zu den beliebtesten Psychologie-Tests weltweit. Wer wohl seine Wahrnehmung kennt und versteht, kann ein Leben voller Glücksmomente und Erfüllung führen. Schau dir in Ruhe die obige Grafik an: Was siehst du als Erstes?

1. Ente

Beim ersten Blick auf die Grafik sticht dir sofort die Ente ins Auge? Dann zählst du wohl zu den eher extrovertierten Personen, die besonders viel Wert auf soziale Kontakte und emotionale Verbundenheit legen. Bedeutet im Umkehrschluss: Tiefgründige Gespräche, Aktivitäten mit deinen Liebsten oder ehrenamtliche Tätigkeiten füllen dich mit wertvollen Glücksgefühlen.



Als gesellige Person verbringst du gerne Zeit mit deinen Mitmenschen und schöpfst insbesondere aus gemeinsamen Aktivitäten Energie. Durch spaßige Grill- und Spielabende, Festivalbesuche oder abenteuerliche Reisen bringst du unvergessliche Glücksmomente in dein Leben. Dich faszinieren die individuellen Geschichten und persönlichen Erfahrungen anderer Personen, weshalb du auch stets offen für neue Begegnungen bist.



Gleichzeitig schätzt du emotionale Verbindungen und Deep Talks mit deinen Liebsten. Wann auch immer Freund:innen, ein Familienmitglied oder dein Schatz ein offenes Ohr brauchen, bist du jederzeit als wahre Stütze da. Deine Hilfsbereitschaft und soziale Ader spiegeln sich auch in anderen Tätigkeiten: Ob nun bei ehrenamtlichen Projekten, einem Umzug von Freunden oder anspruchsvollen DIY-Projekten – gemeinnützige Aktivitäten tragen für dich zum Glücklichsein bei.

2. Hase

Das erste Motiv, das du im Bild wahrnimmst, ist ein Hase? Dann bist du wahrscheinlich eine introvertierte Person – nicht wahr? Womöglich wirkst du eher ruhig und bedacht, da du deine Energie aus dir selbst ziehst. Typischerweise schätzt du das Alleinsein sehr und findest deine besonderen Glücksmomente im persönlichen Wachstum. Selbstreflexion, Zielsetzungen und eigene Erfolge tragen dabei womöglich einen hohen Stellenwert.



Für ein unbeschwertes und glückliches Leben brauchst du wahrscheinlich viel Ruhe. Du nutzt deine freie Zeit gerne, um Gedanken zu sortieren und Klarheit über bestimmte Situationen zu schaffen. Dabei könnten dir Meditationen, Achtsamkeitsübungen oder Spaziergänge in der Natur viel Energie geben. In zwischenmenschlichen Beziehungen legst du viel Wert auf Tiefgang und fokussierst dich auf Menschen, die dir guttun, dich stärken und hinter dir stehen. Vielleicht hast du im Vergleich zu extrovertierten Personen nicht ganz so viele Freund:innen, doch dafür kannst du dich immer auf sie verlassen.

Trotz deiner ruhigen Art, schrickst du wohl vor neuen und spannenden Herausforderungen kaum zurück. Ganz im Gegenteil: Für deine persönliche Entwicklung probierst du gern Neues aus, bildest dich ständig weiter und füllst deinen Glückshaushalt besonders auf, wenn du deine Ziele erreichen kannst. Sei es, wenn du ein Literatur-Buch zu Ende liest, eine Beförderung im Job erhältst oder einfach nur deine Dankbarkeitsroutine täglich durchführen kannst. Wichtig ist einzig und alleine, dass du auf dem Weg zum Ziel Spaß hast und Dinge tust, die dich erfüllen.

