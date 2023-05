Psychologie: Wie Männer wirklich ticken – schüchtern oder nur kein Interesse?

Das Wichtigste in Kürze Wenn du dir unsicher bist, was er fühlt, sprich das offen und ehrlich an.

Konzentriere dich auf eure Situation und vergleiche dich und ihn nicht mit anderen.

Positive Anzeichen sind regelmäßiges Melden, seine Aufmerksamkeit und Zeit - aber auch Vertrauen und gemeinsame Zukunftspläne.

Anzeige

Die Situation beim Dating richtig einzuschätzen, ist nicht immer leicht. Ob er sich nicht traut, den nächsten Schritt zu machen oder einfach nicht auf dich steht, lässt sich an diesen Signalen erkennen!

Im Clip: Welcher Beziehungstyp ist er? Und welcher bist du?

Anzeige

Anzeige

Schüchtern oder kein Interesse?

Er liebt mich, er liebt mich nicht… Kannst du dich auch noch an das Kinderspiel erinnern, das uns mit Hilfe von Blütenblättern helfen sollte zu erfahren, ob unser Schwarm wirklich auf uns steht? Manchmal ertappen wir uns, dass wir immer noch im Dunkeln tappen, wenn es um die Gefühle des anderen geht - Männer zu verstehen ist echt nicht leicht... Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Wir erklären, welche das sind und an welchen Anzeichen du wirklich erkennst, was er für dich empfindet.

Auch interessant: Sie hat sich entliebt, erfahre hier welche Sätze darauf hindeuten.

An diesen Anzeichen erkennst du, was ein Mann für dich empfindet

Der beste Tipp, den wir dir geben können, ist so simpel wie schwer: Frag ihn einfach! Kommunikation ist das Wichtigste, nicht nur beim Dating. Wenn du nicht einschätzen kannst, was genau das mit euch ist, ob er wirklich (noch) Interesse an dir hat oder einfach zu schüchtern ist, sprich es an und redet miteinander. Das ist immer leichter gesagt als getan, führt allerdings auch zum besten Ergebnis.

Du kommst dir doof dabei vor, das Ganze anzusprechen? Du traust dich nicht, weil du nicht einschätzen kannst, wie er reagiert? Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Jemand, der darauf nicht angemessen reagiert oder nicht ehrlich zu dir ist, hat dich sowieso nicht verdient. Du möchtest dir bzw. euch noch etwas mehr Zeit geben, um die Lage besser einschätzen zu können? Das ist ebenfalls vollkommen okay! Aus diesen Gründen kann es sein, dass sich nicht erkennen lässt, was dein Date für dich empfindet:

Er ist unehrlich zu dir

Er ist wirklich zu schüchtern

Er hat kein ernsthaftes Interesse

Ihr datet euch erst seit kurzer Zeit

Er braucht mehr Zeit, um sich zu öffnen

Deine Unsicherheit spiegelt sich in ihm wieder

Das "wieso, weshalb, warum" ist wirklich von Mann zu Mann und Situation zu Situation unterschiedlich. Es ist wichtig, dass du alles im Gesamtkontext betrachtest und keine voreiligen Schlüsse ziehst. Dennoch gibt es gleich mehrere Anzeichen, die darauf hinweisen, dass er etwas für dich empfindet - oder eben nicht. So flirten Männer, die es ernst meinen. Du bist unsicher und fragst dich, wie du Männer besser verstehen kannst? Wie sich verliebte Männer verhalten, erklären wir dir hier.

An diesen 8 Anzeichen kannst du schnell erkennen, ob er wirklich Interesse hat:

Anzeige

Er ist aufmerksam

Wenn ihr euch seht, gibt es nur dich? Bingo! Es ist wichtig, dass er zuhört, sich Dinge merkt und du das Gefühl hast, dass er wirklich anwesend ist, wenn ihr euch seht.

Er begegnet dir mit Respekt

Es fühlt sich so an, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnet und er dich und deine Grenzen respektiert? Er ist höflich, tolerant und lässt dich ausreden? Ein gutes Zeichen!

Anzeige

Anzeige

Er sucht Körperkontakt

Er nimmt deine Hand, streichelt dich und ist zärtlich zu dir? Das kann ebenso daraufhin deuten, dass er wirklich etwas für dich empfindet. Intime Gesten sind keinesfalls mit Sex zu gleichzustellen. Viele Menschen schlafen miteinander ohne jegliche Gefühle. Vielmehr sind es die auf den ersten Blick beiläufigen Dinge, mit denen er dir seine Zuneigung zeigt.

Ist er wirklich für dich gemacht? So kannst du deinen Traummann/ deine Traumfrau erkennen. Außerdem kannst du bei eurer Verabredung mit Körpersprache punkten: Wir verraten, wie du beim ersten Date sympathisch rüberkommst. Plus: 8 Ideen für ein unvergessliches erste Date.

Er unterstützt dich

Wenn er wirklich etwas für dich empfindet, unterstützt dich dein Date - und zwar mit Worten und Taten. Du brauchst Hilfe und er bietet sich an oder sagt dir seine Hilfe auf Nachfrage zu? Sehr gut! Genauso ist es auch mit generellem Support. Dein Wohlergehen sollte ihm am Herzen liegen, weshalb es ein gutes Zeichen ist, wenn er dich bei all deinen Plänen unterstützt und ermutigt.

Er meldet sich regelmäßig

Was "regelmäßig" bedeutet, hängt natürlich von euch ab. Da ist jede:r anders und jedes Dating-Paar sollte seine eigene Routine finden und sich nicht mit anderen vergleichen. Wichtig ist nur, dass es eine gewisse Routine gibt. Du schreibst ihm und es kommt keine Antwort? Oder er meldet sich nie von sich aus? Das passiert nicht, wenn er ernsthaftes Interesse hat.

Er nimmt sich Zeit

Jede:r hat sein eigenes Leben und das ist voll mit Arbeit, Freund:innen, Familie und anderen Dingen, die den Alltag manchmal ziemlich stressig werden lassen. Dafür sollte beiderseits Verständnis sein, mit einem ganz großen Aber: Wenn er dich wirklich mag, nimmt er sich die Zeit für dich, so wie du für ihn. Du solltest das Gefühl haben, auf seiner Prioritätenliste oben zu stehen. Ist alles andere immer wichtiger, ist das kein gutes Zeichen.

Er öffnet sich dir

Ein weiteres positives Anzeichen ist, wenn er sich dir gegenüber öffnet. Das muss nicht sofort passieren, aber nach und nach. Heißt: Er teilt seine Gedanken und Gefühle mit dir und erzählt dir persönliche Dinge, die über Oberflächlichkeiten hinausgehen.

Er plant für die Zukunft

Taten sagen mehr als Worte, aber es ist gut, wenn er zukünftig mit dir plant. Wie weit das ist, hängt natürlich ganz von den Umständen ab. Es könnte schon so etwas wie ein Kurztrip bzw. eine größere gemeinsame Reise sein. Wir haben tolle Ideen für einen ersten gemeinsamen Urlaub als Paar. Überstürzen solltet ihr allerdings auch nichts, denn langfristige Entscheidungen wie das Zusammenziehen sollten gut überlegt sein!